Alicante pone fecha a la presentación de propuestas para las Hogueras Oficiales de 2027

Alicante ya ha puesto fecha al concurso de las Hogueras Oficiales de 2027, aunque lo hace hasta cuatro meses más tarde que el de los dos años anteriores. El Ayuntamiento ha fijado entre el 10 y el 24 de agosto el plazo para que los artistas presenten sus propuestas para la construcción, plantà y cremà de los monumentos oficiales, tanto en la categoría adulta como en la infantil, regresando a las fechas habituales en 2022 y 2023 y que se habían dejado atrás en los dos últimos años a petición del Gremio de Artistas. El calendario supone que los artistas dispondrán de menos margen para preparar sus proyectos y cerrar otros encargos para las próximas Hogueras que en años anteriores.

Las propuestas podrán entregarse presencialmente desde las 9:00 horas del lunes 10 de agosto hasta las 14:00 horas del lunes 24 en la Casa de la Festa Manuel Ricarte. La documentación deberá incluir los bocetos, tanto por su anverso como por su reverso, además de las maquetas de los monumentos. Todas las candidaturas serán posteriormente examinadas por el jurado, cuya composición será designada en las próximas semanas. El Ayuntamiento prevé que el fallo se produzca durante los primeros días de septiembre, dos meses más tarde de la fecha habitual de los últimos dos años cuando se había realizado la primera quincena de julio, y será entonces cuando se hagan públicas las maquetas que hayan resultado ganadoras.

La convocatoria de 2027 mantendrá además la misma dotación económica que en los dos últimos ejercicios. El Ayuntamiento destinará un total de 143.500 euros a las Hogueras Oficiales, de los que 118.500 corresponderán al monumento adulto y los 25.000 euros restantes a la hoguera infantil.

Una convocatoria que llega más tarde

El nuevo calendario supone dejar atrás el adelanto que se aplicó en 2024 y 2025 para intentar dar más margen a los artistas antes de comprometerse con otros monumentos y, especialmente, con las comisiones de Especial, donde la incompatibilidad entre encargos puede condicionar la planificación de los constructores. A 21 de julio, la convocatoria todavía no había sido publicada oficialmente, y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, señalaba que esperaba que estuviera lista en "una o dos semanas", atribuyendo el retraso a una "cuestión administrativa".

La diferencia respecto a los dos últimos años es especialmente significativa. En 2024, el proceso se puso en marcha el 29 de mayo y el plazo para presentar propuestas quedó situado en la primera quincena de julio. Un año después, en 2025, el Ayuntamiento volvió a adelantar todavía más la convocatoria, que arrancó el 22 de abril, mientras que las propuestas se presentaron igualmente durante la primera mitad de julio. Ahora, en cambio, los artistas tendrán que esperar hasta agosto para concurrir al concurso de los monumentos oficiales de 2027.

El cambio de calendario se produjo entonces a petición del Gremio de Artistas de Hogueras, que reclamaba disponer de más tiempo para poder compatibilizar el monumento oficial con otros encargos. El objetivo era evitar que los constructores renunciaran a optar a las Hogueras Oficiales por la necesidad de cerrar con suficiente antelación sus trabajos para el siguiente ejercicio. Antes de ese adelanto, el concurso se había convocado mucho más tarde: el 9 de agosto en 2022 y el 22 de agosto en 2023.

El adelanto no aumentó la competencia

La modificación del calendario no se tradujo, sin embargo, en un incremento significativo de la participación. En el concurso de las Hogueras Oficiales de 2025 únicamente hubo dos propuestas para la categoría adulta, mientras que la infantil volvió a contar con una sola candidatura. Para las Hogueras Oficiales de 2026, el resultado fue nuevamente una concurrencia limitada y el jurado volvió a elegir las propuestas de Pedro Espadero para la hoguera adulta y Sergio Gómez para la infantil, manteniendo así a ambos artistas al frente de los monumentos oficiales.

El equipo de gobierno defendió el pasado año que el adelanto de las fechas respondía precisamente a las reivindicaciones del sector y pretendía facilitar que los artistas pudieran presentar proyectos de mayor categoría. Pese a ello, las dos últimas convocatorias no consiguieron ampliar de forma sustancial el número de candidatos ni romper la continuidad de los mismos constructores en las dos categorías.

Características

La Hoguera Oficial adulta 2027 no superará los 20 metros de altura y su base no será superior a 12x12 metros, sin que coincidan ambas dimensiones. Los materiales básicos serán el cartón y la madera y las cartelas deberán estar escritas en castellano y valenciano y el número de ninots, originales, será de un mínimo de 28.

La infantil no superará los tres metros de altura y la base no será mayor de 3x3 metros. El cartón y la madera serán también los materiales básicos en su construcción. Las cartelas presentarán idénticas características que la adulta y el número mínimo de ninots será de 18.

La hoguera adulta deberá estar totalmente plantada a las 6 horas del 21 de junio. La infantil, a la misma hora, del 20 de junio. Los criterios de valoración de los integrantes del jurado se basarán en la creatividad, equilibrio, proporcionalidad, originalidad junto con el modelado y cromatismo, y el contenido y la crítica.