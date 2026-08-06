La playa de El Postiguet de Alicante renueva la Q de Calidad Turística pese a las críticas por suciedad y falta de servicios

Cinco años consecutivos con la distinción. La playa de El Postiguet ha obtenido nuevamente la Q de Calidad Turística, reconocimiento que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y de Sostenibilidad (Ictes) y que certifica la calidad del arenal y de sus servicios.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Alicante, desde donde explican que la distinción, visible en una bandera, se obtiene tras “un proceso que garantice el cumplimiento de la norma de calidad internacional UNE-ISO 13009, consensuada por casi cien países, para garantizar la máxima calidad en la prestación de sus servicios y la correcta gestión de los equipamientos de uso público”.

Estos son los servicios de limpieza y recogida selectiva de residuos, dispositivos de seguridad, salvamento y primeros auxilios, servicios de información a los turistas, accesos a la zona de baño, servicios higiénicos o establecimientos de ocio, entre otros.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha defendido que “es muy importante” este reconocimiento, que “garantiza que los alicantinos y los visitantes disfruten de la mejor experiencia”. A su vez, la edil recuerda que la bandera de calidad Q “se suma al distintivo de la Bandera Azul, que reconoce la alta calidad de sus aguas, su accesibilidad, la limpieza de la arena y los completos servicios de salvamento y socorrismo disponibles en pleno centro urbano”.

Quejas

Sin embargo, el Postiguet también arrastra problemas como el estado de los baños públicos o el deterioro de algunos elementos del paseo como lavapiés, que aparecen entre las principales críticas de los bañistas. Las barandillas, recientemente pintadas, también eran motivo de queja.

Este año también está habiendo críticas por parte de los usuarios del baño adaptado, quejándose por la falta de sombra y porque consideran que el servicio abre tarde. A su vez, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP-CV), mayoritario entre los trabajadores del Ayuntamiento, ha alertado de la reducción de agentes de Policía Local a la mitad en las playas de Alicante, y en fechas como la noche de San Juan la suciedad acumulada en el arenal tras la aglomeración de gente concentrada también suscita rechazo.

A estas quejas se suma un fenómeno cada vez más visible en temporada alta con la presencia de vendedores ambulantes de bebidas, conocidos como "mojiteros", masajistas que ofrecen servicios directamente sobre la arena y personas que comercializan gafas de sol, pareos u otros productos.