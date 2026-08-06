Pacientes recién operados soportan hasta 30 grados en el Hospital de Alicante por fallos en el aire acondicionado

Los problemas con el sistema de climatización vuelven a afectar este verano al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante. Pacientes y trabajadores denuncian que las plantas superiores del edificio, especialmente la novena, registran temperaturas de hasta 30 grados con el aire acondicionado funcionando de forma intermitente en las habitaciones donde permanecen ingresados enfermos recién operados, de urología y trasplantados hepáticos.

Uno de los afectados es Raúl Ferri Ángel, vecino de Alcoy, sometido a una cirugía del hígado, al que además le extirparon la vesícula. Explica que cuando ingresó el domingo comprobó que el aire no funcionaba. "Como veníamos de fuera no trajimos ventilador porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Al final un trabajador nos consiguió uno y gracias a eso hemos podido pasar estos días", relata. El propio hospital, por tanto, ha distribuido ventiladores, y algunos enfermos se han llevado los de su casa. En la zona hay unas sesenta habitaciones, unas más afectadas que otras por el deficiente funcionamiento del sistema de refrigeración.

Aunque reconoce que técnicos del hospital han acudido varias veces a medir la temperatura y revisar la instalación, Ferri asegura que el funcionamiento sigue siendo irregular. "Parece que de madrugada entra algo más de aire o cuando hay menos movimiento en la planta, pero durante el día, cuando hay gente en las habitaciones, prácticamente no funciona. Muchos enfermos se van al pasillo porque allí está fresco".

Los ingresados se llevan sus ventiladores desde casa y han interpuesto numerosas reclamaciones ante el servicio de atención al paciente

Mediciones

Según indica, una de las mediciones reflejó una temperatura superior a los 28 grados en su habitación. Al día siguiente los registros descendieron hasta los 21 grados, lo que demuestra que "están intentando solucionarlo", aunque insiste en que la climatización continúa sin funcionar con normalidad. Familiares de otro paciente apuntan que en su habitación se han alcanzado los 30 grados. Desde el centro han declinado hacer declaraciones sobre la situación.

Una paciente de 35 años recién operada de dos úlceras intestinales asegura que el problema se arrastra desde hace días y que incluso la supervisora general acudió a la planta durante la madrugada del domingo tras las protestas de los ingresados.

"Es agotador. No podíamos ni dormir. Si fuera en la calle hace 40 grados, no quiero imaginar lo que hace aquí dentro. Estamos enfermos y esto no es medio normal", afirma. La mujer denuncia además que las ventanas permanecen cerradas, por lo que tampoco pueden ventilar.

Ventiladores por el calor en las habitaciones de la planta novena del Hospital de Alicante, donde hay pacientes recién operados, este jueves / Alex Domínguez

"No nos dejan abrirlas para que al menos corra el aire. Y en el baño es insoportable. Por la tarde no puedes ni sentarte porque la tapa del váter quema", explica. Tras una semana ingresada, asegura que el aire "funciona a ratos" y que el calor multiplica las dificultades de la recuperación.

"Me operaron ayer y no puedo comer. Con este calor todo se hace peor. Ya llevamos tres reclamaciones porque nadie nos hace caso".

Su compañera de habitación, de 26 años y con piedras en la vesícula, afirma que lleva dos semanas ingresada soportando las altas temperaturas. "Hay un calor horrible y si estás enferma todavía peor. Un día funciona un poco y por la noche vuelve a dejar de hacerlo. No puedes dormir ni descansar". Las dos se han llevado sus propios ventiladores de casa.

Mal humor

A las quejas se suma Lorena Isabel, una paciente operada del estómago que abandona el hospital con el mismo ventilador que llevó desde su casa. "Todo el mundo en la planta de Cirugía está quejándose. Es un infierno. Lo he pasado fatal, más por el calor que por otra cosa. A veces sale un poco de aire y el ventilador mueve algo de fresco, pero no llega bien a la planta. Por la tarde es horroroso y el aseo es un infierno". La mujer añade que las condiciones también están afectando al ambiente de trabajo en la planta. "El personal está muy susceptible y de mal humor por toda esta situación."

Una sanitaria relata a este diario que la situación "es inhumana" y explica que, tras reincorporarse de sus vacaciones, comprobó que las condiciones habían empeorado. "El martes no se podía estar. Estamos en la novena B y todas las habitaciones tenían ventiladores. Todas las tardes sube una trabajadora a medir la temperatura y había 30 grados dentro de las habitaciones", relata.

La trabajadora señala que el problema no afecta únicamente a la novena planta. Según la información que les han trasladado, las averías también alcanzan a la séptima y la octava, mientras que otras zonas del hospital, como la torre D, sí disponen de aire acondicionado con normalidad. En julio los problemas se produjeron en la quinta planta, donde está Cardiología.

En la novena permanecen ingresados pacientes que han pasado por quirófano en los últimos días, entre otros. "Los hay de 80 años, de 60 años, recién operados, todos metidos en habitaciones a 30 grados. Es algo que no tiene sentido", denuncia. La sanitaria calcula que entre las alas A y B de la novena planta existen alrededor de 60 habitaciones afectadas. Ante la falta de refrigeración, el hospital ha repartido ventiladores por las habitaciones.

Quejas

"El Servicio de Atención e Información al Paciente tiene todas las reclamaciones selladas. Los pacientes están protestando porque aquí no se puede respirar", explica. Según su testimonio, algunos enfermos incluso abandonan temporalmente las habitaciones para refugiarse en zonas más frescas del hospital. Este jueves muchos deambulaban largo rato por el pasillo, donde sí estaba funcionando el aire. "Un paciente dijo que prefería bajar al vestíbulo o a la capilla y que fueran allí los médicos a verlo porque en la habitación era imposible permanecer".

El calor también está teniendo consecuencias entre el personal sanitario con casos de mareos durante el turno y bajadas de tensión arterial."El sábado una compañera se mareó y se tuvo que ir. Estamos en la última planta y el calor es insoportable".

La propia profesional describe cómo termina la jornada. "Salí con el pijama pegado al cuerpo del sudor. Era como trabajar dentro de una cocina o de un asador de pollos." Según explica la trabajadora, durante una de las noches la supervisión autorizó abrir algunas ventanas de habitaciones que normalmente permanecen cerradas por motivos de seguridad.

"Nos han dicho que se habían gastado dos millones de euros en arreglar el aire acondicionado. Si eso es cierto, alguien tendrá que explicar por qué sigue sin funcionar. Cualquier aparato tiene garantía; esto también debería tenerla".