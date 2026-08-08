Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal BenissaIncendios CastellónControles aeropuertos EspañaMejores sitios para ver el eclipsePrimera mascletà ElcheEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Más de 6.000 actuaciones médico-forenses de urgencia en Alicante durante 2025

El servicio atendió 1.364 casos de fallecimientos con intervención judicial y 725 relacionados con agresiones sexuales

Edificio que alberga los juzgados de Benalúa, donde tiene su sede el Instituto de Medicina Legal.

Edificio que alberga los juzgados de Benalúa, donde tiene su sede el Instituto de Medicina Legal. / Jose Navarro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante realizó durante 2025 un total de 6.132 actuaciones de guardia para garantizar la atención médico-forense urgente en la provincia. El servicio, dependiente de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, presta asistencia especializada las 24 horas del día durante todo el año y constituye un apoyo esencial para jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Entre las actuaciones realizadas el pasado año destacan 1.364 casos de fallecimiento con intervención judicial y 725 intervenciones derivadas de agresiones sexuales, además de otras actuaciones relacionadas con agresiones, internamientos, valoraciones médico-forenses y diferentes incidencias vinculadas a procedimientos judiciales.

El servicio de guardias constituye uno de los pilares de la actividad del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al garantizar la disponibilidad permanente de profesionales especializados para responder a los requerimientos urgentes de jueces, tribunales, fiscalías y fuerzas y cuerpos de seguridad.

El Instituto de Medicina Legal de Alicante recibe la acreditación para formar a residentes

El Instituto de Medicina Legal de Alicante recibe la acreditación para formar a residentes / INFORMACIÓN

Por tipología, las actuaciones más numerosas fueron las relacionadas con agresiones con daños no vinculados a la violencia de género, que alcanzaron las 1.630 intervenciones. A continuación se situaron las actuaciones por agresiones en el ámbito de la violencia de género, con un total de 1.423.

El dispositivo también intervino en 708 internamientos y realizó 191 actuaciones relacionadas con cuestiones de imputabilidad. A estas cifras se suman otras 80 actuaciones clasificadas dentro de otros supuestos.

Guardia

La actividad de guardia incluyó asimismo 12 actuaciones vinculadas a accidentes de tráfico y nueve relacionadas con trasplantes de órganos. Además, se emitieron siete informes por imposibilidad de comparecer a juicio y se llevaron a cabo diversas actuaciones en materia de registro civil, determinación de edad ósea y valoración del riesgo.

Para atender las urgencias médico-forenses en toda la provincia, Alicante cuenta con un sistema de guardias organizado por zonas territoriales, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y especializada. Durante 2025 participaron en este dispositivo médicos forenses adscritos a las zonas Centro, Norte, Sur y Oeste.

Noticias relacionadas

Por partidos judiciales, Alicante concentró el mayor volumen de actuaciones de guardia, con 264 intervenciones, seguida de Elche, con 99. Benidorm registró 69 actuaciones; Torrevieja, 60; Dénia, 59, y Orihuela, 54. El resto de actuaciones se distribuyeron entre Elda, con 39; Alcoy, con 29; La Vila Joiosa, con 24; San Vicente del Raspeig, con 17; Ibi, con seis, y Novelda, con cinco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents