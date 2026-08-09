El tiempo en Alicante: la Aemet mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur

Otro domingo de calor generalizado en la provincia de Alicante, con temperaturas muy elevadas tanto en el interior como en la costa. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un día estable, sin lluvias destacadas, aunque con un ambiente especialmente pesado por la elevada humedad y el fuerte bochorno. La AEMET mantiene activo el aviso amarillo por temperaturas máximas en el litoral sur de Alicante, especialmente en las zonas interiores, donde se pueden alcanzar los 36 grados.

Las máximas más altas se esperan en Elda y Alcoy, con hasta 37 grados, seguidas de Elche y Orihuela, donde los termómetros llegarán a los 36 grados. En la costa, la humedad disparará la sensación térmica hasta los 41 grados en Alicante, Torrevieja y Orihuela, mientras que en Elche podrá rondar los 40. El viento no dejará episodios especialmente adversos y soplará en general flojo o moderado, con predominio de las componentes marítimas.

Aviso amarillo en el litoral sur

La Aemet mantiene este domingo el aviso amarillo por temperaturas máximas en el litoral sur de Alicante, con una previsión de hasta 36 grados y una probabilidad alta de que se alcancen esos valores. El aviso estará activo desde primera hora de la tarde hasta las nueve de la noche y afecta especialmente a las zonas interiores del litoral sur de la provincia.

Noches tórridas en la provincia

El calor tampoco ha dado tregua durante la madrugada. La Agencia Estatal de Meteorología señala que se ha registrado una nueva noche tórrida casi generalizada en el litoral de la Comunidad Valenciana, con mínimas que en numerosos puntos no han bajado de los 25 grados. En la provincia de Alicante destacan los 25,9 grados de Pego, los 25,7 del aeropuerto de Alicante-Elche, los 24,8 de Benidorm y los 24,2 de Alicante, valores que reflejan la dificultad para refrescar durante la noche en buena parte de la costa.

Riesgo de incendios

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido este domingo el riesgo extremo de incendios forestales por temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana. Además, la entidad pone el foco en posibles tormentas secas en la provincia alicantina.

Alicante

Alicante/Alacant tendrá un domingo de calor intenso, con cielo despejado por la mañana y algunas nubes ganando terreno al final del día, sin lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 27 y los 34 grados, aunque la humedad disparará la sensación térmica hasta 41 grados. El viento será flojo de componente este y está activo el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante.

Elche

El calor marcará la jornada en Elche/Elx, donde el cielo permanecerá despejado o poco nuboso, con algunas nubes altas al caer la tarde y sin precipitaciones. La máxima alcanzará los 36 grados y la mínima será de 24, con una sensación térmica que podrá llegar a 40 grados. Soplará viento del este y el municipio se encuentra bajo aviso amarillo por temperaturas máximas.

Benidorm

El sol dominará buena parte del domingo en Benidorm antes de que aumente la nubosidad durante la tarde y la noche, aunque no se esperan lluvias. Los termómetros se moverán entre los 26 y los 33 grados, pero el ambiente húmedo elevará la sensación térmica hasta 38 grados. El viento del este será moderado y está vigente el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur.

Elda

Elda afrontará una jornada de tiempo estable y mucho calor, con cielo despejado por la mañana y pocas nubes durante el resto del día. No se prevén precipitaciones y las temperaturas estarán entre los 21 y los 37 grados, con viento del sur en general moderado. No hay aviso amarillo ni naranja por fenómenos adversos.

Torrevieja

La nubosidad irá aumentando en Torrevieja después de una mañana poco nubosa, pero el domingo continuará seco y muy caluroso. La temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 26, mientras que la elevada humedad podrá llevar la sensación térmica hasta 41 grados. El viento soplará de levante y permanece activo el aviso amarillo por temperaturas máximas.

Orihuela

Orihuela será uno de los puntos donde más se dejará sentir el calor, con cielo poco nuboso durante buena parte del día y presencia de nubes altas hacia la noche, sin lluvias. La máxima alcanzará los 36 grados y la mínima será de 24, con una sensación térmica de hasta 41 grados. El viento será flojo del este y está activo el aviso amarillo por altas temperaturas.

Alcoy

El domingo comenzará con cielo despejado en Alcoy/Alcoi, aunque durante la tarde aparecerán algunos intervalos nubosos sin consecuencias destacadas. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 37 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 38, mientras que el viento será flojo y variable. No hay avisos meteorológicos activos para el interior de Alicante.

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Dénia

Dénia disfrutará de una jornada plenamente veraniega, con cielo despejado durante todo el domingo y sin previsión de precipitaciones. Los termómetros se situarán entre los 24 y los 33 grados, aunque la humedad hará que la sensación térmica pueda acercarse a los 39 grados. El viento será flojo, primero del nordeste y después del sureste, sin avisos amarillos ni naranjas.