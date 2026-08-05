La sociedad de electroquímica más importante del mundo distingue al ingeniero químico alicantino Antoni Forner

El ingeniero químico alicantino Antoni Forner Cuenca, galardonado en 2025 con el Premio Princesa de Girona de Investigación por su liderazgo en el despliegue de tecnologías energéticas verdes y sostenibles, ha sido premiado por la sociedad de electroquímica más importante del mundo. Se trata de The Electrochemical Society, una entidad internacional con sede en Seattle (Estados Unidos) e integrada por más de 10.000 miembros de diversos países.

El también catedrático, nombrado el pasado enero con solo 35 años, en la Universidad de Eindhoven, en los Países Bajos, ha sido asimismo galardonado por la Sociedad Española de Química con el premio "Jóvenes Talentos".

El premio Energy Technology Division Supramaniam Srinivasan Early-Career Investigator Award de The Electrochemical Society se creó en 2011 para reconocer y recompensar a investigadores destacados que se encuentran en las primeras etapas de su carrera dentro del campo de la tecnología energética. Este reconocimiento temprano a científicos altamente cualificados tiene como objetivo animar a investigadores especialmente prometedores a mantenerse activos en el ámbito (hasta 10 años después de obtener el doctorado).

Logros

El premio de la Real Sociedad Española se otorga al mejor investigador en cualquier área de la electroquímica que se encuentre en una etapa temprana de su carrera (hasta 12 años después de obtener el doctorado) por sus excelentes logros en investigación.

«Es un gran honor recibir el reconocimiento de dos de las comunidades científicas internacionales líderes en electroquímica, tanto en Estados Unidos como en España. No considero estos premios un logro personal, sino un reflejo del arduo trabajo, la creatividad y la dedicación de todos los miembros de nuestro grupo de Materiales y Sistemas Electroquímicos a lo largo de los años. El progreso científico es, en realidad, un trabajo en equipo, y tengo la suerte de trabajar con colegas y estudiantes de gran talento. Este reconocimiento me aporta aún más motivación y energía para seguir abordando algunos de los problemas científicos y tecnológicos más desafiantes en los campos de la energía y la sostenibilidad», ha explicado el ingeniero en una entrevista publicada por su universidad.

Universidad de Eindhoven

Forner Cuenca dirige el grupo de Materiales y Sistemas Electroquímicos en el Departamento de Ingeniería Química y Química de la Universidad Tecnológica de Eindhoven. Su investigación se centra en el avance de tecnologías energéticas transformadoras para aplicaciones en el mundo real.

Aprovechando principios de la ingeniería (electro)química, la ciencia de materiales y la fisicoquímica, su equipo diseña, sintetiza, caracteriza y modela materiales y reactores innovadores. Entre las aplicaciones clave se incluyen el almacenamiento de energía a gran escala mediante baterías de flujo, la conversión de energía a través de pilas de combustible de hidrógeno y electrolizadores, y la descarbonización de la industria química mediante procesos eficientes de síntesis y separación molecular.

Amplio equipo

Graduado con el Premio Fin de Carrera en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante, trabaja con un equipo de unos 24 investigadores, entre estudiantes de doctorado, posdoctorados y estudiantes de máster. En poco más de seis años, el alicantino desarrolló su línea de investigación en electroquímica, una nueva área del departamento, y formó este amplio equipo.

Su objetivo principal es avanzar en la comprensión fundamental de las tecnologías electroquímicas, esenciales para la economía energética del futuro. "Aprovechando los principios de la ingeniería (electro)química, la ciencia de los materiales y la fisicoquímica, nuestro equipo diseña, modela y fabrica materiales y sistemas innovadores. Entre las aplicaciones clave se incluyen el almacenamiento de energía a gran escala con baterías de flujo, la conversión de energía mediante pilas de combustible de hidrógeno y electrolizadores, y la descarbonización de la industria química mediante procesos eficientes de síntesis y separación molecular", explica.