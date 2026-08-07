Hogueras
Cambios en el organigrama de la Federació de Fogueres de Alicante
Carlos Navarro asume intervención mientras que Raquel Fernández estará al frente del área de relaciones externas a partir de septiembre
La Federació de Fogueres de Sant Joan prepara una reorganización de su organigrama con cambios en dos de sus áreas. El actual interventor, Eugenio del Caño, dejará el cargo por causas personales y será sustituido por Carlos Navarro, hasta ahora responsable de relaciones externas. Este último puesto será asumido a partir de septiembre por Raquel Fernández López, cuyo nombramiento deberá pasar previamente por la asamblea de la Federació.
Raquel Fernández López cuenta con una amplia trayectoria vinculada a las Hogueras de Alicante. Fue comisionada de honor de Foguerer Carolinas en 1989 y fundadora de la hoguera Costablanca-Entreplayas. Su trayectoria festera comenzó desde la infancia: fue dama infantil en 1992 en la comisión Pla del Bon Repòs y dama infantil en 1994 de Sagrada Familia, antes de ser elegida belleza infantil de esta última comisión en 1996.
Posteriormente, ocupó la presidencia infantil de Sagrada Familia y, ya en la categoría adulta, fue dama en 2001 de esta misma hoguera y belleza adulta de Polígono de San Blas. En 2007 fue elegida dama de honor de la Bellea del Foc..
Trayectoria en las Hogueras
Fernández también ha desarrollado responsabilidades al frente de comisiones, en 2013 asumió la presidencia de la hoguera Portuarios y, más recientemente, formó parte del jurado de la Bellea del Foc de 2024.
Además, es fundadora de la hoguera Remigio Soler, donde ha desempeñado el cargo de delegada de Federación. Ahora, su trayectoria dentro de la fiesta dará un nuevo paso con su incorporación al área de relaciones externas de la Federació de Fogueres, a partir de septiembre y tras su ratificación por la Asamblea.
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