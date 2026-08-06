La Primitiva deja parte de su segundo premio en Alicante: tres acertantes ganan casi 19.000 euros

La suerte ha vuelto a mirar hacia la provincia de Alicante en el sorteo de La Primitiva celebrado este jueves 6 de agosto de 2026. Aunque no hubo acertantes del premio especial de seis números más reintegro, sí hubo varios boletos premiados de segunda categoría en territorio alicantino.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 03, 09, 14, 19, 22 y 26. El número complementario es el 13 y el reintegro corresponde al 4.

En el sorteo del Joker, el número premiado ha sido el 0 559 707.

Tres premios de segunda categoría caen en Alicante

El sorteo ha dejado tres boletos acertantes de segunda categoría (5 aciertos más el número complementario) en la provincia de Alicante. Cada uno de ellos recibirá un premio de 18.886,67 euros.

Uno de los boletos premiados fue adquirido a través del canal oficial de venta por internet de Loterías y Apuestas del Estado, aunque figura asociado al punto de venta situado en Dr. Waksman, s/n (Mercado Central) de Ibi (Alicante).

Punto de venta del Centro Comercial Carrefour de Finestrat donde se validó uno de los boletos premiados de segunda categoría de La Primitiva. / INFORMACIÓN

Los otros dos premios de segunda categoría corresponden a boletos validados en puntos de venta de la provincia:

Finestrat : en la administración nº1, ubicada en el Centro Comercial Carrefour, carretera Finestrat, L-2 .

: en la administración nº1, ubicada en el . Alicante: en la administración nº34, situada en calle Bazán, 24 Esc. 1 B4.

La combinación ganadora no tuvo acertantes del premio especial, por lo que el bote máximo vuelve a acumularse para el próximo sorteo de La Primitiva, que se celebrará el sábado, con un nuevo bote en juego para quienes intenten conseguir la máxima categoría de premios.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.