Los mercados de Alicante reclaman límites a la hostelería: "Que no acabe siendo todo bares"

La convivencia entre comercio tradicional y hostelería en los mercados municipales de Alicante vuelve a estar en el centro del debate. La decisión del Ayuntamiento de Alicante de permitir mayor flexibilidad a la hostelería en los mercados municipales, sin fijar un límite de puestos, ha reavivado las dudas sobre el futuro de estos espacios. En los propios mercados municipales, del Central a Benalúa, pasando por Carolinas y Babel, vendedores y hosteleros coinciden en diagnosticar el mismo escenario: la restauración puede ser una oportunidad para atraer público, pero su crecimiento sin reglas claras amenaza con alterar el equilibrio de estos espacios.

Esta reivindicación ha vuelto al primer plano esta semana, después de que el PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos hayan presentado sus alegaciones a la nueva ordenanza municipal de mercados para reclamar límites a los negocios de restauración. Las tres formaciones de izquierdas plantean porcentajes diferentes, de entre el 10 % y el 15 %, mientras que los vendedores habían reclamado un máximo del 12 %. El gobierno municipal del PP, sin embargo, ha descartado finalmente fijar ese techo y la concejala de Comercio, Lidia López, ha defendido que la normativa europea impide establecerlo. La ordenanza, que deberá regresar al pleno tras el verano, contempla además la instalación de mesas y sillas en el interior de los mercados.

Si no ponen límites, esto va a ser todo bares y tienen que poner esos límites para que no se pierda lo esencial, los mercados Rubén García — Carnicero

Mercado Central: "Si no ponen límites, esto van a ser todo bares"

En el Mercado Central, donde actualmente hay 18 establecimientos vinculados a la hostelería, la preocupación por mantener ese equilibrio es especialmente evidente. Rubén García, carnicero del recinto, considera que el crecimiento de los bares debe tener un límite para evitar que el mercado termine perdiendo su identidad. "Para mí el tema de los bares está perdiendo el norte. Si no ponen límites, esto va a ser todo bares y tienen que poner esos límites para que no se pierda lo esencial, los mercados", señala García.

El Mercado Central no se puede convertir todo en hostelería como puede ser algún mercado de Madrid. No puede ser, tiene que haber tradicional Rafael Reus — Pescadero y propietario de un bar

La misma necesidad de buscar un equilibrio la plantea Rafael Reus, pescadero y propietario de un bar en el Mercado Central. A su juicio, el recinto no puede acabar convertido exclusivamente en un espacio hostelero, aunque también reconoce que algunos puestos tradicionales han dejado de tener la actividad de décadas anteriores. "El Mercado Central no se puede convertir todo en hostelería como puede ser algún mercado de Madrid. No puede ser, tiene que haber tradicional", defiende Reus.

Yo creo que la hostelería no se puede comer la esencia del mercado, es bueno delimitar Conchi Blanco — Propietaria de un puesto de hostelería

También desde la propia hostelería se reclama regulación. Conchi Blanco, propietaria de un puesto de hostelería considera que la restauración no debe terminar absorbiendo la función principal de estos espacios. "Yo creo que la hostelería no se puede comer la esencia del mercado, es bueno delimitar", apunta Blanco.

Tendrían que regular que, en vez de haber tanto bar, que están bien, se diera prioridad a gente que quiere abrir puestos que hacen falta Manolo Cabezas — Carnicero

Benalúa pide más comercio donde faltan puestos

La situación es diferente en el Mercado de Benalúa, donde hay tres bares y los espacios están físicamente más diferenciados. Manolo Cabezas, carnicero, explica que los negocios están separados por zonas, en una calle la restauración y en otra los puestos tradicionales, y que "cada uno nos dedicamos a lo nuestro". Su preocupación está más relacionada con la falta de determinados comercios: "Tendrían que regular que, en vez de haber tanto bar, que están bien, se diera prioridad a gente que quiere abrir puestos que hacen falta", reclama Cabezas, especialmente para incorporar fruterías y una charcutería a este mercado.

Aquí tenemos una calle en la que estamos los bares y otra en la que están los vendedores tradicionales, así que nosotros no molestamos a los que están comprando Kike Bresso — Hostelero

Kike Bresso, propietario de uno de los bares que acaba de abrir en Benalúa, también considera compatible la presencia de restauración y comercio tradicional. "Los bares aquí nos llevamos bien y cada uno ofrece una cosa", explica Bresso. En su caso, destaca que la distribución del mercado facilita la convivencia: "Aquí tenemos una calle en la que estamos los bares y otra en la que están los vendedores tradicionales, así que nosotros no molestamos a los que están comprando".

"No puede ser que una persona venga a comprar a las 12 horas y no pueda andar por el mercado porque hay mesas y sillas y está lleno" Pablo de la Cruz — Pescadero

Carolinas: "Un mercado de abastos es un mercado de abastos"

En el Mercado de Carolinas hay dos bares y una tienda de vermú que pone aperitivos para picar. Pablo de la Cruz, pescadero en el mercado, considera que la convivencia funciona, pero cree que el pequeño tamaño del recinto hace inviable aumentar demasiado la presencia hostelera. "Este mercado es pequeño y es imposible que haya más bares. No son las mesas, es la gente, es inviable", señala el pescadero.

De la Cruz sí ve posible utilizar las mesas cuando los puestos tradicionales ya han cerrado, pero rechaza que ocupen el espacio de compra durante el horario comercial. "No puede ser que una persona venga a comprar a las 12 horas y no pueda andar por el mercado porque hay mesas y sillas y está lleno. Si es un mercado de abastos, es un mercado de abastos", afirma.

"O nos reconvertimos para atraer a la gente más joven a los mercados con los bares o dejará de venir gente y solo quedará el Mercado Central" Sergio Pérez — Hostelero

Por su parte, Sergio Pérez, hostelero del recinto, pone el foco en la necesidad de atraer nuevos clientes: "O nos reconvertimos para atraer a la gente más joven a los mercados con los bares o dejará de venir gente y solo quedará el Mercado Central", sostiene Pérez.

Tendríamos que ver cómo funciona en otros mercados. Tendría que estar controlado para poder convivir José Navarro — Panadero

Babel reclama que la llegada de bares tenga límites

En Babel solo hay actualmente un bar y está situado fuera de la zona de puestos. José Navarro, panadero, considera que cualquier ampliación debe hacerse con cautela: "Tendríamos que ver cómo funciona en otros mercados. Tendría que estar controlado para poder convivir". Como él, Agustín Morgán, carnicero, tampoco se opone a que pueda incorporarse algún establecimiento hostelero en la zona de venta si sirve para atraer público, pero pone un límite claro: "Podrían poner uno en la zona de los puestos, pero con límites, que no acabara siendo todo un mercado de gastronomía".

Podrían poner uno en la zona de los puestos, pero con límites, que no acabara siendo todo un mercado de gastronomía Agustín Morgán — Carnicero

Las posiciones de los cuatro mercados muestran así que el debate no enfrenta necesariamente a vendedores y hosteleros. La diferencia está ahora en cómo garantizar ese equilibrio: los comerciantes piden reglas y un límite a la hostelería, mientras el Ayuntamiento mantiene que no debe fijarse un porcentaje máximo.