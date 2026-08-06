La Fiscalía archiva la investigación al Ayuntamiento de Alicante por recurrir a letrados externos pese a detectar “irregularidades”

“No es suficiente como para valorar como delictiva la conducta que analizamos”. Es lo que redacta el fiscal Pablo José Romero, de la Fiscalía Provincial de Alicante, para decretar el archivo de la investigación al Ayuntamiento de Alicante ante la denuncia por posible fraccionamiento de contratos para recurrir a letrados externos para su defensa jurídica.

La denuncia la interpuso el grupo municipal de Esquerra Unida-Podemos a principios de junio, cuando su concejal y portavoz, Manolo Copé, reprochó al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que el Consistorio que preside dispone de plazas sin cubrir dentro de la plantilla municipal para llevar a cabo este tipo de labores.

Esta denuncia se basaba, también, en las advertencias del interventor municipal, que en su informe anual se mostró disconforme con algo más de la mitad de los expedientes que tienen que ver con la asesoría jurídica para defensa en tribunales, debido al incumplimiento legal en relación con el fraccionamiento de contratos. Posteriormente, a finales de julio, el grupo municipal amplió su denuncia tras un informe de Intervención que ponía de manifiesto la reiteración de esta práctica presuntamente irregular.

La Fiscalía admite esta irregularidad, pero la considera insuficiente como para ser considerada delictiva. Es lo que concluye el fiscal en su decreto, en el que reprocha con dureza la actuación del Ayuntamiento. Así, en el documento se lee que el ministerio público ha “constatado la existencia de irregularidades”, ya que las adjudicaciones fraccionadas “vulnerarían lo previsto en el artículo 99.2 de la Ley de Contratos, siendo igualmente irregular el procedimiento empleado para tramitar los pagos”.

Más contundente es el propio fiscal cuando determina que “la actuación es ilegal, se ha producido un quebranto normativo patente difícilmente justificable para una administración local, más si hablamos de un Ayuntamiento como el de Alicante, que se supone dotado de los medios personales y materiales para evitar que sucedan casos como el denunciado”.

El hecho de que el importe total de los servicios contratados por el Ayuntamiento ascienda a 5.732,03 euros y que las irregularidades afecten a 13 expedientes motiva el archivo de la denuncia. Sin embargo, desde el grupo municipal de izquierdas afirman que estas irregularidades comenzaron en 2022, y no a finales de 2024, periodo en el que se enmarca la denuncia, sumando así una cantidad total acumulada de 34.778,16 euros.

La documentación que acreditaría este gasto presuntamente irregular será enviada desde Esquerra Unida-Podemos a la Agencia Valenciana Antifraude y a la Sindicatura de Comptes para que analicen los hechos, y el grupo municipal asegura que también presentará una nueva denuncia ante el Juzgado de Instrucción. “No hablamos de un error puntual, sino de advertencias reiteradas que no fueron atendidas”, ha declarado Manolo Copé.