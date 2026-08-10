El castillo de Santa Bárbara de Alicante llega al eclipse entre vallas, obras y zonas cerradas

El Ayuntamiento de Alicante señala estos días al castillo de Santa Bárbara como uno de los lugares recomendados para contemplar el eclipse solar. Sin embargo, la fortaleza no llega a la cita precisamente preparada para recibir una afluencia extraordinaria de visitantes. En lo más alto del Benacantil, la zona del Macho mantiene parte de sus espacios cerrados por vallas de obras que ocupan uno de los sectores con mejores vistas y tras las que se acumulan material de construcción.

El problema no es solo estético. La actuación reduce considerablemente la superficie disponible para los visitantes en una jornada en la que se prevé una importante concentración de personas. Así, quienes quieran acercarse a los miradores de la fortaleza tendrán que hacerlo por el espacio que queda libre, en un entorno que previsiblemente estará mucho más concurrido de lo habitual.

La zona del Macho del castillo donde se esperan más visitantes para ver el eclipse. / Alex Domínguez

Estos días la combinación de obras, cierres y espacios sin acondicionar sorprende a quienes visitan el monumento. María González, turista de Zaragoza, considera que "a estas fechas esta parte debería estar mejor, no tendrían que estar estas vallas ni las cosas que hay dentro, con la cantidad de turistas que hay". A su juicio, la situación resulta especialmente llamativa ante el eclipse: "Tendría que estar todo más habilitado y más si el miércoles se va a poder ver el eclipse desde aquí".

A estas fechas esta parte debería estar mejor, no tendrían que estar estas vallas ni las cosas que hay dentro, con la cantidad de turistas que hay María González — Turista

Vallas donde se espera a miles de visitantes

En esa misma línea, Urai Horváth, turista de Eslovaquia, se muestra sorprendido por el estado de la parte alta. "Hay mucho equipamiento de obra aquí arriba, no sé si es procedente que abran este espacio", señala. El visitante considera que una acumulación de personas en una zona en estas condiciones puede generar "problemas de seguridad" y lamenta haberse encontrado con la cima del castillo "así en pleno verano".

Creo que va a ser complicado que se puedan organizar bien si sube tanta gente aquí arriba a ver el eclipse este miércoles Nanette Boucher — Turista

También desde la experiencia de quienes recorren el monumento estos días, Nanette Boucher, turista francesa, cree que las vallas deberían haber desaparecido ya. "Creo que va a ser complicado que se puedan organizar bien si sube tanta gente aquí arriba a ver el eclipse este miércoles", afirma la vistante, al tiempo que apunta que sin las vallas el espacio ofrecería una mejor imagen: "Sería mucho más bonito si no estuvieran, podriamos ver mejor la ciudad".

El acceso peatonal al castillo continúa vallado en sus laterales / Alex Domínguez

Por su parte, Gilberto Gutiérrez, uruguayo residente en Alicante, coincide en que el espacio pierde con respecto a la imagen que recuerda de otras visitas. "Si este es uno de los puntos para ver el eclipse, igual sí que es un poco peligroso que esté esto así con las vallas de obra y con los materiales en medio, con la gente que puede venir", señala.

Si este es uno de los puntos para ver el eclipse, igual sí que es un poco peligroso que esté esto así con las vallas de obra y con los materiales en medio Gilberto Gutiérrez — Visitante

El problema no comienza en la parte superior, el acceso peatonal al castillo continúa vallado en sus laterales después de las obras iniciadas el pasado mes de mayo. Aunque los trabajos están terminados en su mayor parte, todavía quedan operarios en la entrada y elementos que recuerdan que la actuación no ha desaparecido completamente del recorrido.

Una de las zonas peligrosas del castillo tapada con un cono / Alex Domínguez

A ello se suma otro punto especialmente delicado dentro de la fortaleza. La zona donde una alicantina perdió la vida tras precipitarse desde una altura de alrededor de cuatro metros, dos años después continúa sin haberse acometido una actuación que modifique sustancialmente el lugar. La medida de seguridad visible sigue siendo un cono colocado para tratar de impedir el acceso.

San Fernando tampoco ofrece una imagen cuidada

La situación no mejora en el otro castillo incluido por el Ayuntamiento entre los puntos elevados de referencia. El castillo de San Fernando presenta signos visibles de falta de mantenimiento, en sus accesos hay pasarelas deterioradas a las que les faltan algunos listones de madera, zonas de vegetación crecida, basura y personas que estos días duermen en el foso. Una realidad que forma parte del entorno que se encuentran quienes suben al Tossal y que difícilmente encaja con la imagen de un espacio acondicionado para recibir visitantes con motivo del eclipse.

Parte del foso del castillo de San Fernando por el que se accede a uno de los miradores / Alex Domínguez

Mateus Sienkiewicz, turista de Polonia, considera que el lugar tiene "buenas vistas de la ciudad", pero critica su estado. "Está muy sucio, necesita algo más de cuidado y de mantenimiento porque se ve que hay basura y que no está cuidado", señala. También llama la atención sobre la presencia de personas durmiendo en algunos espacios, algo que, a su juicio, "no da muy buena imagen".

Un dispositivo para el eclipse

La situación contrasta con el dispositivo especial preparado por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad durante la jornada. La Concejalía de Seguridad ha anunciado más de 154 efectivos entre Policía Local, bomberos y Protección Civil, con especial atención al entorno de Santa Bárbara y San Fernando, además de la Serra Grossa y Tabarca.

El operativo incluye 82 policías locales del servicio ordinario y otros 21 agentes incorporados mediante servicio extraordinario. De estos últimos, 13 estarán destinados a controlar los puntos con mayor concentración de público. El dispositivo se completa con 35 bomberos y 16 voluntarios de Protección Civil, que reforzarán la vigilancia en los dos castillos. También los 58 socorristas de las playas ampliarán su horario hasta las 22.00 horas ante la previsión de una mayor permanencia de usuarios en los arenales.