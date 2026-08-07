La superpoblación de patos en la Universidad de Alicante crece en 21 ejemplares

Hasta veintiún pequeños patos, nacidos hace apenas dos días, crecen en los alrededores del estanque recientemente vaciado del campus de la Universidad de Alicante. Es la imagen que se observaba este viernes frente a la Facultad de Derecho, donde uno de los espacios habilitados para estos animales se convirtió en el último en quedarse sin agua tras pasar lo mismo con otros tres estanques repartidos por la universidad, dos de ellos también cerca de Derecho y otro cercano a la Biblioteca General.

Voluntarios que se han encargado de abastecer de agua y alimentos a los patos que se han quedado sin poder nadar han contabilizado a cuatro hembras empollando. Una de ellas ha tenido 21 crías, cifra que no les sorprende tras haber comprobado que “puso muchos huevos”. Las otras tres, por el tiempo que llevan empollando, calculan que sus crías podrían nacer “la próxima semana”.

A mediados de julio se supo que la Universidad de Alicante preveía sacar a los patos del campus durante los meses de verano para evitar superpoblaciones y evitar la suciedad que dejan sus excrementos, entre otras razones, con la intención de que se trasladaran al bosque. Además, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, término en el que se halla el campus de la UA, trasladó a la institución académica que había una enfermedad que afectaba a los patos.

Nuevos patos en el Campus de la UA / Alex Domínguez

Muchos de los patos se concentran en el parque de la UA que está al otro lado de la carretera que rodea el campus. Sin embargo, muchos otros de los que se han quedado sin agua dentro de las instalaciones. Blanca Gutiérrez, una de las voluntarias que se ha encargado de vigilar la evolución de los animales, explica que esto se debe a que “muchos de los patos han nacido allí y no conocen el parque” en el que hay otro estanque.

Pero hay otros factores. “En el interior del campus anidan más tranquilos. Antes tenían agua y en el parque de los Patos, donde se halla el conocido como “bosque Ilustrado”, sufren porque es una zona con poca vigilancia, donde va gente por las tardes y los maltratan e incluso los galápagos les atacan y se los comen”, afirma. De esta manera, la "superpoblación" temida por la UA no decrece debido a los nuevos nacimientos y a los que se prevén en los próximos días.

Actualmente, los voluntarios depositan agua y comida en recipientes y los patos recién nacidos se refugian al cobijo de sus madres en una de las jardineras. Previsiblemente, las veintiuna crías tendrán en los próximos días más compañía con el nacimiento de más seres. En cambio, los voluntarios han recibido la indicación de que no pueden proporcionarles agua ni alimentos, según aseguran.