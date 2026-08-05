Una jornada marcada por el calor y el bochorno en Alicante, aunque sin avisos de la Aemet

Este miércoles predominará la estabilidad y los cielos despejados en buena parte de la provincia de Alicante, sin avisos especiales de la Agencia Estatal de Meteorología en relación a las altas temperaturas.

Las máximas más altas se experimentarán en Elche y Orihuela, con 35°C, seguidas de Elda y Alcoy, con 34°C , mientras que Alicante y Dénia alcanzarán los 32°C y Benidorm y Torrevieja se quedarán en 31°C. Las mínimas en el litoral serán elevadas, con 25°C en Alicante y Torrevieja (las mínimas más altas), donde seguirá destacando el bochorno.

El punto más inestable en cuanto a fenómenos meteorológicos estará en Alcoy, con niebla al inicio y lluvia escasa probable por la tarde. El viento soplará sobre todo de levante, en general flojo o moderado, y en los datos aportados no consta aviso amarillo ni naranja por ola de calor para los municipios analizados.

Alicante

Alicante/Alacant tendrá un miércoles de intervalos nubosos, con una mañana más despejada y más nubes durante la tarde. La lluvia será poco probable y, en todo caso, limitada a algún episodio débil, mientras que el viento de levante soplará moderado. La máxima será de 32 grados, aunque la humedad elevará la sensación de calor hasta 38. No consta aviso amarillo ni naranja por ola de calor en los datos aportados.

Elche

Elche/Elx mantendrá un ambiente de estabilidad, con cielo despejado durante casi todo el día y sin previsión de lluvia. El calor será notable, con 35 grados de máxima y una sensación térmica que podrá alcanzar los 39 grados, especialmente al mediodía. El viento soplará de levante, con alguna racha más marcada, y no figura aviso amarillo ni naranja por ola de calor.

Benidorm

En Benidorm dominará el cielo despejado, con algunos intervalos poco nubosos al final de la jornada y sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 31 grados, aunque la humedad hará que la sensación de bochorno pueda subir hasta 37. El viento será de levante, en general flojo o moderado, y no aparece aviso amarillo ni naranja por calor.

Elda

La jornada será muy estable en Elda, con cielo despejado y apenas opción de lluvia durante la tarde. La máxima alcanzará los 34 grados, con una sensación térmica de hasta 35, y el viento soplará flojo del sureste, quedando en calma al inicio y al final del día. En los datos facilitados no consta aviso amarillo ni naranja por ola de calor.

Torrevieja

Torrevieja tendrá un miércoles de cielo despejado durante buena parte del día, aunque tenderá a quedar más nuboso por la noche. No se esperan lluvias, pero la humedad será acusada y elevará la sensación térmica hasta 39 grados, pese a una máxima real de 31. El viento de levante soplará moderado y no figura aviso amarillo ni naranja por calor.

Orihuela

Orihuela volverá a registrar uno de los ambientes más calurosos de la provincia, con cielo despejado y sin previsión de lluvia. La temperatura máxima será de 35 grados, aunque la sensación de calor podrá alcanzar los 38, con viento de levante moderado durante buena parte del día. No aparece aviso amarillo ni naranja por ola de calor en la información aportada.

Alcoy

Alcoy/Alcoi tendrá el tiempo más cambiante del listado, con niebla al inicio, cielo nuboso por la mañana y lluvia escasa probable durante la tarde. La máxima se situará en 34 grados, con viento flojo y ambiente húmedo en algunos tramos del día. No consta aviso amarillo ni naranja por ola de calor para el municipio en los datos proporcionados.

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Dénia

Dénia comenzará el miércoles con cielo poco nuboso y tenderá a quedar despejada a partir de la tarde, sin previsión de lluvias. La máxima será de 32 grados, aunque la humedad elevará la sensación térmica hasta 37, con viento flojo del noroeste al inicio y del sureste por la tarde. No figura aviso amarillo ni naranja por ola de calor.