El bochorno no da tregua en Alicante: la Aemet marca unos valores máximos que alcanzan el 100% en Elche, Orihuela y Alcoy

Para este jueves la Agencia Estatal de Meteorología indica otra jornada calurosa, aunque con máximas que darán un respiro en comparación a días anteriores. El tiempo será estable y sin avisos significativos por fenómenos meteorológicos en la provincia de Alicante.

La humedad será elevada este jueves en buena parte de la provincia, especialmente durante la madrugada y la noche. Los valores máximos alcanzan el 100% en Elche, Elda, Orihuela y Alcoy, el 95% en Torrevieja y Dénia, y el 90% en Alicante y Benidorm. En las horas centrales bajará de forma clara, sobre todo en el interior, con mínimas de humedad del 35% en Alcoy, 45% en Elda, 50% en Elche y Orihuela, 55% en Dénia, 60% en Alicantey valores más altos en la costa, como 65% en Benidorm y Torrevieja. En conjunto, será una jornada con bochorno acusado en el litoral y ambiente algo más seco en las horas centrales del interior.

Sensación térmica alta

La sensación térmica será más alta que la temperatura real en buena parte de la provincia, sobre todo en el litoral y el sur por la humedad. Los valores más elevados llegarán a 37 grados en Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela, mientras que en Benidorm, Elda y Dénia se alcanzarán los 35 grados. En Alcoy, la sensación máxima será algo más contenida, con 33 grados, pese a que la temperatura prevista sube hasta 34. Las sensaciones mínimas oscilarán entre los 20 grados de Elda y Alcoy, los 23 de Elche, los 24 de Orihuela y Dénia y los 25 de Alicante, Benidorm y Torrevieja. En conjunto, será una jornada con bochorno marcado en la costa y el sur, especialmente durante las horas centrales.

El ventilador, indispensable para trabajar y soportar el bochorno este miércoles en Alicante / Alex Domínguez

Máximas y mínimas

Las máximas más altas las encontramos en Elche, Orihuela y Alcoy, que marcarán los 34ºC. También en Alcoy se registrarán las mínimas más bajas, con 20ºC, temperaturas que también registrá Elda.

A pesar de que no se destacan avisos por fenómenos meteorológicos, es posible que en Alcoy pueda haber bruma al inicio de la jornada con algo de lluvia débil por la tarde y al final de un día sin avisos amarillo ni naranja por calor en ninguna comarca alicantina, aunque la humedad seguirá sin dar tregua.

Alicante

Alicante/Alacant tendrá un jueves de tiempo estable, con cielo poco nuboso durante toda la jornada y sin previsión de lluvia. La máxima será de 32 grados y la mínima de 25, aunque la humedad elevará la sensación de calor hasta 37 grados. El viento soplará flojo de componente marítima.

Elche

Elche/Elx empezará el día con más nubosidad, pero la tarde tenderá a quedar poco nubosa y sin riesgo de precipitaciones. El termómetro alcanzará los 34 grados, con una mínima de 23, y la sensación térmica podrá subir hasta 37 grados en las horas centrales. Soplará viento de levante y no figura aviso amarillo ni naranja por ola de calor.

Benidorm

El cielo despejado dominará en Benidorm, con solo algunas nubes al final del día y un ambiente de estabilidad. No se esperan lluvias, la máxima se quedará en 30 grados y la mínima en 25, aunque la humedad hará que el bochorno alcance los 35 grados. El viento será flojo de levante.

Elda

Elda vivirá una jornada muy estable, con cielo despejado por la mañana, algunas nubes por la tarde y ausencia de lluvia. La temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 20, con una sensación de calor de hasta 35 grados. El viento soplará del sureste, algo más presente durante el día.

Torrevieja

Torrevieja tendrá un jueves con nubes al inicio y al final, pero con claros en las horas centrales y sin previsión de precipitaciones. La máxima será de 31 grados y la mínima de 25, aunque la sensación de bochorno podrá alcanzar los 37 grados por la humedad. El viento será de levante.

Orihuela

Orihuela afrontará un día de calor notable, con más nubes durante la mañana y cielo poco nuboso por la tarde, sin riesgo de lluvia. La máxima llegará a 34 grados y la mínima será de 24, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 37 grados. El viento de levante soplará algo más marcado.

Alcoy

Alcoy/Alcoi presentará el tiempo más variable, con bruma al inicio, intervalos nubosos por la tarde y posibilidad de alguna lluvia débil en las horas centrales. La máxima será de 34 grados y la mínima de 20, con viento flojo y momentos de calma. Al final del día puede aparecer niebla.

Dénia

Dénia mantendrá un ambiente poco nuboso, con nubes altas al final de la jornada y sin previsión de lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 33 grados, con una sensación térmica que podrá llegar a 35 por la humedad. El viento será flojo, con giro del noroeste al sur.