Barcala, cada vez más solo en su negativa a abrirse a la tasa turística

Una insistencia muy significativa. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, del PP, ha solicitado al nuevo consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, de Vox, una reunión para trasladarle una propuesta que no es nueva en esta Alcaldía. Se trata de la implantación de la tasa turística, según ha expresado el alcalde en una entrevista con una agencia de noticias.

“Volveré a poner encima de la mesa que creo que mi ciudad necesita la tasa turística”, ha afirmado con contundencia. Tal como indican sus palabras, no es la primera vez que Sanz hace esta propuesta, que ya la realizó ante Arturo Bernal, anterior consejero de Turismo con el PP, sin el resultado buscado por el regidor de la capital andaluza.

Esta dualidad, la del PP dividido ante la implantación de una tasa turística, no solo se da en Andalucía, sino que es una tónica generalizada. Siguiendo en Andalucía, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, del PP, se ha mostrado totalmente contraria a la tasa, mientras que el de Cádiz, Bruno García, defiende tener la libertad de aplicarla, tal como la tenían los municipios de la Comunidad Valenciana durante la anterior legislatura, la del Botànic. Posibilidad que el PP revirtió cuando accedió al Consell tras una campaña electoral en la que eliminación de la tasa turística era uno de los elementos centrales.

Quien sí que ha solicitado en el pleno municipal una tasa turística es el Ayuntamiento de Málaga, también gobernado por el PP a través del alcalde Francisco de la Torre, aunque no la ha podido aplicar debido a las limitaciones legales de ámbito autonómico y estatal. El debate, por tanto, existe y el PP no mantiene una postura unitaria.

El debate se intensificó en València

Así se ha visto también en la Comunidad Valenciana. La posición aparentemente sólida de la derecha se vio contrariada con las declaraciones del empresario Juan Roig, cuando planteó en Fallas “cobrar más” a los turistas que acudieran a las fiestas de la ciudad de València. María José Catalá, alcaldesa del Cap i Casal, recogió el guante y consideró “interesante” debatir el estudio de una fórmula para explorar un impuesto ligado a las pernoctaciones, aunque el debate no se haya llegado a desarrollar.

Sin embargo, este cambio de posición abre tímidamente la puerta a un debate muy vivo en otras comunidades, como la de las Islas Baleares, también gobernada por el PP, donde tras años de disputa política la discusión no es sobre si se debe aplicar o no la tasa turística, sino sobre si se debe multiplicar.

En Alicante el Ayuntamiento se resiste a abrir este debate ni a mostrar síntomas de voluntad de plantearlo. La Federació de Fogueres de Sant Joan ha planteado estos últimos meses explorar “otras medidas de financiación” a través de un cobro simbólico a los turistas. También lo hizo un mes y medio antes de Hogueras, cuando el Ayuntamiento tardó 24 horas en rechazar de manera explícita. En concreto, el gobierno de Barcala cree que las Hogueras se deben sufragar con más socios y patrocinadores. Cristina Cutanda, concejala de Fiestas, se encargó de explicitar este rechazo y desvió la responsabilidad al Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, por su incapacidad para aprobar presupuestos a nivel estatal y por mantener, con la prórroga de las cuentas, a la provincia de Alicante como la más perjudicada.

Negativa persistente

El argumento de los que apuestan por la tasa turística es la capacidad para recaudar fondos y mejorar servicios de los que gozan personas que no aportan directamente a su mantenimiento. Teniendo en cuenta los cálculos de pernoctaciones de 2025, que se sitúan en 5 millones, las arcas municipales podrían percibir más de 10 millones de euros anuales por este concepto.

Eso no ha bastado para convencer al gobierno local ni autonómico ya no sobre la aprobación, sino sobre el debate. La izquierda ha intentado poner en contradicción al PPCV recordando la postura abierta de alcaldes del partido en otros lugares de España. Sin éxito. El 30 de abril, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, rechazó la propuesta cuando fue interpelada por Aitana Mas, de Compromís, en el pleno.

Lo mismo ocurrió el 30 de mayo, cuando el PSPV y Compromís propusieron la aprobación de una nueva ley que permitiera cobrar un gravamen a los turistas para invertir en sostenibilidad, que fue rechazada por el PP y por Vox por considerar que los sectores económicos que más se benefician del turismo ya contribuyen de manera suficiente a las arcas públicas. El diputado autonómico Manuel Pérez Fenoll, exalcalde de Benidorm por el PP, se encargó de defender la negativa.

Es el salvavidas que le queda a Luis Barcala y al PP de la ciudad de Alicante cuando se niega a explorar fórmulas para implantar la tasa turística. La posición del PPCV es aparentemente idéntica, pero Catalá ya abrió la puerta al diálogo, algunos empresarios también, y en España no son pocos los altos cargos del PP que contemplan esta posibilidad o que la apoyan explícitamente. El del alcalde de Sevilla es el último caso que hace dudar que el “no” establecido en Alicante vaya a ser definitivo o si, por el contrario, las puertas al debate y a una posible aplicación se acaban abriendo, tal como se han abierto en tantos otros lugares.