El mercadillo de Urbanova estrena la campaña para comprar productos de kilómetro cero en Alicante

Una nueva iniciativa para la dinamización comercial en Alicante. El Ayuntamiento ha organizado una campaña que se iniciará este jueves 7 de agosto en el mercadillo de Urbanova desde su apertura, a las 16:00, en la calle Músico José Figueroa, donde permanecerá activo hasta las 23:00. La intención de la Concejalía de Comercio, liderada por Lidia López, junto a los otros organizadores, Venmercal y Facpyme, es “promover un consumo de productos de kilómetro cero y de proximidad y seguir concienciando de la importancia de reducir el uso de las bolsas de plástico”, según expresa el Ayuntamiento a través de un comunicado.

La campaña incluirá el reparto de sombreros, abanicos y bolsas reciclables “fomentando un consumo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”. El mercadillo de Urbanova, que se abre todos los jueves entre las 16 y las 23 horas hasta el 17 de septiembre, se despliega por tercer año consecutivo en esta zona turística del extremo sur litoral del término municipal.

La iniciativa también se aplicará en los mercadillos de Babel, Benalúa, Teulada y Carolinas, abiertos los jueves y los sábados entre las 8:00 y las 14:00. Lidia López, concejala de Comercio, defiende que “el Ayuntamiento seguirá trabajando para revalorizar los mercadillos y el comercio local con el objetivo de darlos a conocer, mantenerlos activos y que los más de un millar de puestos sean un referente en las compras de alimentos y de productos de proximidad en Alicante”.