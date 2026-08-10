Alicante construye casi cinco piscinas al día y ya supera las 132.000

El verano tiene muchas formas de vivirse en Alicante, pero hay una que se repite cada vez en más viviendas: abrir la puerta, preparar el bañador y lanzarse al agua. Mientras el Mediterráneo se convierte en destino habitual para miles de personas durante los meses de calor, las piscinas privadas ofrecen otra posibilidad para combatir las altas temperaturas sin salir de casa. En una urbanización, en un chalé o incluso en el entorno de una vivienda, el agua se convierte durante estos meses en uno de los grandes protagonistas de la vida cotidiana.

Y las piscinas siguen ganando terreno en la provincia. Alicante cuenta en 2026 con 132.495 piscinas descubiertas registradas, según los datos anuales de la Dirección General del Catastro. Son 1.682 más que el año pasado, cuando el registro contabilizaba 130.813. Dicho de otra manera, el parque provincial ha aumentado en una media de 4,6 piscinas al día entre un año y otro.

La cifra permite además comprobar que el crecimiento se mantiene en el tiempo. En 2024 había 129.200 piscinas descubiertas registradas en la provincia. Un año después, el número había ascendido hasta las 130.813 y en 2026 vuelve a crecer hasta las 132.495. En solo dos años, por tanto, el registro suma 3.295 instalaciones más.

No todos los municipios concentran el mismo número. El mapa provincial muestra importantes diferencias y sitúa a algunos de los principales municipios turísticos y residenciales entre los primeros puestos, aunque también aparece una gran ciudad como Elche y la propia capital alicantina.

Xàbia repite

Xàbia vuelve a ser el municipio de la provincia con más piscinas descubiertas, con un total de 9.317 en 2026. La localidad mantiene el primer puesto de la clasificación durante todo el periodo analizado y también presenta una evolución ascendente.

En 2025 tenía registradas 9.275 piscinas, mientras que en 2024 eran 9.212 y en 2023, 9.141. Si se retrocede hasta 2022, la cifra era de 9.097. En cuatro años, Xàbia ha pasado así de 9.097 a 9.317 instalaciones, con 220 piscinas más registradas.

Una piscina particular, en una imagen de archivo. / PILAR CORTES

La segunda posición corresponde a Elche, que alcanza las 8.454 piscinas. La ciudad contaba con 8.424 en 2025 y con 8.373 en 2024. La progresión también se aprecia en los datos anteriores: 8.348 en 2023 y 8.329 en 2022. En este caso, el incremento desde 2022 es de 125 piscinas.

Orihuela ocupa el tercer lugar, con 7.375 piscinas en 2026. La localidad tenía 7.224 en 2025, aunque en 2024 había alcanzado las 7.370. En 2023 contabilizaba 7.196 y en 2022, 7.092. La evolución, por tanto, no ha sido completamente lineal, pero la cifra actual se sitúa por encima de la registrada al inicio del periodo.

Dénia, por encima de las 5.000

Tras los tres primeros municipios aparece Dénia, que este año supera por primera vez en esta comparativa la barrera de las 5.000 piscinas y alcanza las 5.175. La localidad ya tenía 5.132 en 2025, 5.078 en 2024, 5.029 en 2023 y 5.014 en 2022.

El siguiente puesto es para Rojales, con 4.991 piscinas, muy cerca de alcanzar también las 5.000. El municipio ha pasado de las 4.671 que contabilizaba en 2022 a las 4.991 actuales. Torrevieja, por su parte, suma 4.931 piscinas en 2026. Son 79 más que las 4.852 registradas en 2025. En 2024 había 4.804 y en 2023, 4.714, mientras que en 2022 eran 4.675.

Alcoy convierte sus piscinas en refugio frente al calor extremo / Juani Ruz

El listado de los municipios con mayor número de piscinas continúa con Teulada, que alcanza las 4.887. La localidad tenía 4.852 en 2025, 4.818 en 2024, 4.757 en 2023 y 4.725 en 2022. La ciudad de Alicante también aparece entre los municipios con mayor número de piscinas de la provincia. En 2026 registra 4.866, frente a las 4.860 del año anterior. En 2024 eran 4.826 y en 2023, 4.802. En 2022 la cifra se situaba en 4.771.

Por delante de la capital se encuentran este año Teulada, Torrevieja y Rojales, mientras que Calp ocupa el noveno puesto provincial con 4.744 piscinas. La localidad contaba con 4.719 en 2025, 4.692 en 2024, 4.666 en 2023 y 4.648 en 2022. Cierra el "top ten" Benissa, con 4.120 piscinas descubiertas. También en este municipio la evolución de los últimos años es ascendente: 4.102 en 2025, 4.078 en 2024, 4.063 en 2023 y 4.051 en 2022.

Más de 3.000 piscinas nuevas en dos años

El conjunto de estos datos dibuja una tendencia clara en la provincia: el número de piscinas descubiertas registradas no ha dejado de crecer durante el periodo analizado. En 2022 los diez municipios que actualmente encabezan la clasificación ya concentraban miles de instalaciones, pero las cifras han continuado aumentando año tras año en buena parte de ellos.

La evolución provincial es todavía más significativa. De las 129.200 piscinas de 2024 se pasó a las 130.813 de 2025, hasta alcanzar las 132.495 de este 2026. Son 3.295 más en apenas dos años. El dato adquiere una dimensión especialmente llamativa cuando se traslada al calendario: entre 2025 y 2026, la provincia ha incorporado al registro una media de casi cinco piscinas por cada día del año.

Noticias relacionadas

En pleno verano, cuando las temperaturas empujan a buscar cualquier forma de refrescarse y las piscinas se convierten en uno de los espacios más utilizados de muchas viviendas, el Catastro deja constancia de una realidad que también cambia el paisaje residencial de Alicante: cada año hay más piscinas en la provincia y algunas localidades, como Xàbia, ya se acercan a las diez mil. El agua dulce gana así cada vez más espacio en el mapa alicantino. Y, detrás de una cifra que supera ya las 132.000 piscinas, hay miles de viviendas, urbanizaciones y espacios residenciales en los que este verano volverá a repetirse una escena tan sencilla como cotidiana: calor, bañador y un chapuzón.