La construcción del colegio de La Cañada del Fenollar de Alicante, más cerca tras seis años de espera

La construcción del nuevo colegio de La Cañada del Fenollar da un paso adelante después de seis años de espera. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la clasificación de las tres ofertas presentadas al procedimiento de licitación del futuro colegio La Cañada del Fenollar, en el que la mercantil Abala Infraestructuras S.L. ha obtenido la mejor valoración y se perfila como adjudicataria de unas obras largamente reclamadas por las familias de la partida rural.

La propuesta sitúa el presupuesto de ejecución en 5.682.910,43 euros, frente a los 5.856.255 euros del presupuesto base de licitación. Además de Abala Infraestructuras, al concurso se han presentado Doalco S.A. y Tenada Nueva S.L. El contrato establece un plazo de ejecución de 22 meses, por lo que la clasificación aprobada por la Mesa de Contratación supone el último trámite previo a la adjudicación de las obras.

La última actuación pendiente del Plan Edificant

La obra de este centro de educación primaria es la última pendiente por ejecutar del Plan Edificant, desplegado durante el Botànic para que la Generalitat delegue a los ayuntamientos las competencias la construcción, reforma y mejora centros educativos con la aportación económica de la administración autonómica. En la ciudad de Alicante también se está llevando a cabo, a través de este plan, la construcción del colegio de educación especial El Somni, en el PAU 2, y se han ejecutado reformas en los colegios La Florida para habilitar dos nuevas aulas, en el Juan Bautista Llorca de Villafranqueza para construir un gimnasio y un comedor, y en el Santo Ángel, ubicado en Tómbola, para una rehabilitación integral.

El caso de La Cañada del Fenollar ha sido el más problemático y el más criticado por los padres y madres de alumnos. La lucha por un nuevo centro en esta pedanía se remonta a hace 15 años, ya que el centro educativo ubicado en este lugar se halla en un barranco inundable. Las lluvias provocaban que partes de los patios quedaran anegadas y la preocupación de docentes y progenitores aumentaba en cada episodio de precipitaciones.

La concejal de Educación, Mari Carmen de España, ha destacado que el Ayuntamiento avanza en hacer realidad el nuevo centro de educación infantil y primaria. "El centro garantiza a los escolares de La Cañada del Fenollar unas instalaciones seguras, modernas y con todas las dotaciones necesarias”. El nuevo colegio de La Cañada “mejorará la calidad educativa y la igualdad de oportunidades para muchas familias", asegura De España.

Recorrido lento

Pese a esta situación, fue en 2020 cuando la Generalitat y el Ayuntamiento lo incluyeron en el programa educativo para construir un nuevo centro más grande y en una parcela más segura. El proyecto básico se hizo en 2022 y no fue hasta octubre del año pasado cuando el pleno del Ayuntamiento de Alicante amplió el presupuesto en 1,3 millones de euros para construir el nuevo centro tras años de bloqueo.

El pasado mes de junio se aprobó la licitación tras seis años de espera y en riesgo de inundación, y este miércoles la Mesa de Contratación ha dado a conocer las ofertas vigentes para llevar a cabo las obras de la futura instalación educativa.

El colegio se construirá en terreno municipal, entre las calles Aucuba y Madroño, y contarán con cuatro aulas de Educación Infantil y seis de Primaria, además de otras tres aulas ordinarias adicionales, aulas de apoyo y educación especial, cocina y comedor para 392 comensales en dos turnos, despachos, gimnasio, salas polivalentes, almacén, biblioteca, vivienda para el conserje, todo con una superficie útil de conjunto de 1.475 metros cuadrados, que se eleva hasta los 3.380 metros cuadrados construidos.

Además, contará con otros 2.420 metros cuadrados de espacios exteriores que comprenden extensión de las aulas de infantil al exterior, porches, pista polideportiva, zonas de juegos para Infantil y Primaria, huerto escolar, zonas ajardinada y aparcamiento de automóviles.

El proyecto se desarrolla en dos plantas, una planta baja en forma de U con recorridos perimetrales que salvan el desnivel de la parcela. Y una primera planta con acceso exterior e interior desde planta baja que complementa el resto del programa de aulas.

En el centro de la U se sitúa el patio exterior abierto, alrededor del cual se desarrolla el programa del colegio. El resto de la parcela se complementa con una pista polideportiva, huerto, espacios verdes y aparcamiento. Hay un acceso principal, al sureste, vinculado a los servicios administrativos y externos, aulas y estancias de uso interno. Y otro acceso noreste, para tráfico rodado, donde se sitúan las instalaciones, mercancías y el acceso al aparcamiento.