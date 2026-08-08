Más de 6.000 actuaciones médico-forenses de urgencia en Alicante durante 2025

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante realizó durante 2025 un total de 6.132 actuaciones de guardia para garantizar la atención médico-forense urgente en la provincia. El servicio, dependiente de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, presta asistencia especializada las 24 horas del día durante todo el año y constituye un apoyo esencial para jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Entre las actuaciones realizadas el pasado año destacan 1.364 casos de fallecimiento con intervención judicial y 725 intervenciones derivadas de agresiones sexuales, además de otras actuaciones relacionadas con agresiones, internamientos, valoraciones médico-forenses y diferentes incidencias vinculadas a procedimientos judiciales.

El servicio de guardias constituye uno de los pilares de la actividad del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al garantizar la disponibilidad permanente de profesionales especializados para responder a los requerimientos urgentes de jueces, tribunales, fiscalías y fuerzas y cuerpos de seguridad.

El Instituto de Medicina Legal de Alicante recibe la acreditación para formar a residentes / INFORMACIÓN

Por tipología, las actuaciones más numerosas fueron las relacionadas con agresiones con daños no vinculados a la violencia de género, que alcanzaron las 1.630 intervenciones. A continuación se situaron las actuaciones por agresiones en el ámbito de la violencia de género, con un total de 1.423.

El dispositivo también intervino en 708 internamientos y realizó 191 actuaciones relacionadas con cuestiones de imputabilidad. A estas cifras se suman otras 80 actuaciones clasificadas dentro de otros supuestos.

Guardia

La actividad de guardia incluyó asimismo 12 actuaciones vinculadas a accidentes de tráfico y nueve relacionadas con trasplantes de órganos. Además, se emitieron siete informes por imposibilidad de comparecer a juicio y se llevaron a cabo diversas actuaciones en materia de registro civil, determinación de edad ósea y valoración del riesgo.

Para atender las urgencias médico-forenses en toda la provincia, Alicante cuenta con un sistema de guardias organizado por zonas territoriales, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y especializada. Durante 2025 participaron en este dispositivo médicos forenses adscritos a las zonas Centro, Norte, Sur y Oeste.

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Por partidos judiciales, Alicante concentró el mayor volumen de actuaciones de guardia, con 264 intervenciones, seguida de Elche, con 99. Benidorm registró 69 actuaciones; Torrevieja, 60; Dénia, 59, y Orihuela, 54. El resto de actuaciones se distribuyeron entre Elda, con 39; Alcoy, con 29; La Vila Joiosa, con 24; San Vicente del Raspeig, con 17; Ibi, con seis, y Novelda, con cinco.