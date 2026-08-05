Medio centenar de asociaciones de Alicante señalan a Barcala por “inacción ante la emergencia climática”

Una solicitud que no fue atendida. Es lo que lamentan un total de 47 asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos de Alicante, que han redactado una carta abierta después de que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, no haya contestado la solicitud formal para celebrar una reunión con la finalidad de trasladarle “un conjunto de propuestas orientadas a la adaptación de la ciudad al cambio climático”.

Según explican las entidades, la solicitud de reunión se realizó el 27 de julio del año pasado, y continúa sin respuesta desde Alcaldía. “Ante esta falta de interlocución y de avances, nos hemos visto en la necesidad de hacer pública esta carta abierta”, afirman, a la vez que consideran “urgente que se adopten medidas eficaces para proteger la salud de la población y adaptar la ciudad a las nuevas condiciones climáticas, cada vez más evidentes”.

En la carta, detallan que la solicitud se realizó por registro en sede electrónica y recuerdan que las nuevas condiciones climáticas generan “desprotección y sufrimiento, tanto humano como animal” y que “abre profundas grietas en actividades económicas tradicionales”.

Además, destacan que la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, del Cambio Climático y de la Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, “establece la obligación de impulsar una red de espacios climáticos o refugios térmicos en equipamientos y lugares públicos” con el objetivo de “proteger a la población frente a las temperaturas extremas y olas de calor”.

También subrayan el Decreto 150/2025, de 14 de octubre, del Consell, por el que se crea la Red de Espacios Climáticos de la Comunidad Valenciana, aunque “transcurrido un tiempo suficiente desde su entrada en vigor, la implantación efectiva de esta red resulta insuficiente para garantizar plenamente su finalidad, al no existir un mapa oficial, único, público, interactivo y fácilmente accesible que permita localizar de forma inmediata los espacios climáticos disponibles en la Comunidad, y menos aún en la ciudad de Alicante”.

Medidas

De Alicante lamentan la ausencia de catálogo y que conocen “únicamente la existencia de un solo refugio climático”, el que se halla en los Pozos de Garrigós, donde está el Museo de Aguas de Alicante; “de veintiséis fuentes de agua y de un protocolo que activa la apertura del Centro de Acogida y Urgencias Sociales ante la alerta de las olas de calor”.

Por otra parte, los firmantes también se remiten a la Constitución española, que exige en diversos artículos cuestiones como la actuación de la administración con eficacia, el derecho a la protección de la salud o el deber de los poderes públicos de proteger el medio ambiente y la calidad de vida; así como otras leyes de ámbito estatal y europeo, a la vez que consideran “urgente que se tomen las medidas necesarias tanto a corto como a medio y largo plazo”.

Entre estas piden aumentar el número de refugios climáticos, la implantación de sistemas de alerta temprana “con protocolos eficaces y bien coordinados”, el refuerzo de la información pública a la ciudadanía o actuaciones para proteger a la población y transformar los municipios “desde las viviendas hasta los barrios” en entornos resilientes, habitables y justos.

Además, a medio y largo plazo creen que es “imprescindible” establecer un “plan integral y riguroso de adaptación de la ciudad al cambio climático”, y exigen que las propuestas ciudadanas sean “atendidas con interés, análisis y eficacia”. Por último, los firmantes creen que “esa falta de atención” podría acabar siendo examinada por el Síndic de Greuges.

Las asociaciones vecinales que han dado apoyo a esta carta son Nuevo Moralet, Laderas del Benacantil, Barrio de San Antón, El Templete de Benalúa, Colonia Requena, Carolinas Bajas-Les Palmeretes, Divina Pastora, El Saler de Fontcalent, Gran Vía Sur-Puerto Avanza, Juan XXIII Segundo Sector Las Lomas, La Voz de la Florida, Los Ángeles, Nou Alacant, Parque de Las Avenidas, Garbinet, Parque del Mar Alicante, Pau 1-Juan Pablo II, Polígono San Blas, Movimiento por Benalúa, San Gabriel, Barrio Virgen del Remedio, Sagrada Familia de Rabasa, Serra Grossa Albufereta, Alipark, San Blas, Barrio Divina Pastora, Benvinguts de Foncalent, La Cañada, Raval Roig - La Ermita, PAU 2, El Pla, Nuevos Horizontes Ciudad de Asís y El Magro.

También firman las entidades culturales y ciudadanas San Blas, Unir Alacant, Quatorze España, Coordinadora Alicante Limpia, Alacant en Bici, Acofal (Asociación de Colonias Felinas Alicante), Dignidad Animal, Asertos, Plataforma Movilidad Sostenible, Asociación Cívica por el Clima, Hort Comunitari de Carolines, El Tumbao, Plataforma contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad social, Entrepobles Alacant, Punto de Información y denuncia sobre derechos sociales Alicante, Salvem les Mèlies y EcoXarxa L'Alacantí.