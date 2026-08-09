Ramón Marco, el artista más especial

Era el pequeño de los cinco hijos de los Marco Marco, su madre regentaba un colmado y él fue un niño con inquietudes artísticas. Eran los años veinte y disfrutaban de una vida modesta en el barrio de San Blas. Quien más se hizo cargo de Ramón Marco Marco (Alicante, 1919), el artista más laureado en la historia de las Hogueras, fue Vicente, su hermano mayor, que vio el potencial que otros no veían o simplemente no podían. Lo llevó a Madrid y lo inscribió en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, pero al poco tiempo estalló la Guerra Civil. Antes, a los diez años, Ramón ya había salido del colegio y empezado a trabajar con artistas falleros valencianos que venían a trabajar en las Hogueras. También con Gastón Castelló, a quien muchos le consideran su mentor. La Fiesta ya le había seducido; tanto, que en 1934, como cuenta el estudioso Armando Parodi, construyó la hoguera infantil de San Blas, sita en la calle Pintor Gisbert. Tenía 15 años.

El caso es que llegó la Guerra en aquel infausto verano de 1936 y Ramón, que entonces estaba de vacaciones en Alicante, se marchó voluntario a San Javier para formarse como piloto. Estuvo un año de prácticas y combatiría con el ejército republicano en los últimos meses de la contienda. Estuvo destinado en Cartagena, en una escuadrilla de hidroaviones que patrullaba toda la costa de Levante en busca de submarinos. "Si veían sombras, tiraban alguna carga", cuenta su hijo Carlos, que recuerda que aquello condicionaría a su padre los años siguientes. "Lo mandaron un año a un batallón de trabajos forzados", explica.

El artista Ramón Marco, como piloto durante la Guerra Civil. / INFORMACIÓN

Entre Lleida y Aragón estuvo tapando trincheras y a su vuelta siempre agradeció el trato del cura y el farmacéutico de San Blas. "Gente honrada y no fanática", como recuerda Carlos Marco. Aquellos buenos informes no bastaron y a los quince días le tocó la puerta la Guardia Civil para hacer el servicio militar. Le tocó Melilla y enfermó de los pulmones; aun así hubo de estar más de medio año. Por fin establecido en Alicante, comenzó a trabajar de lo suyo, pintor, pero lejos de lo verdaderamente suyo. "Estuvo una época pintando aquellas señales blancas de los trenes, cada día hacían por lo menos 15 kilómetros entre Alicante y Murcia", recuerda su hijo.

Al fin su vida se cruzó con la Fiesta, amén de aquella hoguera de quinceañero en su barrio. Le presentaron a Tomás Valcárcel, entonces presidente de la Gestora y la persona con más mando en plaza, y le consiguieron el primer monumento: la de Calderón de la Barca en 1941. Fue cogiendo vuelo (Santa Isabel, Ruperto Chapí, Alfonso el Sabio…) y en 1946 obtuvo el primer premio de la categoría Especial con el monumento "Tauromaquia", construida para el distrito de Santa Isabel. Sería el primer galardón de 22, nadie tiene esos guarismos en la casi centenaria historia de la Fiesta.

Hoguera de Santa Isabel en 1946, primer premio de Especial de Ramón Marco. / Archivo de Juan Carlos Vizcaíno

Su arte era amplio, dibujaba muy bien, le apasionaba modelar y cambió el paso del estilo de les Fogueres. «Hace monumentos más basados en la escultura, en figuras, y acaba en parte con la tradición de que las hogueras las siguieran hicieron pintores, como había sido hasta entonces», recuerda Armando Parodi en su última publicación, El legado de lo efímero. "Acabó con las carreras de grandes artistas, fundamentalmente pintores como Jaime Giner Palacios o Antonio Hernández Gallego, que literalmente no pudieron con él y su impronta barroca fallera", puntualiza.

"Marco ha sido el artista con más dotación escultórica jamás inmerso en la plástica de las hogueras; antes de adentrarse en nuestro arte efímero, ya había consolidado su talento escultórico, especialmente en el arte de la terracota", indica el experto en la Fiesta Juan Carlos Vizcaíno.

Con el paso de los años iría coleccionando triunfos en la categoría más prestigiosa, con el pintoresco paréntesis de su estancia en Brasil. A mediados de los cincuenta volvió a entrar en escena su hermano Vicente, modisto de profesión, que se había marchado a Río de Janeiro en busca de un futuro mejor y al que Ramón siguió. Allí, para disgusto de su mujer, se dedicó a construir carrozas para el carnaval y cogió ideas para su futuro laboral. Volvió a Alicante al año.

Monumento de Benalúa de 1974, último gran premio para el artista Marco. / Archivo de Juan Carlos Vizcaíno

Siguió haciendo monumentos y ganando premios (su último primer triunfo sería en 1974), y en 1960 marcó un hito, otro, que todavía no ha tenido réplica. Se convirtió en el primer alicantino en plantar la Falla Municipal de València, gracias a su amistad con Regino Más, el artista fallero de mayor reputación en la historia. "Estuvo meses que casi ni salía, en esa época nací yo y no me conoció hasta que la acabó", cuenta su hijo Carlos. Vivió en el 27 de Alfonso el Sabio, pero echó miles de horas en su taller de Campoamor y luego en San Vicente del Raspeig, donde se hizo una nave.

Con el paso de los años, y cogiendo el testigo de su fugaz estancia en Brasil, se fue dedicando a hacer carrozas para fiestas de Moros y Cristianos, cabalgatas… "Se hizo con unos remolques y las montaba en el taller, ése fue su trabajo, de donde entraba el dinero en casa», explica su hijo. «Aunque las hogueras era lo que le gustaba, dibujar, modelar…", según añade.

El artista Ramón Marco y su mujer, Enriqueta Selfa. / INFORMACIÓN

En 1996 plantó la última de sus ocho Hogueras Oficiales en Alicante, titulada "Metamorfosis". Recibió multitud de distinciones de su ciudad, calle incluida en el entorno de Vistahermosa, y siguió trabajando en su taller, con su inseparable Enriqueta Selfa a su lado. "Ella llevaba las cuentas, mi padre era artista, con todo lo que ello conlleva. Aunque mi madre también trabajaba el cartón, lo lijaba…", rememora su hijo. Ramón Marco falleció en 2006, su legado es eterno.