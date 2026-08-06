La izquierda pide limitar la restauración y proteger el comercio tradicional en los mercados de Alicante

La nueva ordenanza de mercados municipales continúa sumando frentes antes de su aprobación definitiva. El PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos han registrado este jueves sus alegaciones al texto impulsado por el gobierno municipal del PP con el objetivo común de evitar que la hostelería gane terreno dentro de los mercados y reforzar la protección del comercio tradicional. Los tres grupos municipales coinciden en reclamar límites a los puestos de restauración y en garantizar que la venta de productos frescos siga siendo la actividad principal de estos espacios.

Las enmiendas llegan después de que el equipo de gobierno aprobara inicialmente el pasado mes de julio una normativa que flexibiliza las condiciones para los establecimientos de restauración y permite, entre otras cuestiones, la instalación de mesas y sillas en el interior de los mercados. El texto, que cuenta con el respaldo de los placeros y deberá volver al pleno tras el verano, renuncia finalmente a fijar un porcentaje máximo de negocios de hostelería, pese a que hace un año el Ayuntamiento defendía esa posibilidad. La concejala de Comercio, Lidia López, justificó el cambio al asegurar que la normativa europea impide establecer ese límite, dejando fuera una de las principales reivindicaciones de los vendedores, que reclamaban que estos negocios no superaran el 12 % del total de puestos.

Un límite para la restauración

El principal punto en común entre las alegaciones presentadas por los tres grupos de la oposición se centra precisamente en fijar un techo a la implantación de actividades de restauración. Aunque cada formación plantea un porcentaje diferente, todas defienden que la hostelería debe tener un papel complementario y no desplazar a los puestos tradicionales de alimentación.

El PSOE propone que la restauración no supere el 15 % ni del número de puestos ni de la superficie comercial de cada mercado. Además, plantea que cualquier nueva autorización vaya acompañada de informes técnicos sobre su impacto en la movilidad, la accesibilidad, la convivencia y el funcionamiento general del recinto, así como de un trámite de audiencia a las asociaciones de comerciantes.

Por su parte, Compromís plantea una limitación todavía más restrictiva y fija un máximo del 10 % de los puestos destinados a restauración en el Mercado Central. La coalición defiende que, de este modo, se garantizaría que al menos el 90 % del recinto permanezca reservado para fruterías, pescaderías, carnicerías y otros comercios tradicionales, evitando que el mercado se convierta en un espacio orientado principalmente al turismo gastronómico.

Asimismo, Esquerra Unida-Podemos, propone mantener el porcentaje que desde hace tiempo vienen reclamando los placeros, estableciendo un límite del 12 % tanto en el número de puestos como en la superficie comercial destinada a actividades de restauración.

Mesas, sillas y normas adaptadas a cada mercado

Otro de los aspectos que concentra las alegaciones es la ocupación de los espacios comunes. La nueva ordenanza permite instalar mesas y sillas previa autorización municipal, una posibilidad que tanto Compromís como Esquerra Unida-Podemos consideran excesiva. Mientras Compromís apuesta por prohibir con carácter general las terrazas interiores salvo en actividades puntuales autorizadas, Esquerra Unida-Podemos plantea que solo puedan instalarse en espacios previamente delimitados y siempre que no afecten a la accesibilidad, la evacuación, las colas o las tareas de carga y descarga.

También existe consenso en la necesidad de adaptar la regulación a la realidad de cada mercado. Tanto el PSOE como Esquerra Unida-Podemos proponen que cada recinto cuente con un reglamento o un plan de usos propio, elaborado con la participación de las asociaciones de comerciantes, para regular cuestiones como la implantación de la restauración, el uso de las zonas comunes, la actividad turística o las necesidades específicas de cada mercado.

Más obligaciones para el Ayuntamiento

Las alegaciones no se limitan al modelo comercial. El PSOE reclama que la ordenanza incorpore plazos máximos para resolver autorizaciones de obras, cambios de actividad o traspasos de puestos, con el fin de evitar demoras administrativas que afecten a los comerciantes. Además, plantea actualizar el régimen sancionador para adaptarlo a la nueva presencia de la hostelería y anuncia una futura modificación de la ordenanza fiscal para establecer una tasa diferenciada entre los puestos de restauración y los dedicados a la venta de productos esenciales.

Esquerra Unida-Podemos también solicita reforzar los medios municipales destinados al mantenimiento, la inspección y la vigilancia de los mercados, crear una comisión de seguimiento para evaluar anualmente la aplicación de la ordenanza y garantizar una protección específica para el Mercado Central como equipamiento público estratégico.

Frente a estas propuestas, Vox no ha presentado enmiendas al texto al considerar que sus planteamientos ya están recogidos en la versión impulsada por el equipo de gobierno del PP, que confía en aprobar definitivamente la nueva ordenanza en el próximo pleno tras el verano.