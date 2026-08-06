Mapa de radares en Alicante: estos son los puntos y tramos de control que recoge la DGT

La Dirección General de Tráfico ha actualizado la relación de cinemómetros y tramos de vigilancia de velocidad de la provincia de Alicante. El documento, con actualización del 3 de agosto de 2026, contiene 68 registros: 35 puntos con radar fijo, 30 intervalos señalados para controles con radar móvil y tres registros de radar de tramo. Alicante es la tercera provincia con más ubicaciones y tramos de control registrados en este informe, solo detrás de Madrid y Valencia.

En cuanto a controles en la provincia, la N-332 es la carretera que concentra más registros de vigilancia de velocidad en el territorio alicantino, con un total de 25: 17 ubicaciones de radar fijo y ocho intervalos catalogados para controles móviles. La A-70 ocupa el segundo lugar por número de registros, con seis ubicaciones de radar fijo situadas en los kilómetros 6,308; 6,494; 8,375; 8,629; 22,5 y 27,39. De los 68 registros el 51,5% son radares fijos, el 44,1% radares móviles y un 4,4% son radares de tramo.

Provincias con más registros de vigilancia en el informe

Alicante ocupa el tercer puesto, con 68 registros, por detrás de Madrid y Valencia:

Madrid: 81 registros Valencia: 69 registros Alicante: 68 registros Cádiz: 62 registros Sevilla: 62 registros Toledo: 62 registros Baleares: 61 registros Coruña, A: 61 registros Asturias: 61 registros Zaragoza: 58 registros Málaga: 57 registros Lugo: 55 registros Palencia: 54 registros Ciudad Real: 54 registros Pontevedra: 54 registros León: 53 registros Huesca: 53 registros Burgos: 49 registros Murcia: 48 registros Jaén: 48 registros Palmas, Las: 48 registros Granada: 47 registros Ourense: 47 registros Cantabria: 47 registros Santa Cruz de Tenerife: 47 registros Castellón: 46 registros Badajoz: 46 registros Huelva: 46 registros Almería: 45 registros Córdoba: 45 registros Albacete: 43 registros Valladolid: 43 registros Guadalajara: 43 registros Cuenca: 42 registros Cáceres: 42 registros Soria: 42 registros Ávila: 42 registros Salamanca: 41 registros Rioja, La: 41 registros Teruel: 40 registros Segovia: 40 registros Zamora: 35 registros Navarra: 30 registros

Imagen de las cámaras de tráfico que muestra el accidente en la AP-7 a la altura de El Campello. / DGT

El listado completo de radares en Alicante

Alicante - A-31 - Radar fijo - PK 169.95 - Sentido creciente

Alicante - A-31 - Radar de tramo - PK 203.995 - Longitud: 7.709 m - Sentido decreciente

Alicante - A-31 - Radar de tramo - PK 218.9 - Longitud: 2.380 m - Sentido creciente

Alicante - A-7 - Radar fijo - PK 487.695 - Sentido creciente

Alicante - A-7 - Radar fijo - PK 521.996 - Sentido creciente

Alicante - A-7 - Radar de tramo - PK 519.2 - Longitud: 4.161 m - Sentido decreciente

