Alicante se queda sin médico en el SAMU y "tira" del de San Vicente, que queda sin facultativo

Nuevas incidencias por la falta de médicos en las unidades del SAMU de la provincia de Alicante. Este domingo, el SAMU de Alicante ciudad se ha quedado sin facultativo y, para mantener la asistencia, se ha trasladado hasta la capital al médico que prestaba servicio en la unidad de San Vicente del Raspeig. El movimiento permite cubrir la falta de personal médico en Alicante, pero deja ahora al SAMU de San Vicente sin facultativo, según ha podido saber este diario.

De este modo, la unidad de San Vicente continúa operativa, pero con una dotación integrada por un enfermero y dos técnicos en Emergencias Sanitarias, sin médico. Una situación que vuelve a poner de manifiesto las dificultades para cubrir las plazas de facultativos en estos recursos de emergencias y que se intensifica durante los periodos vacacionales.

La falta de médicos en las unidades del SAMU no se limita a este domingo ni a la provincia de Alicante. El pasado fin de semana, al menos dos unidades alicantinas, las de Elche y Orihuela, prestaron también servicio sin facultativo, según ha podido saber este diario. A ellas se suman otras dos unidades de la Comunitat Valenciana que se encontraban en la misma situación: la de Requena, en Valencia, y la de Villafranca del Cid, en Castellón.

En estos casos, las unidades continúan prestando asistencia con una dotación formada únicamente por personal de Enfermería y un segundo técnico en Emergencias Sanitarias. La ausencia de médico no implica la paralización del recurso, pero sí supone que la unidad no dispone de facultativo para atender las emergencias que requieren su intervención.

No se trata, además, de una situación nueva. La falta de facultativos en algunas unidades del SAMU se viene produciendo desde hace años y suele agravarse durante los periodos vacacionales, especialmente en verano y Navidad, cuando resulta más complicado cubrir las plazas disponibles.

Fallecimiento de una mujer en Beneixama

Uno de los episodios más recientes se produjo hace tres fines de semana en el Alto Vinalopó. El domingo 19 de julio, la unidad del SAMU con base en Villena, encargada de prestar cobertura a municipios como Beneixama, Biar, Campo de Mirra y Cañada, también trabajó sin médico, con una dotación formada por una enfermera y dos técnicos.

Ese mismo día, el equipo fue movilizado para atender una parada cardiorrespiratoria en Beneixama. En el lugar falleció una mujer de una treintena de años. Hasta allí se desplazó también el SAMU de Elda, que sí contaba con facultativo, aunque tardó alrededor de 40 minutos en llegar.

Tras intervenir en esa emergencia, la unidad de Villena recibió un nuevo aviso para acudir a Sax, donde se había producido una reyerta entre dos familias. Un hombre de unos 50 años resultó herido con varias puñaladas en la espalda y fue trasladado al Hospital de Elda, donde ingresó por las heridas de arma blanca.

La falta de médico también se produjo durante el mes de julio en Dénia, donde murió un hombre que fue atendido por una unidad del SAMU que tampoco disponía de facultativo.

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A raíz de estos episodios, la Conselleria de Sanidad anunció la apertura de un expediente informativo. El Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios será el encargado de realizar las actuaciones necesarias para "esclarecer lo ocurrido" y, en su caso, adoptar las "medidas que considere oportunas".