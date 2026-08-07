El tiempo en Alicante según Aemet: las temperaturas suben y el bochorno se hará notar en la Vega Baja

Jornada de calor generalizado con máximas que vuelven a subir tras la ligera bajada del jueves. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un día de tiempo estable y sin fenómenos meteorológicos destacados, pero con máximas que vuelven a elevarse con una humedad y sensación térmica muy elevadas.

Las máximas más altas se esperan en Orihuela y Alcoy, como viene siendo habitual estos días, con 36 grados. Le siguen Elche y Elda, con 35 grados, Dénia con 34°C, Alicante con °C y 31°C en Benidorm y Torrevieja. Las mínimas más bajas se darán en el interior, con 20 grados en Alcoy y 31 en Elda, seguidas por Elche con 22°C y Orihuela, con 23°C

El bochorno será acusado en algunos puntos del litoral y del sur, con sensación térmica de hasta 38 grados en Torrevieja y Orihuela, y el viento más relevante se prevé en Dénia, con rachas fuertes de componente sur durante la tarde.

Porcentajes de humedad

La humedad será elevada este viernes en buena parte de la provincia, sobre todo en el litoral y durante la noche: los valores máximos llegarán al 100% en Torrevieja y Orihuela, al 95% en Elche, Elda, Alcoy y Dénia, y al 90% en Alicante y Benidorm. En las horas centrales bajará con claridad en el interior, con mínimos del 25% en Alcoy, 30% en Elda, 35% en Orihuela, 45% en Elche y Dénia, 55% en Alicante, 60% en Torrevieja y 65% en Benidorm. Esa humedad reforzará la sensación térmica, que alcanzará los 38 grados en Torrevieja y Orihuela, los 37 en Alicante y Elche, los 36 en Alcoy, los 35 en Benidorm, Elda y Dénia, dejando una jornada de bochorno acusado en la costa y el sur, y de calor más seco en el interior durante las horas centrales.

Alicante

Alicante/Alacant tendrá un viernes de estabilidad, con cielo despejado por la mañana y algunas nubes de evolución durante la tarde. No se esperan lluvias, las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 33 grados y la humedad elevará la sensación térmica hasta 37. El viento será flojo, con predominio marítimo.

Elche

Elche/Elx vivirá una jornada claramente veraniega, con cielo despejado al inicio y ambiente poco nuboso después, sin previsión de precipitaciones. La máxima alcanzará los 35 grados y la mínima bajará a 22, aunque en las horas centrales la sensación de calor llegará a 37. Soplará viento del sureste, en general moderado, y no figura aviso amarillo ni naranja por ola de calor.

Benidorm

El sol dominará en Benidorm durante todo el viernes, con un escenario de tiempo estable y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 31 grados, pero la humedad dejará una sensación térmica de hasta 35. El viento soplará del sur y suroeste, sin episodios adversos destacados, y no aparece aviso amarillo ni naranja por calor.

Elda

Elda afrontará un día seco y caluroso, con cielo despejado por la mañana y algo más de nubosidad por la tarde. No se prevén lluvias, la máxima subirá hasta 35 grados y la mínima será de 21, con una sensación térmica similar. El viento del sureste será moderado en las horas centrales.

Torrevieja

Torrevieja tendrá un viernes de cielo poco nuboso a despejado, sin previsión de precipitaciones y con ambiente húmedo. La máxima será de 31 grados y la mínima de 25, aunque el bochorno podrá elevar la sensación térmica hasta 38. El viento soplará flojo o moderado de componente marítima.

Orihuela

Orihuela será uno de los puntos más calurosos del listado, con cielo despejado por la mañana, algunas nubes por la tarde y ausencia de lluvia. La máxima alcanzará los 36 grados y la mínima será de 23, con una sensación térmica que podrá llegar a 38. El viento del sureste acompañará buena parte del día.

Alcoy

Alcoy/Alcoi tendrá una jornada de calor intenso en el interior, con cielo despejado al principio y poco nuboso por la tarde. La posibilidad de lluvia será muy baja y, en todo caso, quedaría limitada a algún episodio aislado. Las temperaturas irán de 20 a 36 grados, con viento del sur y algunas rachas más marcadas durante la tarde.

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Dénia

Dénia presentará un viernes estable, con cielo poco nuboso a primera hora y despejado durante la tarde, sin previsión de lluvias. La máxima será de 34 grados y la mínima de 24, con sensación térmica de hasta 35. El viento de sur será el elemento más destacado, con rachas fuertes por la tarde.