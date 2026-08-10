El museo internacional Las Cigarreras de Alicante ya tiene empresas interesadas en gestionar sus entradas y su seguridad

El futuro Museo Internacional de Las Cigarreras empieza a definir los servicios que tendrá cuando abra sus puertas. El Ayuntamiento de Alicante ha avanzado en la contratación de dos de los servicios necesarios para su puesta en marcha: la gestión y venta de entradas, tanto por Internet como de manera presencial, y la seguridad del complejo. Son dos contratos independientes a los que concurren cinco empresas en cada caso, diez mercantiles en total.

La Mesa de Contratación ha procedido este lunes a la apertura de las proposiciones presentadas a ambos concursos, que se encuentran ahora en fase de valoración antes de su adjudicación. El movimiento se produce después de que la Junta de Gobierno Local aprobara la semana pasada el Plan de Seguridad y Salud necesario para el inicio de las obras de adecuación de las salas de la antigua Fábrica de Tabacos a sus nuevos usos museísticos que el Ayuntamiento confía en abrir al público a finales de este año.

Cinco empresas para gestionar las entradas

En el caso del contrato destinado a la gestión integral de la emisión y venta de entradas, han concurrido las mercantiles Zinklogic FDP Software and Systems S.L., Manantial de Ideas S.L., Giglón S.L., Ovejero Sequeiro S.L. y Spain Heritage Tours S.L.

El servicio contempla tanto la venta de localidades a través de Internet como la atención y comercialización presencial en el propio museo. El contrato fue licitado por 19.341,71 euros para un periodo inicial de dos años, con la posibilidad de incorporar dos prórrogas de un año cada una. De esta forma, la duración máxima prevista alcanza los cuatro años.

Contrato de seguridad

El segundo concurso, independiente del anterior, corresponde al servicio de seguridad del Museo Internacional de Las Cigarreras. En este caso las empresas que se han presentado son Vectalia Seguridad S.L., Servicios Auxiliares de Mantenimiento S.L., Avio Soluciones Integradas S.A., Serveo Servicios S.A. y Acsa Obras e Infraestructuras S.A.U.

El contrato salió a licitación por 3.169.005,20 euros y contempla igualmente un periodo inicial de dos años, aunque en este caso el pliego permite hasta tres prórrogas de un año cada una. La duración máxima podría alcanzar así los cinco años.

La adjudicación llegará una vez analizadas y valoradas las ofertas presentadas por las diez empresas. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, señaló que "seguimos dando pasos para que el futuro espacio expositivo se convierta en una realidad en los plazos que ya avanzamos, antes de que finalice el año". "Este proyecto está planteado para ser un gran referente cultural para Alicante en un espacio privilegiado", añadió Beldjilali.

Las obras, pendientes de arrancar

La contratación de estos servicios coincide con el avance en el inicio de las obras. La Junta de Gobierno Local aprobó la pasada semana el Plan de Seguridad y Salud para unas obras de adecuación que tienen un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 1,2 millones de euros. La empresa Abala Infraestructuras es la adjudicataria de estos trabajos en la antigua Fábrica de Tabacos, situada entre los barrios de Carolinas, San Antón y El Pla, y también se ha encargado de redactar el proyecto de ejecución, con un plazo de un mes, dentro del contrato mixto.

La actuación cuenta con el informe favorable de la Conselleria de Cultura al tratarse de un inmueble protegido y catalogado como Bien de Relevancia Local. Las obras previstas afectan a los paramentos interiores y a las instalaciones de iluminación, climatización y seguridad, que deberán adaptarse a las exigencias técnicas de los espacios museísticos.

El proyecto plantea estas intervenciones con criterios de reversibilidad e integración arquitectónica, de manera que la adaptación de las salas sea compatible con la conservación de la arquitectura del edificio histórico.La propuesta de Abala Infraestructuras incorpora además varias mejoras sobre las condiciones inicialmente fijadas en el pliego. Entre ellas se encuentra la ampliación en dos años de la garantía de las obras, que quedará establecida finalmente en dos años y tres meses.

Un museo con cinco salas de exposiciones temporales

El Museo Internacional de Grandes Exposiciones de Las Cigarreras tiene prevista su apertura a finales de este año. El nuevo espacio está diseñado para acoger exposiciones temporales de relevancia internacional, con muestras vinculadas a colecciones como la de la Casa de Alba, maestros del impresionismo o la moda de Balenciaga, además de obras de artistas como Sorolla o Marc Chagall. El proyecto contempla también un espacio didáctico infantil.

La nueva infraestructura cultural contará con 780 metros cuadrados de superficie expositiva y un total de 1.600 metros cuadrados. El museo dispondrá de cinco salas destinadas a exposiciones temporales, cuya programación se renovará periódicamente cada seis meses.

La Casa de la Misericordia, edificio que albergará este nuevo equipamiento cultural, fue habilitada en 1801 como Fábrica de Tabacos y forma parte del conjunto de Las Cigarreras, un complejo que lleva varios años inmerso en un proceso de rehabilitación con fondos europeos para su transformación en un espacio dedicado a la creación, el arte y la cultura.