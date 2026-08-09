Comer un arroz frente al mar en Alicante cuesta el triple que en un barrio

El verano es la estación del calor, de los baños en playas y piscinas y de las comidas. Los restaurantes en Alicante tienden, aunque no todos, a ampliar el personal para atender una clientela que se multiplica. Especialmente en el litoral, donde los residentes y visitantes se concentran en estas fechas. Eso se hace notar, entre otros muchos aspectos, en los precios a la hora de salir a comer o a cenar.

Los lugares más solicitados del término municipal son los situados a pie de playa. En Playa de San Juan se anuncian menús que incluyen arroz a 35 euros o raciones sueltas del plato más típico alicantino que alcanzan los 30 euros. Este baremo se repite de manera aproximada en establecimientos del mismo barrio, el más poblado de Alicante y que en verano gana muchos más vecinos, pernoctantes en hoteles, en alojamientos turísticos y personas que lo visitan en las horas centrales del día.

En el otro extremo litoral de la ciudad, en Urbanova, donde los alrededores de la playa cuentan con una oferta de restauración y ocio menos desarrollada pero al alza, se encuentran arroces por hasta 25 euros. Una cifra que se rebaja considerablemente en el centro de Alicante, donde estas semanas la mayor afluencia la reciben los restaurantes dirigidos a la población turística en enclaves como la calle Mayor o La Explanada. En estos lugares se pueden pedir arroces por 14 o 16 euros, aunque en ocasiones formando parte de la página de la carta dedicada también a otras recetas como «pastas» o «sopas».

Personas comiendo en la calle Mayor de Alicante, una de las más transitadas por los turistas. / Pilar Cortés

Una inclusión que puede ahuyentar al autóctono, pero que no sorprende tanto a las personas procedentes de otras ciudades, especialmente del extranjero. Prueba de ello es que estos lugares están llenos en julio y agosto, tanto entre semana como en los fines de semana. Y con el alargamiento de la temporada alta, sumado a las temperaturas suaves en invierno, es normal encontrar estos establecimientos con turistas durante todo el año.

Más allá del turismo

En el centro de la ciudad, en la parte más retirada del litoral, se suele trabajar con menos intensidad en estas fechas. «Vienen menos alicantinos del centro y prescindimos de una persona en plantilla», dice Alejandro de Toro, que regenta un restaurante entre Luceros y el Mercado Central. Según explica, sus clientes no suelen ser turistas, sino «gente de la provincia que conoce el sitio de oídas» y se concentra más por la noche. El menú en su local, que incluye arroz, cuesta 15,50 euros.

En los barrios la dinámica cambia según la zona. Juan Guirao es dueño de un restaurante en La Florida desde hace décadas, y en verano pierde «alrededor de un 60 % de los clientes habituales», que los suplen algunos visitantes, especialmente «vecinos con familiares», en un 40 %. «Se trabaja bien», afirma, y dice que «no merece la pena recortar el personal».

Un arroz en su local cuesta 14 euros por persona, donde también incluyen todo tipo de oferta a lo largo del día, desde primera hora de la mañana. Según explica el propietario, es habitual que algunos clientes acudan en fin de semana «huyendo precisamente de la playa», ya que «aunque se está mejor allí, hay mucha gente y los precios son altos».

Un arroz servido en un restaurante de Alicante. / Héctor Fuentes

Sin embargo, la oferta del litoral marca la agenda de la mayoría de las personas que pasan en Alicante estos días de agosto. Aún así, los barrios sobreviven sin grandes dificultades. Agustín Cortiglia trabaja en San Gabriel, donde la apertura oficial de la playa hace dos años no se ha hecho notar en su local ni en los de alrededor del arenal, si se tiene en cuenta que la oferta restauradora no ha aumentado en exceso en este tiempo.

«Para nosotros el verano es positivo, aunque hay meses mejores como los de abril o mayo», explica el propietario. «Muchos de los que vienen en agosto son de Madrid», detalla, a la vez que apunta que un arroz cuesta entre 12 y 16 euros en su local, y 28 euros si se incluye en el menú más contundente. Un cliente de la zona, Pedro Muñoz, afirma también que «la diferencia de precio con la playa se nota mucho en las bebidas», ya que «una cerveza por un euro y medio o dos euros en la playa es impensable». De hecho, en Playa de San Juan cada bebida supera con facilidad los tres euros, aumentando así el precio de la factura final.

Fines de semana

Más lejos del litoral, Sonia García ofrece arroces a entre 17 y 21 euros en su establecimiento de Divina Pastora, donde las visitas son frecuentes pero «en verano se cierra una temporada porque los almuerzos se reducen» debido a las vacaciones de las que disfrutan los trabajadores del polígono industrial cercano. Quien no cierra es Daniel Berenguer, que trabaja en Los Ángeles y, además, asegura que «en verano se trabaja más que en invierno, sobre todo los fines de semana».

Personas comiendo en un bar de Altozano a pie de calle. / Pilar Cortés

Esto es así porque «el boca a boca funciona mucho entre los vecinos del barrio», y de hecho en su local se refuerza el personal con una o dos personas los fines de semana. Los precios asequibles de menú y el del arroz, que oscila entre los 13 y los 16 euros, «suele gustar mucho» y, además, anima a la clientela pese al calor.

También trabajan más en verano en el local de Jamid Justiliano, en el barrio de Altozano. Tanto que las vacaciones al personal de trabajo se conceden en invierno y no en la etapa estival. Su arroz cuesta entre 12 y 16 euros si es individual, y se incluye en el menú diario que se ofrece de lunes a viernes. Sin embargo, sus horas más activas llegan por la noche, cuando el arroz no se demanda tanto. «La gente disfruta mucho en los bares y restaurantes barrios, así da menos pena no poder vivir en la playa en verano», afirma haciendo referencia a la falta de medios económicos de muchas personas que no se pueden permitir una segunda residencia.

Las ventajas de los barrios, sin embargo, no compensan el ambiente que ofrece la playa a la hora de comer en verano. «Aquí se está muy bien, pero al fin y al cabo allí se está mejor», reconoce uno de los hosteleros consultados, que cree que ofrecer arroces y otros platos en los barrios de forma más económica y en ocasiones con más calidad ayuda a compensar la situación.