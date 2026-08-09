Los Moros y Cristianos de Altozano encaran sus cinco días de fiesta

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Altozano 2026 afrontan sus jornadas más esperadas con un amplio programa de actos que se desarrollará del 12 al 16 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción, patrona del barrio.

El calendario festero arrancó oficialmente el pasado sábado 8 de agosto con el tradicional Avís de Festa y el Pregón, pronunciado por Esmeralda Giner Olcina, y continuará ahora con cinco días marcados por los desfiles, las embajadas, la música y los actos religiosos.

La Retreta abre los días grandes

La programación comenzará el miércoles 12 de agosto con la Retreta, uno de los actos más desenfadados de las fiestas. Se trata de un desfile humorístico de disfraces en el que participan todas las comparsas y que dará paso a una noche de convivencia en las diferentes kábilas y cuarteles.

El jueves 13 estará especialmente dedicado a los más pequeños, con la celebración del Desfile Infantil y las Embajadas Infantiles.

Ese mismo día tendrá lugar también la Embajada Mora, acompañada por disparos de arcabucería y seguida de la Capitulación Cristiana, uno de los actos más representativos de estas fiestas.

Gran Entrada Mora en Altozano / Pilar Cortés

La Entrada Mora, uno de los platos fuertes

El viernes 14 de agosto llegará uno de los momentos centrales del programa. La jornada arrancará con la interpretación del Himno de la Federación de Comparsas de Moros y Cristianos de Altozano, seguida de la Entrada de Bandas.

Posteriormente se celebrará la esperada Entrada Mora, en la que desfilarán ambos bandos bajo la capitanía de la comparsa Jeques.

Los Capitanes Adultos serán Enrique Llobregat y Ana María Reyes, mientras que los cargos infantiles recaerán en Martina Rodríguez y Samara Fenoll. La Abanderada Mayor de la Federación de Altozano, Paula Guerrero, será la encargada de abrir el desfile encabezando el bando moro.

La jornada concluirá con la tradicional Alborada en honor a la Virgen de la Asunción en la parroquia de San Pablo.

Programa de fiestas de los Moros y Cristianos de Altozano. / INFORMACIÓN

Misa, procesión y Ofrenda de Flores el 15 de agosto

El sábado 15 de agosto, festividad de la patrona, se celebrará la Misa Solemne en la parroquia de San Pablo, con ofrendas destinadas al Hogar del Padre Alegre (Cottolengo).

Por la tarde tendrá lugar la Procesión en honor a la Virgen de la Asunción y la tradicional Ofrenda de Flores, en la que participarán todas las comparsas y cargos oficiales.

La jornada finalizará con la Embajada Cristiana, acompañada por disparos de arcabucería, y la posterior Capitulación Mora.

Así ha sido el desfile de las fiestas de Altozano / Héctor Fuentes

La Entrada Cristiana pondrá el broche de oro

Las fiestas alcanzarán su punto culminante el domingo 16 de agosto. El día comenzará con la tradicional Diana y pasacalles, seguida de una visita al Cottolengo, donde se entregarán las ofrendas realizadas por las comparsas.

Ya por la noche tendrá lugar la Entrada Cristiana, uno de los actos más esperados y encargado de poner el broche de oro a los cinco días de celebraciones.

De nuevo, Paula Guerrero abrirá el desfile como Abanderada Mayor, en esta ocasión representando al bando cristiano, antes de que se proceda al desmontaje de las kábilas y cuarteles.

Una fiesta de Interés Turístico Provincial

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Altozano, declaradas Fiestas de Interés Turístico Provincial, volverán a reunir a cientos de festeros, vecinos y visitantes.

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La programación combina tradición, historia, devoción y espectáculo y convierte al barrio alicantino en uno de los principales focos de actividad festera durante estos días de agosto.