Desprendimientos
El acceso a la playa de la Albufereta de Alicante por la rambla del Juncaret, restringido parcialmente
Agentes instalan vallas ante el deterioro del puente por el que cruzan coches y habilitan un pequeño pasillo para permitir el paso peatonal después de que los vecinos advirtieran del peligro en abril
Normalidad interrumpida en la playa de la Albufereta. Los desperfectos en el puente que cruza la desembocadura de la rambla del Juncaret, que corresponde a la avenida de la Condomina y por donde pasan vehículos a diario, han motivado el cierre parcial del paso peatonal inferior por la misma rambla, frecuentada por personas que acuden al arenal a diario, más aún en este mes de agosto.
En concreto, en la zona se observa vallado que cubre la parte en la que da sombra, justo debajo del puente. De hecho, este mismo jueves había vecinos practicando deporte en grupo en la zona, pero han sido desalojados por un agente de la Policía Local, que aludía al “peligro" de permanecer.
Dicho peligro procede del deterioro de un extremo del puente, donde se observan piezas sueltas y algunos trozos de cemento en peligro de desprendimiento. Según la Asociación de Vecinos de la Albufereta, fue en abril cuando mandaron un escrito alertando de la situación. “Como no intervenían, insistimos hace unos días y llamamos a la Policía Local porque el peligro era claro, y más aún en agosto, con tanta gente pasando por la zona”, dice Ernesto Jarabo, presidente de la entidad vecinal.
Fue el miércoles por la tarde, según Jarabo, cuando la Policía Local y los Bomberos intervinieron colocando vallas y restringiendo uno de los accesos peatonales de peldaños que hay a la izquierda del barranco mirando desde la playa.
La zona protegida por la sombra, por tanto, ha quedado restringida al paso, y este se permite a través de un pasillo habilitado con vallas a la derecha del barranco. “Han actuado y se han ocupado de ello, pero hay que actuar con más rapidez”, lamenta el dirigente vecinal.
Bajo el puente se observan pequeñas piedras que habrían caído del puente deteriorado procedentes de losas desgastadas. Los vecinos consultados a pie de calle desconocían los motivos de la restricción del paso, que ha anulado la posibilidad de utilizar un espacio de sombra.
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