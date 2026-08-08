El tiempo en Alicante según Aemet: alerta amarilla por altas temperaturas en el litoral sur de la provincia

Jornada de calor generalizado con máximas que siguen subiendo en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un día de tiempo estable y sin fenómenos meteorológicos destacados, pero con máximas que vuelven a elevarse con una humedad y sensación térmica muy elevadas. De hecho, la AEMET ha activado la alerta amarilla por temperaturas máximas en en el litoral sur de Alicante debido a los altos valores que se esperan en la provincia.

Las máximas más altas se esperan en Orihuela y Alcoy, como viene siendo habitual estos días, con hasta 38 grados. El bochorno será acusado en algunos puntos del litoral y del sur, con sensación térmica de hasta 38 grados en Torrevieja y Orihuela, y el viento más relevante se prevé en Dénia, con rachas fuertes de componente sur durante la tarde.

Alicante

Alicante/Alacant tendrá un sábadode estabilidad, con cielo despejado por la mañana y algunas nubes de evolución durante la tarde. No se esperan lluvias, pero las temperaturas sufrirán un ascenso y estarán entre los 25 y los 34 grados y la humedad elevará la sensación térmica hasta 37. El viento será flojo, con predominio del sureste.

Elche

Elche/Elx vivirá una jornada claramente veraniega, con cielo despejado al inicio y ambiente poco nuboso después, sin previsión de precipitaciones. La máxima alcanzará los 37 grados y la mínima bajará a 23, aunque en las horas centrales la sensación de calor llegará a 37. Soplará viento del sureste, en general moderado, y no figura aviso amarillo ni naranja por ola de calor.

Benidorm

El sol dominará en Benidorm durante todo el sábado, con un escenario de tiempo estable y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 26 y los 32 grados, pero la humedad dejará una sensación térmica de hasta 35. El viento soplará del sur y suroeste, sin episodios adversos destacados, y no aparece aviso amarillo ni naranja por calor.

Elda

Elda afrontará un día seco y caluroso, con cielo despejado durante todo el día. No se prevén lluvias, la máxima subirá hasta 37 grados y la mínima será de 22, con una sensación térmica similar. El viento del sureste será moderado en las horas centrales.

Torrevieja

Torrevieja amanece con algo de bruma, sin previsión de precipitaciones y con ambiente húmedo. La máxima será de 32 grados y la mínima de 24, aunque el bochorno podrá elevar la sensación térmica hasta 38. El viento soplará flojo o moderado de componente marítima.

Orihuela

Orihuela será uno de los puntos más calurosos del listado, con cielo despejado durante todo el día. La máxima alcanzará los 38 grados y la mínima será de 23. El viento del sureste acompañará buena parte del día.

Alcoy

Alcoy/Alcoi tendrá una jornada de calor intenso en el interior, con cielo despejado durante todo el día. Las temperaturas irán de 22 a 37 grados, con viento del sur y algunas rachas más marcadas durante la tarde.

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Dénia

Dénia presentará un sábado estable, con cielos despejados, sin previsión de lluvias. La máxima será de 34 grados y la mínima de 24, con sensación térmica de hasta 35. El viento de sur será el elemento más destacado, con rachas fuertes por la tarde.