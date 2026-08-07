El Puerto de Alicante se compromete a restituir la placa de homenaje extraviada a los buzos que contribuyeron a su construcción

Una nueva placa para paliar el extravío. El Puerto de Alicante se ha dirigido por escrito a José Miguel Andreu, descendiente de los buzos José Cases Andreu y Manuel Cases Penadés, padre e hijo que contribuyeron a la construcción de la infraestructura portuaria alicantina.

Sendos profesionales fueron homenajeados en 2003 con la colocación de una placa el 29 de octubre de aquel año. La Autoridad Portuaria se encargó de este reconocimiento instalado en un noray del Muelle 14, construido gracias a su trabajo, ante la presencia de responsables de la institución y miembros de la familia.

La placa recordaba su contribución a la construcción del muelle y permaneció durante años, hasta que unas obras posteriores propiciaron la retirada de los antiguos norays, que fueron sustituidos por otros de mayores dimensiones. Fue en ese momento cuando la placa desapareció y no se supo su paradero.

Es por eso que la familia ha solicitado saber a donde se destinó la placa. Desde la Autoridad Portuaria han remitido un escrito a la familia lamentando los hechos y reconociendo la dificultad de recuperar la placa, dado que desconocen su ubicación. Según expresan desde la institución, todo apunta a que las obras realizadas en la zona entre 2010 y 2011 “pudieron determinar la retirada de la placa”, pero “pese a las consultas practicadas” no se ha establecido “si fue trasladada a alguna dependencia, almacén o instalación portuaria, ni localizar documentación que permita conocer su destino”, circunstancia que “está dificultando considerablemente su recuperación”.

Desaparición

José Miguel Cases no pudo comprobar en el momento de las obras si la placa dedicada a su padre y a su abuelo permanecía en el lugar, ya que se trataba de una zona de acceso restringido. Una persona que trabaja dentro del recinto le confirmó su desaparición y el desconocimiento sobre su paradero. En el Puerto aseguran haber consultado a “personal de diferentes áreas y a antiguos trabajadores”, pero no han conseguido aclarar el misterio.

Ante esta situación, en el escrito remitido a los descendientes de los buzos, la Autoridad Portuaria “comparte plenamente la necesidad de preservar y poner en valor la memoria” de ambos, ya que “dedicaron más de cincuenta años de su vida profesional al mar y al Puerto de Alicante, desarrollando trabajos subacuáticos de extraordinaria dificultad y riesgo, imprescindibles para la construcción, conservación y mantenimiento de sus infraestructuras”.

Recuerda, además, actuaciones como la construcción y reparación del Muelle 14, obras de los muelles de Poniente y de la dársena pesquera, “las voladuras submarinas efectuadas en el varadero y en el canal de entrada” y “distintos trabajos de inspección, salvamento y asistencia y embarcaciones”.

Por ello, ante la desaparición de la placa, desde la Autoridad Portuaria han anunciado la previsión de realizar, “a lo largo del último trimestre de 2026”, un nuevo acto conmemorativo para reconocer a José Cases Andreu y a Manuel Cases Penadés, dentro de la programación organizada con motivo del 125 aniversario de la creación de la Junta de Obras del Puerto de Alicante.

En el acto, que no tiene fecha concretada, “se procederá a instalar una nueva placa conmemorativa en un emplazamiento por determinar pero digno, visible y vinculado a la trayectoria profesional de ambos trabajadores”, aseguran, de tal modo que “se restituirá el reconocimiento institucional otorgado en 2003 y se mantendrá de forma permanente la memoria de quienes dedicaron más de cincuenta años de su vida al mar y a la construcción, conservación y mantenimiento de las infraestructuras portuarias”.

Por último, en caso de que la antigua placa sea recuperada, “se valorará su adecuada conservación o su incorporación al nuevo reconocimiento”.