Incendios en Castellón
Bomberos de Alicante refuerzan la extinción del incendio forestal de Tírig con un sistema de relevos
El Consorcio Provincial mantiene desplegados medios humanos y vehículos en Castellón y este domingo ha sustituido al contingente formado por diez efectivos de distintas zonas operativas de la provincia
El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante continúa colaborando en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Tírig, en la provincia de Castellón, con el envío de personal y vehículos desde distintos puntos de la provincia alicantina.
El dispositivo se organiza mediante un sistema de relevos por zonas operativas, que permite mantener de forma continuada la presencia de efectivos del Consorcio mientras la evolución del incendio siga requiriendo apoyo.
Relevo de diez efectivos este domingo
Este domingo 9 de agosto se ha procedido al relevo del contingente que se encontraba trabajando en la zona, formado por dos dotaciones y diez efectivos.
En concreto, el grupo estaba compuesto por un suboficial, dos sargentos, un cabo y seis bomberos, procedentes de las distintas zonas operativas del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
El apoyo continuará mientras lo requiera el CECOPI
Desde el Consorcio señalan que la colaboración con el operativo de extinción se mantendrá mientras la situación lo requiera y así lo determine el CECOPI.
De este modo, los bomberos alicantinos continuarán realizando los correspondientes relevos de medios y personal para apoyar las tareas de extinción del incendio forestal de Tírig.
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