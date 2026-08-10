Alicante mantiene el programa que detecta las primeras señales de adicción entre menores

El Servicio de Orientación Familiar en Adicciones seguirá prestándose en Alicante durante los próximos dos años. El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado de nuevo su gestión a la empresa Filias Desarrollo Comunitario S. L, con un contrato que cuenta con un presupuesto de 83.859 euros para los años 2027 y 2028 y que contempla la posibilidad de una prórroga de un año.

El programa comenzó como experiencia piloto en 2023 y desde entonces se presta de forma ininterrumpida. Está dirigido a menores y familias en las que existe o se sospecha la presencia de conductas relacionadas con las adicciones, tanto por consumo de sustancias como por determinadas prácticas con potencial adictivo.

El servicio se encuadra en la denominada prevención indicada, dirigida a personas consideradas de alto riesgo que presentan signos o síntomas mínimos, pero detectables, que pueden anticipar una adicción sin que exista todavía un diagnóstico de trastorno adictivo. El servicio contempla actuaciones de información, asesoramiento e intervención con los menores y sus familias. La concejala de Educación, Mari Carmen de España, explica que "este servicio se enmarca dentro de las actuaciones previstas en el Plan Municipal de Trastornos Adictivos y ha demostrado su utilidad y eficacia".

Distintas vías para acceder al programa

Los menores pueden llegar al servicio a través de los centros educativos, que realizan las derivaciones a la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) siguiendo el protocolo establecido. También se contemplan derivaciones desde la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) en los casos que afectan a menores, desde los servicios de pediatría de los centros de salud y desde el equipo de medidas judiciales de menores, entre otras vías.

El programa también atiende las peticiones que realizan directamente las familias a la UPCCA. En estos casos se trata de hogares en los que se ha detectado que un menor ha comenzado a experimentar con alguna sustancia o a abusar de determinadas prácticas con potencial adictivo, pero todavía no cumple los criterios para ser considerado un trastorno adictivo y no ha llegado al servicio a través de los circuitos de derivación anteriores.