Susto en el Casco Antiguo de Alicante por la caída de cascotes de un edificio de apartamentos turísticos

La caída de varios cascotes de un edificio de apartamentos turísticos ha provocado un susto este jueves en el Casco Antiguo de Alicante. El aviso se produjo en el número 1 de la calle San Agustín, donde se encuentra el edificio de los Apartamentos Tito San Agustín y, en la planta baja, la pizzería Quo Vadis.

Hasta el lugar acudieron efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Alicante para intervenir tras el desprendimiento. En un primer momento se alertaba de balcones con riesgo y de la presencia de grietas en la fachada del inmueble.

Desde el Ayuntamiento de Alicante han indicado que se trataba de un "simple saneamiento por la caída de cascotes", sin mayores consecuencias. La zona ha quedado balizada de forma preventiva hasta que el servicio municipal de Conservación de Inmuebles realice la revisión correspondiente.