Gerardo García, oftalmólogo de Alicante:"No sirven remedios caseros. Ni las gafas de sol, ni las radiografías ni los negativos protegen frente al eclipse"

El próximo miércoles 12 de agosto tendrá lugar el eclipse de sol, que será parcial en la provincia de Alicante. Poco antes de las ocho y media de la tarde, el mayor espectáculo astronómico de los últimos años sumirá al sol en un 99,14 % de oscuridad. El momento de máximo esplendor se producirá a partir de las 20.34 horas, con el sol situándose muy bajo en el horizonte oeste. Para ver el eclipse con seguridad, oftalmólogos como Gerardo García, médico en el Hospital Doctor Balmis de Alicante, instan a ponerse gafas homologadas pues mirar al astro rey directamente puede dañar la retina.

¿Cómo se puede ver el eclipse de forma segura?

La recomendación fundamental es utilizar gafas homologadas específicas para eclipses. No tienen nada que ver con unas gafas de sol. Además, no sirven remedios caseros como radiografías, negativos, cristales ahumados o la mayoría de las máscaras de soldar. La única manera segura es llevar puestas las gafas homologadas durante toda la observación del eclipse.

¿Qué puede ocurrir si una persona mira el eclipse sin protección?

El principal riesgo es sufrir un daño en la retina, concretamente en la mácula, que es la parte central. Ese daño suele ser irreversible y produce secuelas importantes. En la mayoría de los casos no tiene tratamiento ni curación, por lo que es fundamental proteger la vista.

El daño en la visión por mirar al sol sin gafas homologadas suele ser irreversible

¿Qué síntomas puede notar una persona que haya sufrido esa lesión?

Lo habitual es que aparezca visión borrosa, que las líneas rectas se vean torcidas, alteraciones en la percepción de los colores y una mancha negra fija en el centro de la visión. También puede presentarse fotofobia o dificultad para adaptarse a la luz.

Otra imagen del oftalmólogo alicantino / INFORMACIÓN

Lesiones

¿Es una lesión que puede recuperarse con el tiempo o mediante tratamiento?

Salvo casos muy excepcionales o daños muy leves, no. El daño suele ser irreversible y el organismo no es capaz de reparar esas lesiones en la retina.

¿Qué debe hacer alguien que sospeche que ha sufrido este daño?

Debe acudir a Urgencias para que podamos diagnosticar la lesión y hacer el seguimiento correspondiente. Son lesiones que afectan a la visión central y pueden resultar muy incapacitantes para la vida diaria. Puede dificultar actividades tan habituales como conducir, estudiar, trabajar, leer o utilizar el teléfono móvil, porque la parte dañada es precisamente la encargada de la visión central.

Estas lesiones pueden dificultar actividades tan habituales como conducir, estudiar, trabajar, leer o utilizar el teléfono móvil, porque la parte dañada es la encargada de la visión central

Maculopatía

¿Atienden casos de este tipo después de los eclipses?

Sí. Cada vez que se produce un eclipse suelen acudir algunas personas con este problema. No son muchos casos, afortunadamente, pero sí aparecen. La enfermedad recibe el nombre de maculopatía solar o maculopatía fótica.

¿Qué seguimiento reciben esos pacientes?

Se revisan para valorar cuál ha sido el daño definitivo y qué consecuencias visuales presentan. Después del periodo inicial de seguimiento continúan con controles en consultas externas.

¿El daño afecta siempre a los dos ojos por igual?

Habitualmente un ojo resulta más afectado que el otro. No suele provocar ceguera completa, pero sí altera la visión central, que es la más importante para actividades como leer o mirar el móvil. Una vez transcurre aproximadamente un mes desde la lesión, ya no suele haber mejoría ni con tratamiento ni con cirugía. Además, cuanto mayor es el tiempo de exposición al sol sin protección, mayor es el riesgo de sufrir lesiones, aunque no se puede establecer un tiempo exacto a partir del cual aparezcan.

Una vez transcurre aproximadamente un mes desde la lesión, ya no suele haber mejoría ni con tratamiento ni con cirugía

Cuidado con los niños

¿Hay que extremar las precauciones con los niños?

Sin duda. Los adultos deben vigilar que los niños lleven siempre puestas las gafas homologadas y que no se las quiten mientras observan el eclipse. Hemos atendido casos de maculopatía solar en niños y se trata de lesiones para toda la vida. Si en un adulto ya es dramático en un niño todavía más.

Además de las gafas homologadas, ¿hay alguna otra recomendación importante?

Aunque se lleven las gafas adecuadas, nunca debe observarse el eclipse a través de telescopios o prismáticos si estos no disponen de filtros solares específicos. Estos aparatos concentran la radiación solar y las gafas no ofrecen protección suficiente en esas circunstancias porque el prismático o el telescopio lo que hace es concentrar la luz solar más y la potencia es superior a la de protección de la gafa. El filtro debe colocarse en el propio telescopio o prismático. Esos filtros se venden en ópticas y en establecimientos especializados. Si se amplifica la imagen, también la radiación. Con el telescopio que mucha gente usa para mirar las estrellas se puede ver el eclipse pero con el filtro.

¿Qué mensaje lanzaría a quienes quieran disfrutar del eclipse?

Que disfruten de un fenómeno extraordinario, pero sin poner en riesgo su salud ocular. Yo también voy a verlo, pero siempre utilizando la protección adecuada.