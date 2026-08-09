Otro verano sin reglas para los tuctucs en Alicante

Alicante afronta otro verano con los tuctucs circulando por sus calles sin una regulación específica que ordene su actividad. Los vehículos turísticos se han convertido ya en una imagen habitual durante la temporada alta y, según reconocen algunos de sus propios conductores, cada uno puede llegar a realizar hasta nueve tours en un solo día cuando coincide con la llegada de cruceros. Sin embargo, la ciudad continúa esperando una ordenanza que establezca dónde pueden circular, dónde pueden detenerse y en qué condiciones pueden prestar este servicio.

La imagen se repite este agosto en distintos puntos de la ciudad con tuctucs junto a los hoteles del Postiguet, en la plaza del Mar o estacionados en espacios que no están habilitados para ellos mientras esperan a turistas. También se adentran en zonas donde existen restricciones y, pese a la prohibición comunicada por el Ayuntamiento, algunos continúan llegando hasta el castillo de Santa Bárbara. Todo ello ocurre mientras la regulación que debía poner orden a esta actividad sigue sin aprobarse.

Fue en junio de 2025 cuando el equipo de gobierno del PP anunció que modificaría la Ordenanza de Circulación de Vehículos para establecer las "limitaciones y condiciones de uso" de los tuctucs. El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, explicó entonces en el pleno que la modificación serviría para poner coto a estos vehículos turísticos. Sin embargo, los trámites no comenzaron hasta enero de 2026, cuando se abrió una consulta previa de 20 días hábiles para que ciudadanos y organizaciones pudieran presentar sus aportaciones.

Los conductores reconocen que la llegada de cruceros multiplica el ritmo de trabajo diario

Ese plazo terminó a finales de enero y, siete meses después, la modificación continúa pendiente. La ciudad afronta así otro verano sin un marco específico que regule una actividad que ha ido creciendo en los últimos años y que, según los propios conductores, cuenta cada vez con más vehículos y empresas. La principal medida adoptada hasta ahora ha sido la prohibición de circular por el Casco Antiguo a través de la Zona de Bajas Emisiones. El Consistorio recurrió a esta normativa en noviembre de 2025 después de reconocer que los tuctucs estaban operando con un permiso municipal que vulneraba las propias restricciones de la ZBE.

Del Postiguet al castillo pese a la prohibición

Uno de los puntos donde más evidente resulta la falta de control es el acceso al castillo de Santa Bárbara. Estos vehículos tienen prohibida la entrada a la fortaleza desde el pasado 4 de junio, pero continúan llegando hasta las inmediaciones de la ladera del Benacantil e incluso rebasando el punto de acceso en el que se señala que la subida está permitida únicamente al transporte público y a los taxis.

Subimos (al castillo) con las reservas, les dejamos arriba y nos bajamos a esperar abajo y luego subimos Javier Castillo — Conductor de tuctuc

Los propios conductores explican que el castillo continúa formando parte de los recorridos que ofrecen a los turistas. Javier García, conductor de tuctuc en Alicante, reconoce que ha subido pasajeros a la fortaleza aunque señala que actualmente hacerlo resulta más complicado. "Normalmente, subimos con las reservas, les dejamos arriba y nos bajamos a esperar abajo y luego subimos a buscarles", señala el conductor.

García explica que normalmente esperan unos quince minutos en la parte de abajo, estacionados de forma irregular, antes de recoger a los clientes y continuar después con el recorrido por la ciudad, aunque durante esa parada es habitual que suban a más turistas que quieren salvar la cuesta a pie, hasta la entrada de la fortaleza. "Nosotros hacemos tours privados por la ciudad e incluimos la parada en el castillo", explica el conductor, que trabaja con recorridos de una hora y media y dos horas.

Hasta nueve servicios en los días de crucero

El volumen de actividad aumenta especialmente durante el verano y cuando Alicante recibe cruceros. Hernán Ortega, conductor de uno de estos vehículos que afronta su tercer verano trabajando en Alicante, explica que en una jornada normal puede realizar dos o tres tours por la mañana y otros dos o tres por la tarde. Con la llegada de cruceros, sin embargo, el ritmo cambia. "Con cruceros, hacemos seis o siete tours fácil todos los días, pero yo he llegado a hacer nueve tours en un solo día", relata el conductor. Son recorridos que pueden durar alrededor de una hora, aunque también realizan servicios más cortos.

Con cruceros, hacemos seis o siete tours fácil todos los días, pero yo he llegado a hacer nueve tours en un solo día Hernán Ortega — Conductor de tuctuc

Aiman Sambali, otro conductor, describe un funcionamiento todavía más basado en la captación directa de clientes. "Nosotros no tenemos reservas, captamos a los clientes, pero lo máximo que he hecho yo en un día son ocho tours que cobramos por comisión", explica. Durante los meses de verano, asegura, la demanda aumenta porque el vehículo permite a los turistas recorrer la ciudad en poco tiempo. "Cuando hay crucero entramos a la zona del barco directamente para coger clientes ahí y hacemos tours", relata Sambali, que señala que también trasladan pasajeros al puerto o al centro en función de sus necesidades.

Cuando hay crucero entramos a la zona del barco directamente para coger clientes ahí y hacemos tours Aiman Sambali — Conductor de tuctuc

"No tiene paradas, se pone donde quiere"

La situación genera también malestar entre los taxistas, que cuestionan tanto la competencia que supone esta actividad como la ausencia de unas reglas claras para este sector. José Espí, taxista en Alicante, considera que los tuctucs terminan realizando servicios que se aproximan a los de un taxi, especialmente en los días de crucero. "En cualquier lado se paran y aparcan, muchas veces estorban. No es un trabajo ordenado, no tiene paradas, no tiene nada, se ponen donde quieren", comenta.

En la misma línea se expresa Jesús García, también taxista, que asegura que los tuctucs permanecen habitualmente en la parada situada frente a los hoteles del Postiguet. "Están siempre en la parada enfrente de los hoteles, siempre. Es cuestión del Ayuntamiento, que son los que lo tienen que regular", afirma el taxista.

Mientras la nueva ordenanza continúa pendiente, el Ayuntamiento sostiene que la Policía Local está actuando ante las irregularidades. La portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, aseguró en la última semana de julio, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que los agentes estaban interviniendo ante los incumplimientos relacionados con los tuctucs. Sin embargo, dos semanas después y tras las reiteradas preguntas de INFORMACIÓN, el Consistorio todavía no ha concretado cuántas sanciones ha impuesto la Policía Local a estos vehículos durante el mes de julio. Alicante afronta así otro agosto con estos vehículos plenamente incorporados a la oferta turística, pero sin que la regulación anunciada en 2025 haya llegado todavía a las calles.