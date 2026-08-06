Educación instala placas fotovoltaicas y sustituye la carpintería exterior en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, ha comenzado la instalación fotovoltaica de autoconsumo y la sustitución de la carpintería exterior en el Edificio 1 de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA). Un centro que ha sufrido diversos problemas de plagas y deterioro. Pulgas que obligaron al cierre de las instalaciones a los estudiantes durante varias semanas para fumigar en octubre pasado; gusanos, nidos de avispas y en primavera, abejas.

La comunidad educativa no termina de estar tranquila por la presencia intermitente de insectos e incluso de roedores, y por los problemas de mantenimiento, con goteras y daños estructurales, tal y como denunciaron personal y estudiantes de la escuela. El cierre temporal del centro durante varias semanas a finales del año pasado obligó a la impartición de clases online por la grave infestación de insectos.

Debido a la inseguridad, insalubridad y falta de soluciones, los alumnos se han declarado en huelga en repetidas ocasiones para exigir un edificio digno y seguro.

Una plaga de pulgas obliga a cerrar toda la semana la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante / Alex Domínguez

Eficiencia energética

Ahora la Generalitat desarrolla en la escuela un proyecto cuya finalidad es mejorar la eficiencia energética, contribuyendo así a la mejora del medio ambiente y la reducción de la huella de carbono. La previsión es que esta instalación esté finalizada en el último trimestre de 2026.

La instalación de estas placas se enmarca en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno y financiado con los fondos NextGenerationEU. El coste total de este proyecto asciende a 573.419,00 euros, de los que 469.426,58 son fondos MRR.

Desde el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, en su compromiso con el cuidado del medio ambiente, se inicia esta actuación cuyo objetivo es reducir los costes de la factura eléctrica, mediante la generación de su propia electricidad a través de instalaciones fotovoltaicas, siendo así respetuosos con el medio ambiente.

De este modo, la electricidad producida por los módulos fotovoltaicos en la cubierta será consumida en el interior de la edificación. No se va a desconectar de la red de distribución eléctrica, por lo que en los momentos en que la energía autoproducida sea insuficiente para mantener todos los consumos, se utilizará la red eléctrica convencional ya que ambas fuentes de suministro pueden trabajar simultáneamente.

Placas solares como las que se van a instalar en la Escuela de Arte / INFORMACIÓN

Carpintería exterior

La actuación incluye, asimismo, la sustitución de las ventanas del edificio, con el objetivo de mejorar el aislamiento térmico y la eficiencia energética de las instalaciones. La renovación de la carpintería exterior permitirá reducir las pérdidas de energía, mejorar el confort térmico en las aulas y otros espacios docentes y disminuir la demanda de climatización, contribuyendo así a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y al uso más eficiente de la energía.

En junio, el Consell autorizó una modificación de plazos para las obras de rehabilitación del inmueble al sobrepasarse la fecha inicial del 30 de junio que se acordó en la última reunión de la comisión bilateral entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Comunidad Valenciana, celebrada en febrero. Asimismo, se aprueba una modificación presupuestaria por importe de 748.300 euros para adaptar diversas actuaciones del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que afectan al Palacio de Calatayud, junto a la catedral de Valencia.

La ampliación de plazos, hasta diciembre, para la obra en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante permitirá completar las obras del centro conforme a la nueva planificación acordada entre ambas administraciones y garantizar el correcto desarrollo de una actuación destinada a mejorar las condiciones de un edificio dedicado a la formación artística y al diseño.