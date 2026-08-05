La UA se consolida como polo de atracción de talento con seis nuevas ayudas del plan GENT

La Universidad de Alicante (UA) ha obtenido seis ayudas en las convocatorias del programa para el apoyo a personas investigadoras con talento (Plan GENT) de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, en el marco del Programa Autonómico para la Promoción de la I+D+i de la Generalitat Valenciana. Además, la institución ha conseguido tres ayudas provisionales dentro de la nueva convocatoria EMGENT de transferencia de conocimiento.

En esta edición, la Universidad de Alicante ha conseguido una ayuda JIGENT, dos ayudas EIGENT y tres ayudas DEGENT. En la modalidad JIGENT, destinada al impulso de investigadores e investigadoras júnior con trayectorias científicas excelentes, ha sido financiado el proyecto "Dual functional materials for flexible CO₂ conversion into energy vectors and platform chemicals (DUAL-ENERCHEM)", liderado por la investigadora Laura Pastor Pérez, del Instituto Universitario de Materiales.

Investigadores de la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Instituto de Materiales

En la modalidad EIGENT, orientada a la contratación y estabilización de personal investigador doctor con experiencia internacional, han obtenido financiación Carlos Cuadrado Collados, con el proyecto "AdVAnced NanoPORous Materials for Thermochemical Sorption Energy Storage and Cooling Applications (VAPORSA)", adscrito también al Instituto Universitario de Materiales y Franziska Simone Hegner, con el proyecto "Structural Dynamics and Reactivity of Complex Energy Materials for Solar Energy Conversion (DYNAMAT)", del Departamento de Química Física.

Por su parte, las ayudas DEGENT, destinadas a la incorporación de personal investigador doctor de excelencia para desarrollar proyectos de I+D+i en la Comunitat Valenciana han sido obtenidas por los investigadores Antonio Santana Ros, del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, por el proyecto "INNER-SCOPE (Interior Solar System Objects – Comprehensive Observation, Photometry, and Exploration)"; Edoardo Vicentini, del departamento de Física, por "LUNAS - Laser Ultrafast NAnospectroScopy" y Céline Dominique Lavergne, del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, por el proyecto "Unveiling the drivers of Microbial Mercury transformations in a Changing Environment: implications for coastal ecosystems and human health (MiMerCE)".

Cofinaciación

Las convocatorias DEGENT y EIGENT contemplan una fase previa de expresiones de interés por parte de las universidades, ya que requieren cofinanciación institucional.

En este contexto, la Universidad de Alicante ha alcanzado una tasa de éxito del 23 % en las solicitudes DEGENT y del 40 % en las EIGENT, unos resultados que reflejan la elevada competitividad de estas convocatorias y la capacidad de la institución para atraer talento investigador de excelencia. Estas convocatorias, cuya última edición se celebró en 2023, se habían mantenido sin publicarse durante dos años.

Asimismo, la Universidad de Alicante ha obtenido de forma provisional tres ayudas de la nueva convocatoria EMGENT, creada para fomentar la realización de tesis doctorales industriales de excelencia y reforzar la transferencia de conocimiento entre la universidad y el tejido productivo.

Sistemas informáticos

Los proyectos beneficiarios, pendientes todavía de resolución definitiva, corresponden a Lucía Celia de Espona Pernas, con la dirección de Norberto Mazón (Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos); Ana Sirvent Verdú, dirigida por José Miguel Sansano (Departamento de Química Orgánica); y María Karbon, bajo la dirección de Santiago Belda Palazón (Matemática Aplicada e Ingeniería Aeroespacial).

En conjunto, estos resultados ponen de manifiesto la fortaleza del ecosistema investigador de la Universidad de Alicante y su capacidad para atraer personal altamente cualificado, impulsar proyectos de excelencia y contribuir a la generación y transferencia del conocimiento.