Sin lavapiés en la playa de San Juan: "Todos los años pasa lo mismo"

“Los están reparando, pero puede que estemos así hasta el lunes”. Es la afirmación de un agente de la Policía Local cuando se le pregunta por el estado de los lavapiés, que no funcionan en la Playa de San Juan, la más concurrida del término municipal de Alicante, desde inicios de esta misma semana. Entre el inicio del arenal que corresponde al término municipal de Alicante, que corresponde a la avenida de Niza, hasta las inmediaciones de El Cabo, los aparatos para limpiar la arena con agua están averiados, para la resignación de los bañistas.

“Vengo todos los días y el martes dejó de funcionar”, dice Joaquín Sala en la parte más meridional del arenal. Lorenzo Solozábal, a la altura de la calle del Sargo, confirma que “ni ayer ni anteayer funcionaban”, y que han preguntado estos días a agentes de la Policía Local, pero “no saben nada”. Carmen Navarro afirma que vienen a diario y que “es bastante incómodo”.

Los hay quienes se muestran más disgustados. “Todos los años pasa lo mismo, en un momento u otro se estropean y no nos podemos quitar la arena”, critica José Úbeda, mientras que otra bañista, Amparo Gómez, cree que “tardarán en arreglarlo, porque estas cosas no suelen ser inmediatas, y ahora en agosto es un problema”.

Desde la asociación de vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, su presidente, José Caracena, lamenta que la situación se alarga “desde que empezó agosto y en toda la playa”. Según asegura que le han comentado desde el Ayuntamiento, “hay dos estaciones de bombeo que hacen funcionar los lavapiés y otros aparatos y su mantenimiento es responsabilidad de la Generalitat”, concretamente de la Conselleria de Turismo, afirma. Aún en boca del Consistorio, Caracena afirma que le han trasladado que “si una estación se avería la otra se sobrecarga por multiplicar el servicio, que es lo que ha debido pasar”. Desde la Conselleria de Turismo confirman que la responsabilidad de las estaciones es de ellos y no saben concretar cuanto durará la avería, aunque afirman que generalmente la reparación “no suele” tardar en llegar.

A su vez, añade que “están intentando solucionar el tema, trabajan a contrarreloj”, pero no le han dado fecha de resolución, y lamenta que “”en el mes de agosto esto es incomprensible que esté así, pero la gente debe tener paciencia”. Entre algunos bañistas han encontrado la solución parcial de llenar botellas de agua con agua del mar para limpiarse los pies al salir de manera improvisada.

Reacción del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Alicante ha enviado un comunicado asegurando que la reparación de la segunda estación de bombeo de agua a los lavapiés de Playa de San Juan se está "acelerando" por parte de la Generalitat. Así lo ha asegurado en boca de la concejala de Turismo, Ana Poquet, que asegura que solo una de las instalaciones se encarga de dar ese soporte, "lo que produce en ocasiones cortes temporales en el funcionamiento".

La concejala ha afirmado que "los operarios del servicio, que dependen de la administración autonómica, trabajan en coordinación con los técnicos municipales en la reparación de la segunda estación de bombeo" con el objetivo de restablecer "con la mayor brevedad posible el normal funcionamiento en los lavapiés".

La avería, asegura, se debe a que solo funciona una de las dos estaciones y "toda la red de lavapiés depende de la única que está operativa" y la demanda, por tanto, "obliga al motor a trabajar de forma continua". En el comunicado no concretan cuando contemplan solucionar el problema.

Críticas desde la política

Esquerra Unida ha emitido un comunicado quejándose por la situación. La coordinadora local, Lucía Ibáñez, considera que la situación es "inaceptable", y añade que mientras el alcalde de Alicante, Luis Barcala, "presume de la Bandera Azul, no es capaz de garantizar el funcionamiento de unos simples lavapies". Concluye que "la calidad de la playa se demuestra manteniendo sus servicios, no haciéndose fotos", y aseguran que la avería "se conocía desde el 22 de julio, cuando dejó de estudiar una de las dos estaciones de bombeo".