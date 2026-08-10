El aviso del Laboratorio de Climatología de la UA sobre el eclipse solar en Alicante: "Hay cierta incertidumbre"

La cuenta atrás para el eclipse solar del miércoles 12 de agosto entra en su tramo final con una incógnita clave en Alicante: las nubes. El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ha advertido de que la previsión para la provincia mantiene todavía cierta incertidumbre, especialmente por la posible formación de nubosidad de evolución durante la tarde.

Según ha explicado el organismo universitario en redes sociales, todo apunta a que podrían crecer nubes de tormenta en el interior. Aunque la lluvia no sería necesariamente el principal problema, sí lo podrían ser los yunques de esas tormentas, que pueden extenderse hacia zonas costeras y dificultar la observación del eclipse justo en el momento decisivo.

"Justo en nuestra zona hay cierta incertidumbre para la previsión", señalan desde el Laboratorio de Climatología, que apunta a la posibilidad de que esas nubes se desplacen o se expandan hacia la costa. Los mapas compartidos por el organismo, basados en modelos como el europeo y el ICON, muestran nubosidad prevista para el miércoles alrededor de las 21.00 horas, coincidiendo con la fase final del fenómeno.

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Un eclipse parcial del 98-99% en Alicante

Desde la Universidad de Alicante recuerdan que en la provincia el eclipse será parcial, aunque con un porcentaje muy elevado: entre el 98% y el 99%. Aun así, insisten en una diferencia importante: no será lo mismo que estar dentro de la franja de totalidad, donde el Sol quedará completamente cubierto durante unos minutos.

Por eso, el propio Laboratorio recomienda que quienes puedan desplazarse se acerquen a la franja de totalidad para disfrutar del fenómeno en toda su magnitud. En la Comunitat Valenciana, la totalidad alcanzará a Castellón y a gran parte de Valencia, mientras que Alicante quedará justo fuera de esa zona y verá un eclipse muy profundo, pero no total.

El gran enemigo: el horizonte y las nubes

La dificultad añadida es la hora. El eclipse se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, lo que convierte cualquier nube, montaña, edificio o capa de nubosidad en un obstáculo mucho más decisivo. Las previsiones específicas para el eclipse están siguiendo de cerca la nubosidad porque el fenómeno coincidirá con ese tramo final del día, cuando la visibilidad hacia el oeste será clave.

En este escenario, la provincia de Alicante podría tener una situación muy cambiante. La costa puede estar despejada en algunos puntos y, al mismo tiempo, verse afectada por nubes altas procedentes de tormentas formadas tierra adentro. La previsión, por tanto, deberá afinarse en las próximas horas.

El Laboratorio de Climatología de la UA ha avanzado que confirmará la previsión este martes, cuando los modelos permitan ajustar mejor el alcance real de la nubosidad.

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Mirar el eclipse siempre con protección

Más allá de la previsión meteorológica, los expertos recuerdan una advertencia básica: el eclipse no debe observarse directamente sin protección homologada. Aunque en Alicante el Sol llegue a quedar cubierto casi por completo, seguirá siendo un eclipse parcialy mirar sin gafas adecuadas puede provocar daños oculares.

La recomendación es utilizar únicamente gafas homologadas para eclipses y evitar métodos caseros como gafas de sol, radiografías, cristales ahumados o filtros no certificados. En Alicante será un fenómeno excepcional, pero la seguridad visual seguirá siendo imprescindible de principio a fin.