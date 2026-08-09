La lista de espera para operarse se desboca en la provincia de Alicante y supera los 29.000 pacientes

Las listas de espera quirúrgicas reales, las que incluyen a todos los pacientes que necesitan una operación independientemente de su gravedad, se desbocan en la provincia de Alicante y se acercan a los 30.000 pacientes (exactamente 29.085), de acuerdo a la última actualización de datos realizada por la Conselleria de Sanidad al término del primer semestre del año (junio de 2026). Son 2.282 más que en diciembre de 2025, cuando se hizo el anterior recuento, y suponen el 37 % de todos los que hay en la Comunidad Valenciana (78.306, el peor dato de la legislatura). Muy lejos de cifras anteriores a la pandemia, cuando no llegaban a 20.000.

La Generalitat considera que la huelga de médicos celebrada una semana cada mes desde que se inició el año, asociada a la tramitación del nuevo Estatuto Marco por parte del Ministerio de Sanidad, ha repercutido negativamente en la evolución de la lista de espera general. «En un escenario condicionado por circunstancias que han afectado a la actividad quirúrgica programada, nuestra prioridad ha sido preservar la atención de los pacientes con mayor gravedad y esa estrategia ha permitido seguir reduciendo la espera de quienes más lo necesitan», señala el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

En este escenario, el dirigente pone en valor la reducción, a 17 días, del tiempo medio de espera para intervenir quirúrgicamente a los pacientes con prioridad 1, que son aquellos cuyo estado clínico requiere una intervención en un plazo máximo de 30 días porque corre peligro su vida, como pueden ser enfermos de cáncer o graves de corazón.

El Hospital de Alicante tiene la mayor demora de la Comunidad con 145 días de media

Bolsa

Sin embargo, detrás de esas cifras existe una bolsa mucho mayor de pacientes que también permanece a la espera de una intervención, aunque su proceso no tenga la consideración de urgente, sin olvidar que muchos han sufrido ya hasta un año y más de demora para ser atendidos por el especialista.

El Hospital General de Alicante, el mayor de la provincia, es el que más acumula, con 8.768 y una espera media de 145 días, la mayor de todos los hospitales del territorio autonómico. De ellos, 2.519 llevan menos de tres meses esperando; 1.474 entre tres y seis meses; y 4.775 más de medio año. El tercer hospital de la Comunidad con más demora es el de Sant Joan d’Alacant, con 118 días (el segundo es la Fe), que tiene además a 3.485 pacientes en lista de espera. El cuarto de la Comunidad con más espera es el General de Elche, con 116 días, y una bolsa de 3.408 pacientes esperando operarse.

Los sindicatos piden medidas para atajar esta situación. «Las listas de espera aumentarán de forma exponencial mientras no se refuerzan las plantillas. El presupuesto del plan de vacaciones ha sido escaso y en la mayoría de casos faltan bastantes profesionales por cubrir: a finales de año tendremos más listas de espera», apunta Eva Plana, secretaria del Sector de Salud de UGT Serveis Públics PV.

Una operación de pulmón en el Hospital General de Alicante. / Alex Dominguez

Menos externalizaciones

Plana abunda en que «según comentarios recibidos las externalizaciones se han reducido y no han aumentado los módulos de productividad otra causa de demora. La huelga ha afectado, pero lo peor ha sido la gestión. Se han anulado muchas citas. Consideramos que la Administración está realizando una mala gestión de los recursos. Los profesionales están al límite y están empezando a sufrir las consecuencias el sistema sanitario y la calidad asistencial».

El sindicato considera urgente una planificación de aumento de recursos humanos y una menor burocratización de los programas para reducir la demora, para que el sistema sanitario público mantenga una calidad asistencial.

