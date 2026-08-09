Festivo nacional
Los mercados y mercadillos de Alicante cerrarán el 15 de agosto por la Asunción
El Ayuntamiento recuerda que los cuatro mercados municipales abrirán con normalidad durante la semana y que los mercadillos de venta al aire libre mantendrán su actividad habitual el jueves
El Ayuntamiento de Alicante ha informado de que los mercados y mercadillos municipales permanecerán cerrados el próximo sábado 15 de agosto, con motivo del festivo nacional de la Asunción de la Virgen.
El cierre afectará tanto a los mercados municipales como a los mercadillos que habitualmente desarrollan su actividad en la ciudad. Desde el consistorio señalan que la medida se adopta con el consenso y a petición de las asociaciones de comerciantes.
Los mercados abrirán durante toda la semana
Las personas que quieran realizar sus compras en los cuatro mercados municipales de la ciudad —Central, Babel, Benalúa y Carolinas— podrán hacerlo durante el resto de la semana en su horario habitual de mañanas.
El Ayuntamiento anima así a vecinos y visitantes a planificar sus compras con antelación y recurrir durante los días previos al comercio de proximidad.
Los mercadillos del jueves mantienen su actividad
También funcionarán con normalidad el jueves los mercadillos municipales de José Manuel Gosálbez, Carolinas, Benalúa y Babel, cuyos puestos de venta al aire libre permanecerán abiertos de 8.00 a 14.00 horas.
A ellos se suma el mercadillo de Urbanova, que mantiene su horario habitual de los jueves por la tarde, de 16.00 a 23.00 horas.
Desde la Concejalía de Comercio y Mercados se insiste en la importancia de aprovechar los días previos al festivo para realizar las compras en los mercados municipales y en los establecimientos de barrio.
La concejala del área, Lidia López, ha defendido la apuesta por los productos de kilómetro cero, de calidad y sostenibles, así como por el comercio de cercanía como una vía para mantener la actividad económica y comercial en los barrios.
Aperturas extraordinarias en otros festivos
La Ordenanza Municipal de Mercados contempla la posibilidad de habilitar de forma excepcional determinados domingos o festivos como jornadas de apertura al público.
El calendario de festivos y aperturas extraordinarias se consensúa cada año con el sector. En determinadas fechas, como algunos días de Navidad o el Día de la Hispanidad, sí se han autorizado aperturas especiales de estas instalaciones municipales.
La Generalitat Valenciana coordina además las fechas autorizadas para la apertura de establecimientos comerciales en la Comunidad Valenciana, previa solicitud de las asociaciones correspondientes.
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