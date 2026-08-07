Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico de personasComparecencia CeutaProtección para el eclipseMota río Segura AlmoradíEl tiempo hoyEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Reproducción

La superpoblación de patos en la Universidad de Alicante crece en 21 ejemplares

Un total de veintiún animales recién nacidos crecen al calor de sus progenitores en una de las jardineras ubicadas frente a la Facultad de Derecho

El campus de la UA vuelve a ser guardería para una nueva generación de patos

El campus de la UA vuelve a ser guardería para una nueva generación de patos

Alex Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Lillo

Manuel Lillo

Hasta veintiún pequeños patos, nacidos hace apenas dos días, crecen en los alrededores del estanque recientemente vaciado del campus de la Universidad de Alicante. Es la imagen que se observaba este viernes frente a la Facultad de Derecho, donde uno de los espacios habilitados para estos animales se convirtió en el último en quedarse sin agua tras pasar lo mismo con otros tres estanques repartidos por la universidad, dos de ellos también cerca de Derecho y otro cercano a la Biblioteca General.

Voluntarios que se han encargado de abastecer de agua y alimentos a los patos que se han quedado sin poder nadar han contabilizado a cuatro hembras empollando. Una de ellas ha tenido 21 crías, cifra que no les sorprende tras haber comprobado que “puso muchos huevos”. Las otras tres, por el tiempo que llevan empollando, calculan que sus crías podrían nacer “la próxima semana”.

A mediados de julio se supo que la Universidad de Alicante preveía sacar a los patos del campus durante los meses de verano para evitar superpoblaciones y evitar la suciedad que dejan sus excrementos, entre otras razones, con la intención de que se trasladaran al bosque. Además, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, término en el que se halla el campus de la UA, trasladó a la institución académica que había una enfermedad que afectaba a los patos.

Nuevos patos en el Campus de la UA

Nuevos patos en el Campus de la UA

Ver galería

Nuevos patos en el Campus de la UA / Alex Domínguez

Muchos de los patos se concentran en el parque de la UA que está al otro lado de la carretera que rodea el campus. Sin embargo, muchos otros de los que se han quedado sin agua dentro de las instalaciones. Blanca Gutiérrez, una de las voluntarias que se ha encargado de vigilar la evolución de los animales, explica que esto se debe a que “muchos de los patos han nacido allí y no conocen el parque” en el que hay otro estanque.

Pero hay otros factores. “En el interior del campus anidan más tranquilos. Antes tenían agua y en el parque de los Patos, donde se halla el conocido como “bosque Ilustrado”, sufren porque es una zona con poca vigilancia, donde va gente por las tardes y los maltratan e incluso los galápagos les atacan y se los comen”, afirma. De esta manera, la "superpoblación" temida por la UA no decrece debido a los nuevos nacimientos y a los que se prevén en los próximos días.

Noticias relacionadas y más

Actualmente, los voluntarios depositan agua y comida en recipientes y los patos recién nacidos se refugian al cobijo de sus madres en una de las jardineras. Previsiblemente, las veintiuna crías tendrán en los próximos días más compañía con el nacimiento de más seres. En cambio, los voluntarios han recibido la indicación de que no pueden proporcionarles agua ni alimentos, según aseguran.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La humedad eleva hasta los 55 grados la sensación térmica en la provincia de Alicante: estos son los municipios que más sudan
  2. Despedida en la UCI en Alicante: el último adiós de un yorkshire a su dueño
  3. El bochorno no da tregua en Alicante: la Aemet marca unos valores máximos que alcanzan el 100% en Elche, Orihuela y Alcoy
  4. Dónde ver el eclipse solar en Alicante: el castillo de Santa Bárbara, Tabarca y la Serra Grossa tendrán vigilancia especial
  5. Medio centenar de asociaciones de Alicante señalan a Barcala por “inacción ante la emergencia climática”
  6. El Cabo, otro refugio para acampados en Alicante
  7. Alicante se rinde a su Patrona
  8. El mercadillo de Urbanova estrena la campaña para comprar productos de kilómetro cero en Alicante

La superpoblación de patos en la Universidad de Alicante crece en 21 ejemplares

La superpoblación de patos en la Universidad de Alicante crece en 21 ejemplares

Las neumonías aumentan en Alicante un 20% en los últimos cinco veranos por el calor extremo y el uso intensivo del aire acondicionado

Las neumonías aumentan en Alicante un 20% en los últimos cinco veranos por el calor extremo y el uso intensivo del aire acondicionado

La construcción del colegio de La Cañada del Fenollar de Alicante, más cerca tras seis años de espera

La construcción del colegio de La Cañada del Fenollar de Alicante, más cerca tras seis años de espera

Sin lavapiés en la playa de San Juan: "Todos los años pasa lo mismo"

Sin lavapiés en la playa de San Juan: "Todos los años pasa lo mismo"

Gerardo García, oftalmólogo de Alicante:"No sirven remedios caseros. Ni las gafas de sol, ni las radiografías ni los negativos protegen frente al eclipse"

El tiempo en Alicante: las temperaturas suben y el bochorno se hará notar en la Vega Baja

El tiempo en Alicante: las temperaturas suben y el bochorno se hará notar en la Vega Baja

Sylvarum, la coctelería de Alicante que crea cócteles a tu medida

Sylvarum, la coctelería de Alicante que crea cócteles a tu medida

La Cámara de Alicante tendrá que hacer frente a un nuevo agujero económico para acometer el derribo de Panoramis

La Cámara de Alicante tendrá que hacer frente a un nuevo agujero económico para acometer el derribo de Panoramis
Tracking Pixel Contents