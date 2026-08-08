Estos son los días en los que las urbanizaciones de Alicante podrán celebrar sus fiestas de verano

Ya hay fechas para que las urbanizaciones privadas del término municipal de Alicante celebren sus fiestas de verano si así lo contemplan. La Concejalía de Urbanismo, dirigida por Antonio Peral, ha emitido un decreto favorable para que estos recintos residenciales puedan organizar sus celebraciones.

Tal como ya viene ocurriendo desde años anteriores, las fechas para desarrollarlas se concentrarán en dos etapas. En las urbanizaciones ubicadas en la Albufereta, Cabo de la Huerta y Playa de San Juan, los días en los que se podrán celebrar serán el viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de agosto desde las 10 de la mañana del primer día hasta las 23:00 del último.

Celebraciones en el resto del municipio

El mismo límite de inicio y de finalización tendrán las urbanizaciones repartidas en el resto del término municipal, que podrán celebrar sus fiestas entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto.

El Ayuntamiento establece otras condiciones a las comunidades de propietarios que pretendan celebrar sus fiestas. En primer lugar, para llevar a cabo las celebraciones deberán presentar instancia ante el Ayuntamiento por medio de su presidente, secretario o administrador, comunicando dicha intención.

A su vez, la instalación musical también tendrá un horario restringido, con las 22:00 como hora de inicio y las 2:30 como límite para su finalización. El nivel sonoro máximo autorizado será de 90 decibelios.

Fuegos artificiales

Por otra parte, el disparo de fuegos de artificio deberá ajustarse a las prescripciones establecidas en la Ordenanza Municipal Reguladora, que entre otras cosas exige solicitar formalmente la autorización al Ayuntamiento para este tipo de espectáculos y garantizar medidas de seguridad.

También requiere presentación de comunicación previa ante el Ayuntamiento la instalación de atracciones hinchables. A comunidad que tenga previsto habilitarlos deberá presentar en el consistorio el modelo A06.1 con la correspondiente documentación.