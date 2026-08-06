Nueve de cada diez nuevos residentes en la provincia de Alicante son inmigrantes

La provincia de Alicante ha ganado un total de 10.272 habitantes en tres meses gracias a la llegada de población inmigrante, con lo que el territorio se acerca a los 2,1 millones de personas (2.099.866 exactamente), de acuerdo a los datos de la última Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se han conocido este jueves. Se trata de cifras provisionales que se publican cada trimestre, y estos corresponden al 1 de julio de 2026, reflejando ya en parte el impacto del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, con Venezuela, Colombia y Marruecos como principales países emisores (dato estatal).

El desarrollo de este proceso confirman el peso de Alicante dentro del procedimiento impulsado por el Gobierno central. Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno a primeros de julio, la provincia registró 73.245 solicitudes, prácticamente al mismo nivel que Valencia, donde se contabilizaron 74.951. La diferencia entre ambas apenas llega a 1.706 expedientes. En conjunto, la Comunidad Valenciana suma 167.286 peticiones y se sitúa como la tercera autonomía con más solicitudes, solo por detrás de Cataluña y Madrid; y por delante de Andalucía.

Por sexos, del total de residentes en la provincia 1.005.674 (49 %) son hombres y 1.027.892 (51 %) mujeres.

Venezuela, Colombia y Marruecos son los principales países emisores coincidiendo con el arranque del proceso extraordinario de regularización

De los nuevos habitantes que gana la provincia el último trimestre, 9.366 nacieron en el extranjero y 901 en España, acaparando el 43 % del incremento demográfico de la Comunidad Valenciana, que es la que más ha crecido en España, que pasa de 5.551.16 vecinos en abril a 5.574.958 a principios de verano, lo que supone 23.887 nuevos residentes (el aumento es del 0,43 %). La provincia de Valencia incrementa su población en 9.912 habitantes y la de Castellón en 3.703.

La franja de edad con mayor población inmigrante en la provincia es la que tiene entre 35 y 39 años de edad, con 46.778 personas, casi al 50 % entre hombres y mujeres. Después, entre 40 y 44 años; de 45 a 49 años; de 30 a 34; de 25 a 29 años; y de 20 a 24 años, es decir, en edad laboral. De hecho, la provincia acaba de sumar un nuevo récord de 815.688 empleos empujada por el turismo y la regularización de inmigrantes pues un total de 1.568 de los 9.722 nuevos cotizantes son extranjeros, en un contexto en el que la hostelería y el comercio vuelven a ser los sectores con más contrataciones.

Colas de inmigrantes para la regularizacion de papeles en el Consulado de Argelia en Alicante, en febrero / Jose Navarro

España roza los 50 millones

La población de España aumenta en 104.178 personas y se sitúa en 49.801.559 habitantes a 1 de julio, lo que supone un nuevo máximo histórico. El total de residentes crece con 104.178 personas más en el segundo trimestre del año por la llegada de migrantes ya que los nacimientos en territorio español han disminuido. Esto supone que la provincia acapara casi el 10 % del crecimiento de la población en el país

La serie histórica del INE, que empieza en 1971, indica que España superó la barrera de los 35 millones de residentes el 1 de enero de 1974 (35.177.294), la de los 40 millones el 1 de julio de 1997 (40.049.974) y la de los 45 millones el 1 de julio de 2007 (45.236.004).

El crecimiento de la población ha sido continuo salvo entre julio de 2012 y julio de 2015, y en los dos primeros trimestres de 2021. En términos anuales, el crecimiento poblacional fue de 444.205 personas entre julio de 2025 y julio de 2026.

La regularizacion extraordinaria de migrantes colapsa los servicios sociales municipales de València / Fernando Bustamante

Otros países

El crecimiento demográfico de España durante el primer trimestre de este año se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero. Esta -10.291.807 personas- es mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543. La población de nacionalidad española creció en 16.981.

En el periodo citado, las principales nacionalidades de las personas inmigrantes resultaron ser la colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100). A continuación, aparece el aumento de españoles, peruanos, brasileños, italianos, hondureños, paquistaníes y ucranianos.

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de personas que salen de España fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900).

En todas las autonomías

La población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas. Después de la Comunidad Valenciana, las regiones que más peso demográfico ganan son Baleares, con un 0,36 % y Asturias, con un 0,29 %. A continuación, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña, que también se sitúan por encima de la media de aumento poblacional, del 0,21.

Por debajo, crecieron Cantabria (0,20 %) Comunidad de Madrid (0,18 %) Galicia (0,17 %) Castilla y León (0,14 %) Melilla (0,13 %) Comunidad Foral de Navarra (0,12 %) País Vasco (0,12 %) Andalucía (0,10 %) Ceuta (0,09 %), La Rioja (0,09 %) Extremadura (0,05 %) y Canarias (0,03 %).

El número de hogares se situó en 19.874.860 hasta el pasado 1 de julio, con un aumento de 58.794 durante el segundo trimestre del año. En la provincia de Alicante son ahora 843.929 frente a los 839.830 de abril, la mayoría de ellos con dos personas (241.584), seguidos de los de una persona (240.267).