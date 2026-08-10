La fiebre por el eclipse agota las gafas homologadas en numerosas farmacias de Alicante

El eclipse solar del próximo miércoles ha disparado la demanda de gafas homologadas para poder observarlo de forma segura siguiendo las recomendaciones de los oftalmólogos. Las ventas han superado todas sus previsiones y en muchos establecimientos donde las ofrecían ya no queda stock. Es el caso de las farmacias: en algunas incluso han repuesto y vuelto a agotar en una fiebre de las últimas semanas, pues, aunque disponían de ellas desde hace meses ha sido desde el Mundial cuando la demanda se ha disparado ante la proximidad del fenómeno astronómico.

En la farmacia Lloret de Alicante han volado las gafas de adulto y les quedan unas pocas para niño. "Nosotros las trajimos hace unas tres semanas, igual un poco tarde, pero de adulto hemos vendido unas 150, y de niño unas 120".

Expositores

Iñaki Malluguiza, que regenta una farmacia en el centro de Alicante, señala que "las teníamos desde hace dos meses y han ido saliendo poco a poco. La semana pasada ya empezó a haber un importante incremento de la demanda y hubo rotura de stock. Hemos estado buscando, hemos repuesto, se han vuelto agotar y hemos vuelto a reponer. Esta mañana hemos conseguido un par de expositores más que nos llegan mañana -por este martes- y ya estamos haciendo lista de reserva para que las recojan. Tienen que venir un centenar pero ya están reservadas más de la mitad. Y ya no podemos reponer porque se han vuelto a agotar" este elemento pensado para proteger la salud ocular.

En este establecimiento han distribuido unas 300 unidades de gafas homologadas, sin stock dos días antes del eclipse en muchos de los almacenes con los que trabajan los boticarios alicantinos.

En la mayoría de establecimientos la venta se ha acelerado a medida que se acercaba la fecha del eclipse. Las gafas se han comercializado por entre tres y cinco euros.

¿Qué le pasará a la producción eléctrica en España el 12 de agosto por el eclipse total de Sol? / Europa Press

Ópticas

Lo mismo ocurre en numerosas ópticas e incluso si se piden por comercio electrónico, aunque hay existencias, ya no llegarían hasta después del eclipse según han podido comprobar usuarios alicantinos.

Oftalmólogos, ópticos y farmacéuticos temen que la dificultad para conseguir gafas lleve a algunas personas a improvisar soluciones caseras para observar el sol. Y ahí el mensaje es rotundo: unas gafas de sol convencionales no sirven, pero tampoco una radiografía, un cristal oscurecido o cualquier otro material casero.

La Sociedad Española de Oftalmología recomienda utilizar exclusivamente gafas o visores específicos que cumplan la norma EN ISO 12312-2 y dispongan del correspondiente marcado CE. También aconseja realizar observaciones breves e intermitentes y extremar las precauciones con los menores y con las personas que padezcan patologías oculares.

Consejos

El Ministerio de Ciencia insiste igualmente en que antes de utilizar unas gafas debe comprobarse a contraluz que no estén rayadas, perforadas, rotas o deterioradas. Hay que colocárselas antes de dirigir la mirada hacia el sol y quitárselas únicamente después de haber apartado la vista. Tampoco se puede mirar al sol a través de prismáticos, cámaras o telescopios sin disponer de un filtro solar profesional colocado en la parte frontal del instrumento.

La Generalitat ha intensificado durante los últimos meses la vigilancia sobre las gafas que se comercializan ante la previsión de una enorme demanda. La Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo puso en marcha una campaña específica de inspecciones para comprobar que estos productos cumplen el Reglamento europeo sobre equipos de protección individual y la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015.

Los controles revisan, entre otras cuestiones, la identificación del fabricante o importador, el marcado CE, la declaración de conformidad, las instrucciones de utilización y conservación y la presencia de las correspondientes advertencias de seguridad. El objetivo es impedir que el aluvión de compras abra la puerta a la venta de productos que no protejan adecuadamente frente a la radiación solar.