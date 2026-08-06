Alicante mantiene abierto el proceso de participación ciudadana del Plan General tras su aprobación inicial

El Ayuntamiento de Alicante dará continuidad al proceso de participación ciudadana y consulta activa sobre el Plan General tras la aprobación inicial del borrador del documento y del Documento Inicial Estratégico (DIE). Ambos documentos, aprobados en una Junta de Gobierno extraordinaria, permiten solicitar a la Generalitat el inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, un trámite que supone el arranque de la fase autonómica de tramitación del que será el principal instrumento urbanístico de la ciudad. El avance del planeamiento llega, sin embargo, con alrededor de ocho meses de retraso respecto al último calendario previsto por el propio equipo de gobierno del PP, que en 2022 situó en 2027 la aprobación definitiva de la totalidad del Plan General.

La participación vinculada al Plan Geneal continuará durante las próximas fases mediante sesiones informativas, presentaciones temáticas y territoriales, encuentros con barrios, partidas y núcleos rurales, así como mesas de trabajo con agentes profesionales, sociales y económicos. El proceso también contempla la publicación de materiales explicativos, la consulta digital de la documentación y la devolución de los resultados obtenidos. Así consta en el acuerdo de aprobación adoptado por la Junta de Gobierno este miércoles, que precisa que el proceso participativo "no concluye con la consulta pública previa, las mesas temáticas ni la elaboración del Borrador y del Documento Inicial Estratégico", sino que continuará acompañando las distintas fases de elaboración y evaluación del planeamiento.

La participación ciudadana se ha canalizado desde sus primeras fases a través de "Alicante, un plan contigo", un programa municipal que reúne la información relativa al Plan General y que cuenta con una plataforma web específica con documentación descargable, materiales divulgativos, dossiers temáticos, agenda de actividades y diferentes canales para realizar aportaciones.

Más de un millar de encuestas y seis mesas de trabajo

Hasta ahora, el proceso ha completado dos actuaciones principales. Por un lado, la consulta pública previa, desarrollada durante los meses de abril y mayo de 2025 antes de la elaboración del borrador del plan. Por otro, la fase posterior de diálogo y contraste sobre las propuestas estratégicas del documento, articulada mediante seis mesas temáticas celebradas durante marzo y abril de 2026.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha señalado que "Alicante, un plan contigo" no se concibe únicamente como una sucesión de trámites ya realizados, sino "como un proceso continuado que acompañará las distintas fases de elaboración, evaluación ambiental y territorial, tramitación y aprobación del nuevo planeamiento general".

La consulta pública previa permitió recoger más de un millar de encuestas, mientras que unas 500 personas participaron presencialmente en las seis mesas técnicas celebradas este año. Estos encuentros abordaron cuestiones como la infraestructura verde y el suelo no urbanizable, la movilidad, las dotaciones y servicios, la regeneración urbana, la vivienda y el desarrollo económico.

Las aportaciones recogidas durante estas fases, junto con el contenido de las mesas de trabajo, ya se han incorporado al expediente del Plan General como antecedentes y trabajos preparatorios del documento.

Un plan con nuevas previsiones urbanísticas

El nuevo planeamiento plantea una transformación del modelo urbano de Alicante con medidas como el incremento de la superficie destinada a zonas verdes, que el Ayuntamiento cifra en el triple respecto a la actualidad, la previsión de unas 45.000 viviendas, la reserva de 4,3 millones de metros cuadrados de suelo industrial y espacios para grandes dotaciones, como el tercer hospital. También incorpora propuestas para avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad.

Peral ha defendido que el proceso participativo desarrollado hasta ahora ha permitido incorporar "el conocimiento, la experiencia y las aportaciones de la ciudadanía, las administraciones, la universidad, las entidades profesionales, los agentes económicos y sociales y el tejido vecinal".

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El responsable de Urbanismo ha añadido que la participación desarrollada hasta la fecha "no sustituye los trámites legales posteriores de consulta de información pública, sino que los antecede y complementa", y ha insistido en que continuará durante las siguientes etapas de tramitación del Plan General Estructural.