El calor y el uso intensivo del aire acondicionado disparan las neumonías en Alicante, también entre los jóvenes

El calor extremo no solo dispara los golpes de calor o las descompensaciones cardiovasculares. También está cambiando el comportamiento de las enfermedades respiratorias. Neumonías y bronconeumonías se diagnostican cada vez con más frecuencia en pleno verano y los especialistas ya observan un aumento acumulado de entre el 10% y el 20% en los últimos cinco años, con casos que llevan a las personas a Cuidados Intensivos, como el de una paciente de Elche de 62 años que lleva un mes ingresada, y personas mayores que incluso precisan una traqueotomía. Los cambios bruscos entre el sofocante ambiente exterior y los espacios climatizados, junto con el uso intensivo del aire acondicionado, favorecen unas infecciones que ya afectan también a personas jóvenes y sin patologías previas.

Los médicos señalan que, aunque tradicionalmente las infecciones respiratorias alcanzan su máximo durante el invierno, las neumonías presentan también un segundo pico entre el final de la primavera y el verano. "No es extraño que en julio y agosto estemos viendo bastantes casos de neumonías bacterianas. Es una situación que cada verano observamos con más frecuencia", afirma el jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant, Eusebi Chiner.

El cambio climático influye también en una mayor circulación de microorganismos

Una joven sufre los efectos del aire acondicionado y del contraste entre el calor y el frío de la climatización / Héctor Fuentes

Bajada de defensas

El especialista explica que el aire acondicionado no es el causante directo de estas infecciones, como suele creerse, sino que actúa como un factor que favorece su aparición al alterar los mecanismos naturales de defensa del aparato respiratorio.

"Las neumonías no se contraen propiamente por el aire acondicionado. Eso ocurre en muy pocas ocasiones. Lo que sucede es que los cambios bruscos de temperatura y humedad afectan a nuestras defensas naturales", indica.

El neumólogo explica que la nariz, la garganta y las vías respiratorias superiores disponen de unos pequeños cilios encargados de eliminar microorganismos y partículas. Cuando una persona pasa repetidamente de temperaturas exteriores superiores a los 35 grados a interiores climatizados por debajo de los 22 o 23 grados, esos mecanismos pueden verse alterados temporalmente.

"El frío puede paralizar transitoriamente esos cilios que nos ayudan a defendernos. Eso facilita la replicación de virus y bacterias y permite que microorganismos que normalmente viven en nuestra faringe puedan terminar produciendo una neumonía", señala.

Redacción

Refugios climáticos artificiales

El especialista considera que el calor extremo está modificando incluso los hábitos cotidianos. Ante las altas temperaturas, miles de personas buscan refugio en centros comerciales, supermercados, oficinas o establecimientos con climatización intensa.

"Estamos convirtiendo los comercios y los grandes establecimientos en refugios climáticos artificiales. Pasamos continuamente de un ambiente muy caluroso a otro muy frío y esos cambios bruscos favorecen primero las infecciones de vías respiratorias altas y posteriormente también las neumonías (vías bajas)", explica. A este fenómeno se suma el impacto que el propio cambio climático puede estar teniendo sobre la circulación de microorganismos.

"El exceso de calor también está provocando cambios en la ecología, en los ecosistemas y probablemente también en nuestro propio ecosistema respiratorio", apunta.

Origen bacteriano

Mientras que durante el invierno predominan las neumonías de origen vírico, relacionadas con la gripe o el virus respiratorio sincitial, en verano aumentan sobre todo las neumonías bacterianas.

El neumococo continúa siendo el principal responsable y origina aproximadamente la mitad de las neumonías adquiridas fuera del hospital. Sin embargo, también aparecen otros microorganismos como "haemophilus influenzae" o la legionela, especialmente asociados a determinadas condiciones ambientales y sistemas de agua.

Los pacientes con enfermedades respiratorias previas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), o con patologías cardiovasculares siguen siendo los más vulnerables, aunque ya no son los únicos.

También personas jóvenes

Una de las cuestiones que más preocupa a los especialistas es que estas infecciones aparecen cada vez con mayor frecuencia en personas sin enfermedades previas.

"La neumonía neumocócica clásica puede afectar perfectamente a personas de 30 o 35 años completamente sanas", advierte Chiner.

Los síntomas suelen aparecer de forma brusca e incluyen fiebre elevada, tos con expectoración purulenta, dolor torácico, dificultad para respirar y un importante deterioro del estado general.

Aunque la mayoría de los pacientes responde favorablemente al tratamiento antibiótico, algunos desarrollan complicaciones graves que obligan al ingreso hospitalario. "Seguimos viendo cuadros muy graves incluso en pacientes jóvenes de 25 o 30 años que necesitan ingreso en la UCI", explica.

En algunos casos la infección produce un empiema, es decir, la acumulación de pus en la cavidad pleural, una complicación que requiere tratamientos mucho más complejos. Además, el especialista advierte de que determinadas cepas del neumococo parecen haber aumentado su agresividad durante los últimos años. "Estamos observando microorganismos más virulentos que pueden provocar neumonías muy severas incluso en personas jóvenes y previamente sanas", afirma.

El jefe de Neumología del Hospital de Sant Joan, Eusebi Chiner / Héctor Fuentes

Estamos observando microorganismos más virulentos que pueden provocar neumonías muy severas incluso en personas jóvenes y previamente sanas Eusebi Chiner — Jefe de Neumología del Hospital de Sant Joan

Una enfermedad que sigue siendo potencialmente mortal

Pese a los avances en antibióticos y tratamientos de soporte, la neumonía continúa siendo una enfermedad potencialmente grave.

"La mayoría de las neumonías se curan, pero no debemos olvidar que siguen teniendo una mortalidad global de entre el 5% y el 7%", recuerda Chiner. Ese porcentaje aumenta considerablemente entre las personas mayores o quienes padecen enfermedades crónicas, aunque también puede haber desenlaces graves en pacientes jóvenes.

Por ello, los especialistas recomiendan evitar cambios bruscos de temperatura, mantener el aire acondicionado entre 24 y 26 grados, limpiar periódicamente los filtros de los equipos, hidratarse adecuadamente durante las olas de calor y acudir al médico ante síntomas como fiebre persistente, dificultad para respirar, dolor torácico o tos con expectoración.

Los neumólogos consideran que el incremento de estos casos es una consecuencia más de los veranos cada vez más cálidos y recuerdan que la combinación de calor extremo, climatización intensiva y cambios constantes de temperatura está modificando el patrón tradicional de las enfermedades respiratorias, haciendo que las neumonías sean cada vez más frecuentes también fuera del invierno. Por ello, los expertos recomiendan no dormir con el aire acondicionado puesto ni con el ventilador orientado hacia las personas.