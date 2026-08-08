Cada hora nacía un alicantino

Año de bonanza, natalidad en aumento. En 1976 nacía en Alicante un niño cada hora, o lo que es lo mismo, casi 24 al día. Eran datos que hacían públicos las instituciones, evidenciando el buen momento de la Maternal de la Seguridad Social de la capital, donde su equipo humano ayudaba en el parto con la tecnología más avanzada; en total 23,5 nacimientos al día. Guarismos muy lejanos a los de hoy, cuando lo hacen aproximadamente menos de la mitad. El jefe del servicio de la Maternal, el doctor Rafael Martínez San Pedro, dejaba una frase bíblica, inquietantemente misteriosa en su entrevista para este periódico, sin más contexto: «Si de la verdad se toma escándalo, es más útil permitir el escándalo que abandonar la verdad». Ahí quedaba eso.

Mientras, en aquellos primeros días del mes de agosto Alicante celebraba su tradicional alborada. A las 23 horas del 3 de agosto en la plaza del 18 de julio (renombrada después como del Ayuntamiento) tendría lugar un concierto de la banda municipal, que bajo la dirección de Moisés Davia interpretaría «El carnaval romano». También habría intervención del orfeón alicantino de la Caja de Ahorros, poemas corales, coros, danzas…

Con la actualidad municipal de vacaciones sí que había movimiento vecinal, en este caso en la zona de Pla-Carolinas, una unión de barrios que reunía a unas 50.000 personas. En aquellos días se celebraba una asamblea para unir fuerzas que tuvo lugar en la iglesia Inmaculada del Pla. El objetivo: dar solución a muchos de los problemas comunes que tenían los vecinos como la falta de escolarización de los más pequeños, la falta de asfaltado y zonas verdes…

En el plano económico preocupaba la poca salida de la naranja, de la que quedaban más de 10 millones de kilos en la provincia sin distribuir. «Nadie responde», decían los representantes del sector mientras aseguraban que la única solución era la intervención de esos excedentes. «Se posibilitaría su aprovechamiento en zumos», añadían.

Con todo el mundo descansando, eran los días de los famosos porque muchos habían elegido nuestra costa para veranear. Así lo reflejaba INFORMACIÓN con páginas y páginas de fotos y pequeñas entrevistas, al más puro estilo del papel couché. Por ellas pasaron Carmen Sevilla, Amparo Pamplona, Rocío Dúrcal y Junior o Al Bano y Romina. Estos últimos dejaban un par de frases tan dispares como interesantes: «La canción política es moda» y «Los rascacielos están estropeando la vida».

Ese ambiente festivo también lo disfrutaban en Alfàs del Pi, donde no se tenía constancia de la presencia de ningún pez gordo pero donde sí lo pasaban en grande los turistas con la sangría y las vaquillas. Por su parte, en Altea esperaban al rey Balduino de Bélgica y a su mujer, la reina Fabiola, que deseaban ver el yate del príncipe Walburg, el mayor construido en España en poliéster.

En deportes, el Valencia fichaba a Kempes por 600.000 dólares y el Hércules anunciaba que el presupuesto para su temporada sería de 97,5 millones de pesetas.

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Sin embargo, aquella semana quedaría marcada por dos sucesos. El primero, el accidente mortal de la cantante Cecilia y el del piloto Niki Lauda, uno de los más impactantes de la historia del automovilismo, en el circuito de Nürburgring. Su Ferrari quedó envuelto en llamas y el piloto austriaco sobrevivió con graves quemaduras.