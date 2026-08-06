La Academia Europea de Oftalmología elige al doctor Jorge Alió como presidente

El profesor y doctor Jorge Alió ha sido elegido presidente de la Academia Europea de Oftalmología, convirtiéndose en el primer oftalmólogo español en acceder a la presidencia de esta institución científica de referencia en Europa. Su candidatura obtuvo el respaldo del 95 % de los votos emitidos, un resultado que refleja el amplio reconocimiento internacional a su trayectoria profesional y científica.

“Es un gran honor presidir la European Academy of Ophthalmology (EAO) . Un cargo que asumo con responsabilidad y convencimiento para impulsar la colaboración entre especialistas académicos europeos, favorecer el intercambio de conocimiento y promover nuevas iniciativas dirigidas a mejorar la formación, investigación y atención a los pacientes. Mi objetivo es contribuir al desarrollo de una oftalmología cada vez más innovadora, colaborativa y basada en la evidencia científica”, ha comentado Jorge Alió.

La entidad es clave para el desarrollo de la oftalmología europea y la difusión del conocimiento científico entre profesionales e investigadores

Con sede en Suiza, es la máxima institución académica y científica de esta especialidad en Europa que reúne a algunos de los expertos más prestigiosos del continente. Su misión es promover la excelencia científica, la cooperación internacional, la formación continuada y el avance de la investigación en salud visual. Durante los próximos cuatro años, el catedrático en Oftalmología e Investigador de Honor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche liderará una organización clave para el desarrollo de la oftalmología europea y la difusión del conocimiento científico entre profesionales e investigadores.

Alió, nuevo presidente de la Academia Europea de Oftalmología / INFORMACIÓN

De referencia internacional

Este nombramiento es un nuevo hito en una carrera de más de cuarenta años dedicada a la innovación en oftalmología. Y es que el Dr. Alió es uno de los impulsores de la cirugía refractiva moderna y fundador de la queratopigmentación moderna. Asimismo, ha contribuido al desarrollo de nuevas técnicas en cirugía de catarata, córnea, presbicia y lentes intraoculares, con especial relevancia en el ámbito de las lentes prémium y la cirugía microincisional, siendo el creador del concepto MICS (Micro-Incision Cataract Surgery).

Su actividad investigadora se traduce en una amplia producción científica, con cientos de publicaciones internacionales, libros y capítulos de referencia, además de una intensa labor docente y formativa desarrollada desde la UMH y en congresos celebrados en los cinco continentes. A ello se le suma su papel como fundador y presidente de honor de la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera, desde la que impulsa proyectos de investigación, cooperación internacional, divulgación sanitaria y culturales.

Reconocimientos

La elección como presidente de la Academia Europea de Oftalmología se produce en un momento especialmente relevante en la trayectoria del Dr. Alió. En los últimos meses ha recibido algunos de los reconocimientos más prestigiosos de la oftalmología internacional, entre ellos la Medalla Internacional José Rizal de la Academia de Oftalmología de Asia-Pacífico (APAO), el World EyeCon Award, el premio a la Mejor Comunicación Científica del congreso APAO y la International Keratoconus Society Gold Medal, que distinguen su contribución al avance de la cirugía refractiva, el tratamiento del queratocono y la innovación en salud visual.

Estas distinciones se suman a su presencia continuada entre los profesionales más importantes internacionalmente, como así destacó ‘ The Ophthalmologist Power List 2025 ’ al situarlo como el 7º Oftalmólogo más Influyente e Inspirador del Mundo en Cirugía de Cataratas y Refractiva, siendo el único español entre los 50 mejores. Todo ello, consolida una trayectoria marcada por el liderazgo científico, la innovación tecnológica y la transferencia del conocimiento a la práctica clínica.

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