Alicante - A-70 - Radar fijo - PK 6.308 - Sentido creciente

Alicante - A-70 - Radar fijo - PK 6.494 - Sentido decreciente

Alicante - A-70 - Radar fijo - PK 8.375 - Sentido creciente

Alicante - A-70 - Radar fijo - PK 8.629 - Sentido decreciente

Alicante - A-70 - Radar fijo - PK 22.5 - Sentido decreciente

Alicante - A-70 - Radar fijo - PK 27.39 - Sentido decreciente

Alicante - A-77a - Radar fijo - PK 0.42 - Sentido creciente

Alicante - CV-70 - Radar móvil - PK 0.000-48.800 - Ambos sentidos

Alicante - CV-70 - Radar móvil - PK 48.790-49.300 - Ambos sentidos

Alicante - CV-725 - Radar móvil - PK 4.480-8.130 - Ambos sentidos

Alicante - CV-734 - Radar fijo - PK 6.05 - Sentido creciente

Alicante - CV-767 - Radar móvil - PK 1.040-5.460 - Ambos sentidos

Alicante - CV-807 - Radar móvil - PK 0.000-7.080 - Ambos sentidos

Alicante - CV-809 - Radar móvil - PK 0.000-5.350 - Ambos sentidos

Alicante - CV-81 - Radar móvil - PK 21.050-41.150 - Ambos sentidos

Alicante - CV-81 - Radar móvil - PK 41.110-57.000 - Ambos sentidos

Alicante - CV-820 - Radar móvil - PK 0.000-8.890 - Ambos sentidos

Alicante - CV-83 - Radar fijo - PK 7.05 - Sentido decreciente

Alicante - CV-84 - Radar móvil - PK 0.000-6.290 - Ambos sentidos

Alicante - CV-855 - Radar móvil - PK 7.180-9.540 - Ambos sentidos

Alicante - CV-86 - Radar fijo - PK 13.8 - Sentido creciente

Alicante - CV-865 - Radar móvil - PK 0.120-8.760 - Ambos sentidos

Alicante - CV-865 - Radar móvil - PK 8.760-11.740 - Ambos sentidos

Alicante - CV-900 - Radar móvil - PK 0.000-13.260 - Ambos sentidos

Alicante - CV-904 - Radar móvil - PK 0.000-6.540 - Ambos sentidos

Alicante - CV-905 - Radar fijo - PK 7.05 - Sentido decreciente

Alicante - CV-91 - Radar fijo - PK 18.888 - Sentido decreciente

Alicante - CV-91 - Radar móvil - PK 12.560-18.430 - Ambos sentidos

Alicante - CV-91 - Radar fijo - PK 15.3 - Sentido creciente

Alicante - CV-95 - Radar móvil - PK 0.000-22.840 - Ambos sentidos

Alicante - N-325 - Radar móvil - PK 6.510-8.170 - Ambos sentidos

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 54 - Sentido creciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 46.875 - Sentido creciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 46.925 - Sentido decreciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 91.047 - Sentido creciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 140.998 - Sentido decreciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 141.002 - Sentido creciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 149.775 - Sentido decreciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 151.675 - Sentido creciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 171.565 - Sentido decreciente

Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 116.690-134.000 - Ambos sentidos

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 130.9 - Sentido decreciente

Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 134.000-143.440 - Ambos sentidos

Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 143.440-147.800 - Ambos sentidos

Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 147.800-204.540 - Ambos sentidos

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 173.2 - Sentido creciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 203.2 - Sentido creciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 204.45 - Sentido decreciente

Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 38.760-42.260 - Ambos sentidos

Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 42.260-53.890 - Ambos sentidos

Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 53.890-54.390 - Ambos sentidos

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 56.25 - Sentido decreciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 70.95 - Sentido creciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 86.05 - Sentido creciente

Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 89.05 - Sentido decreciente

Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 97.930-116.210 - Ambos sentidos

Alicante - N-338 - Radar móvil - PK 0.000-3.930 - Ambos sentidos

Alicante - N-338 - Radar móvil - PK 3.930-5.150 - Ambos sentidos

Alicante - N-340 - Radar fijo - PK 687.596 - Sentido creciente

Alicante - N-340 - Radar fijo - PK 694.795 - Sentido decreciente

Alicante - N-340 - Radar móvil - PK 678.870-708.340 - Ambos sentidos

Alicante - N-340 - Radar móvil - PK 722.240-731.040 - Ambos sentidos

¿Y el número de multas?

Cabe tener en que este informe no se especifica el número de multas, únicamente los puntos de vigilancia y su tipología. También es necesario precisar que el registro de una treintena de radares móviles -el cinemómetro que la Guardia Civil puede colocar temporalmente en distintos puntos- no significa necesariamente que Alicante disponga de 30 aparatos móviles diferentes a la vez funcionando al unísono: el informe identifica intervalos kilométricos en los que la DGT contempla estos controles móviles.