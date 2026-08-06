TRÁFICO
Mapa de radares en Alicante: estos son los puntos y tramos de control que recoge la DGT
Alicante ocupa la tercera posición entre las provincias incluidas en el informe por número de registros de vigilancia, con 68, por detrás de Madrid, con 81, y Valencia, con 69
La Dirección General de Tráfico ha actualizado la relación de cinemómetros y tramos de vigilancia de velocidad de la provincia de Alicante. El documento, con actualización del 3 de agosto de 2026, contiene 68 registros: 35 puntos con radar fijo, 30 intervalos señalados para controles con radar móvil y tres registros de radar de tramo. Alicante es la tercera provincia con más ubicaciones y tramos de control registrados en este informe, solo detrás de Madrid y Valencia.
En cuanto a controles en la provincia, la N-332 es la carretera que concentra más registros de vigilancia de velocidad en el territorio alicantino, con un total de 25: 17 ubicaciones de radar fijo y ocho intervalos catalogados para controles móviles. La A-70 ocupa el segundo lugar por número de registros, con seis ubicaciones de radar fijo situadas en los kilómetros 6,308; 6,494; 8,375; 8,629; 22,5 y 27,39. De los 68 registros el 51,5% son radares fijos, el 44,1% radares móviles y un 4,4% son radares de tramo.
Provincias con más registros de vigilancia en el informe
Alicante ocupa el tercer puesto, con 68 registros, por detrás de Madrid y Valencia:
- Madrid: 81 registros
- Valencia: 69 registros
- Alicante: 68 registros
- Cádiz: 62 registros
- Sevilla: 62 registros
- Toledo: 62 registros
- Baleares: 61 registros
- Coruña, A: 61 registros
- Asturias: 61 registros
- Zaragoza: 58 registros
- Málaga: 57 registros
- Lugo: 55 registros
- Palencia: 54 registros
- Ciudad Real: 54 registros
- Pontevedra: 54 registros
- León: 53 registros
- Huesca: 53 registros
- Burgos: 49 registros
- Murcia: 48 registros
- Jaén: 48 registros
- Palmas, Las: 48 registros
- Granada: 47 registros
- Ourense: 47 registros
- Cantabria: 47 registros
- Santa Cruz de Tenerife: 47 registros
- Castellón: 46 registros
- Badajoz: 46 registros
- Huelva: 46 registros
- Almería: 45 registros
- Córdoba: 45 registros
- Albacete: 43 registros
- Valladolid: 43 registros
- Guadalajara: 43 registros
- Cuenca: 42 registros
- Cáceres: 42 registros
- Soria: 42 registros
- Ávila: 42 registros
- Salamanca: 41 registros
- Rioja, La: 41 registros
- Teruel: 40 registros
- Segovia: 40 registros
- Zamora: 35 registros
- Navarra: 30 registros
El listado completo de radares en Alicante
- Alicante - A-31 - Radar fijo - PK 169.95 - Sentido creciente
- Alicante - A-31 - Radar de tramo - PK 203.995 - Longitud: 7.709 m - Sentido decreciente
- Alicante - A-31 - Radar de tramo - PK 218.9 - Longitud: 2.380 m - Sentido creciente
- Alicante - A-7 - Radar fijo - PK 487.695 - Sentido creciente
- Alicante - A-7 - Radar fijo - PK 521.996 - Sentido creciente
- Alicante - A-7 - Radar de tramo - PK 519.2 - Longitud: 4.161 m - Sentido decreciente
- Alicante - A-70 - Radar fijo - PK 6.308 - Sentido creciente
- Alicante - A-70 - Radar fijo - PK 6.494 - Sentido decreciente
- Alicante - A-70 - Radar fijo - PK 8.375 - Sentido creciente
- Alicante - A-70 - Radar fijo - PK 8.629 - Sentido decreciente
- Alicante - A-70 - Radar fijo - PK 22.5 - Sentido decreciente
- Alicante - A-70 - Radar fijo - PK 27.39 - Sentido decreciente
- Alicante - A-77a - Radar fijo - PK 0.42 - Sentido creciente
- Alicante - CV-70 - Radar móvil - PK 0.000-48.800 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-70 - Radar móvil - PK 48.790-49.300 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-725 - Radar móvil - PK 4.480-8.130 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-734 - Radar fijo - PK 6.05 - Sentido creciente
- Alicante - CV-767 - Radar móvil - PK 1.040-5.460 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-807 - Radar móvil - PK 0.000-7.080 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-809 - Radar móvil - PK 0.000-5.350 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-81 - Radar móvil - PK 21.050-41.150 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-81 - Radar móvil - PK 41.110-57.000 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-820 - Radar móvil - PK 0.000-8.890 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-83 - Radar fijo - PK 7.05 - Sentido decreciente