«Las listas de espera son un problema endémico en la sanidad pública de este país. Si añadimos que en nuestro territorio hay una gran afluencia de personas en verano y en algunos casos, como la costa de Alicante, también durante el resto del año (buen clima, gastronomía, monumentos,...) el problema solo hace que multiplicarse», apunta Manel Canela miembro del equipo de negociación colectiva de la FSS CC OO PV.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante una visita a un hospital de la provincia de Alicante / Rafa Arjones

«Siempre hemos defendido un nuevo modelo en el que los presupuestos de la Generalitat Valenciana se distribuyan en aquello que hace falta a la población. Mejor asistencia sanitaria que conlleva, inevitablemente, mejores y más centros de trabajo, potenciando la Atención Primaria, y creación de plazas estructurales, es decir, más profesionales de todas las categorías. Además, el problema se agrava en verano por la necesidad de los y las profesionales de vacacionar, como en cualquier empresa. Un descanso que parece que al personal sanitario se nos permite con reticencias. Eso implica que si no se sustituye al 100% al personal hay que cerrar servicios: quirófanos, plantas de hospitales, reducción del horario de los centros de salud...».

Cataratas y prótesis de rodilla, las más «conflictivas» El 67 % de los alicantinos en lista de espera en los diez hospitales públicos de la provincia están pendientes de una operación de la vista (oftalmología), un total de 6.632 personas; de traumatología, 7.779 personas; o de cirugía general, un total de 5.580. Por patologías, el Hospital General de Alicante tiene a 158 personas esperando una prótesis de cadera, de ellas 79 llevan ya más de seis meses en lista; por 286 aguardando una prótesis de rodilla, de ellas 187 con una demora de medio año. Por otro lado, más de 600 pacientes están pendientes de una intervención de cataratas, de ellos 258 desde hace más de medio año; y otros 681 necesitan una cirugía de hernia inguinal o crural, 444 de ellos en lista desde hace más de seis meses. Otro medio millar largo de personas precisa operarse de varices, 492 de ellos también llevan más de 180 días en lista. En cuanto al Hospital de Elche, destacan los 497 pacientes pendientes de operarse de cataratas; y los 361 que necesitan una prótesis de rodilla, de ellos 236 desde hace más de seis meses. En el caso del Hospital de Sant Joan, también hay 525 personas que precisan una cirugía de cataratas; y 142 a la espera de que les pongan una prótesis de rodilla.

Salarios pobres

Según Canela, si a un aumento de personal y de instalaciones se le suma una adecuada dimensión de los salarios, «atraeríamos a talento en lugar de despacharlo una vez se consiguen las titulaciones de facultativo o enfermero especialista. En nuestra comunidad estamos en casi todas las categorías por debajo de los salarios medios y muy alejados de las tres autonomías que mejor pagan a sus empleados sanitarios».

Este sindicato demanda que se dimensionen bien las necesidades en materia de personal; se aumenten los salarios del personal; y que en lugar de derivar fondos públicos a la sanidad privada que se invierta en los propios profesionales de la pública, en sus instalaciones y en sus salarios. «Solo así se reducirán hasta lo aceptable las listas de espera que cada año engordan por la falta de compromiso político de nuestros dirigentes».

Mientras Sanidad centra buena parte de sus datos en la evolución de los pacientes más urgentes, miles con patologías de menor prioridad continúan esperando una intervención o una consulta especializada. «Han cogido ciertas patologías prioritarias y esas son las que se ven y el resto se quedan ahí durmiendo», señala Vladimir Herrero, delegado del Sindicato Médico CESM en Alicante.

La situación es especialmente preocupante en algunas especialidades, donde las demoras pueden superar el año, como Neurología. «Un párkinson que diagnosticas ahora, que esté un año o dos años para que le vean, es de vergüenza». También cita como ejemplo las sospechas de deterioro cognitivo o demencia. Según Herrero, los departamentos de salud manejan información sobre las demoras de las distintas especialidades que puede servir a los médicos de familia para conocer la situación y establecer las prioridades de derivación.