- Alicante - CV-84 - Radar móvil - PK 0.000-6.290 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-855 - Radar móvil - PK 7.180-9.540 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-86 - Radar fijo - PK 13.8 - Sentido creciente
- Alicante - CV-865 - Radar móvil - PK 0.120-8.760 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-865 - Radar móvil - PK 8.760-11.740 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-900 - Radar móvil - PK 0.000-13.260 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-904 - Radar móvil - PK 0.000-6.540 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-905 - Radar fijo - PK 7.05 - Sentido decreciente
- Alicante - CV-91 - Radar fijo - PK 18.888 - Sentido decreciente
- Alicante - CV-91 - Radar móvil - PK 12.560-18.430 - Ambos sentidos
- Alicante - CV-91 - Radar fijo - PK 15.3 - Sentido creciente
- Alicante - CV-95 - Radar móvil - PK 0.000-22.840 - Ambos sentidos
- Alicante - N-325 - Radar móvil - PK 6.510-8.170 - Ambos sentidos
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 54 - Sentido creciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 46.875 - Sentido creciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 46.925 - Sentido decreciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 91.047 - Sentido creciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 140.998 - Sentido decreciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 141.002 - Sentido creciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 149.775 - Sentido decreciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 151.675 - Sentido creciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 171.565 - Sentido decreciente
- Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 116.690-134.000 - Ambos sentidos
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 130.9 - Sentido decreciente
- Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 134.000-143.440 - Ambos sentidos
- Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 143.440-147.800 - Ambos sentidos
- Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 147.800-204.540 - Ambos sentidos
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 173.2 - Sentido creciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 203.2 - Sentido creciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 204.45 - Sentido decreciente
- Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 38.760-42.260 - Ambos sentidos
- Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 42.260-53.890 - Ambos sentidos
- Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 53.890-54.390 - Ambos sentidos
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 56.25 - Sentido decreciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 70.95 - Sentido creciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 86.05 - Sentido creciente
- Alicante - N-332 - Radar fijo - PK 89.05 - Sentido decreciente
- Alicante - N-332 - Radar móvil - PK 97.930-116.210 - Ambos sentidos
- Alicante - N-338 - Radar móvil - PK 0.000-3.930 - Ambos sentidos
- Alicante - N-338 - Radar móvil - PK 3.930-5.150 - Ambos sentidos
- Alicante - N-340 - Radar fijo - PK 687.596 - Sentido creciente
- Alicante - N-340 - Radar fijo - PK 694.795 - Sentido decreciente
- Alicante - N-340 - Radar móvil - PK 678.870-708.340 - Ambos sentidos
- Alicante - N-340 - Radar móvil - PK 722.240-731.040 - Ambos sentidos
¿Y el número de multas?
Cabe tener en que este informe no se especifica el número de multas, únicamente los puntos de vigilancia y su tipología. También es necesario precisar que el registro de una treintena de radares móviles -el cinemómetro que la Guardia Civil puede colocar temporalmente en distintos puntos- no significa necesariamente que Alicante disponga de 30 aparatos móviles diferentes a la vez funcionando al unísono: el informe identifica intervalos kilométricos en los que la DGT contempla estos controles móviles.
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