Grietas, boquetes y deterioro en el paseo de El Postiguet

La Q de Calidad Turística que la playa de El Postiguet ha renovado por quinto verano consecutivo sería difícilmente trasladable a su paseo adyacente, el paseo de Gómiz. En el acceso a este espacio desde La Explanada y el puerto, uno de los tramos más transitados de Alicante, especialmente durante este mes de agosto, se observan desperfectos de manera continuada.

Hay diversos ejemplos en este sentido. El suelo está elevado en el margen izquierdo del paseo mirando en dirección norte, mientras que las grietas se acumulan en algunos tramos, también en la entrada al arenal, por donde más gente accede procedente del centro de la ciudad. Otro ejemplo lo depara el suelo que acoge diversas papeleras, con suciedad acumulada en los alrededores. A ello se suma el mal estado de algunas baldosas y de los bordillos que rodean las jardineras. Todo en un paseo que transitan miles de personas a diario, en agosto en clara aglomeración especialmente por la tarde, cuando la intensidad del sol comienza a menguar.

Peligro

Los que practican running al aire libre no solo esquivan la multitud, sino también los desperfectos de la superficie, por donde también pasan personas mayores con movilidad reducida ayudadas de andadores o familias con carritos de bebé, entre otros accesorios con ruedas que hallan en este lugar más dificultades de las previstas.

A su vez, en los restaurantes se ve la acera levantada, con mesas que se quedan cojas debido a este fenómeno que no solo afecta, por tanto, a los que caminantes, sino también a los comensales que hacen uso de estos establecimientos de hostelería.

Más desperfectos cerca del acceso a la playa, junto al paseo delPuertoViejo. / Pilar Cortés

«Las terrazas están muy elevadas y parece que te vayas a caer», dice Jorge Díez, que pasea por la zona cada día al caer la tarde. «Se han ido arreglando cosas, como las barandillas, que se han pintado, pero en general hay mucho que hacer», asegura.

No ha habido más trabajos recientes para adecentar el paseo, también en dirección norte, hacia el espigón, donde también se ven grietas. Aunque los principales problemas, señalan las personas consultadas, se encuentran en la zona más transitada. «Hay demasiada elevación, tengo artrosis y el desnivel me genera un problema», relata Eduardo Martín, que asegura que en todos estos años no ha notado «mejoras en el paseo, siempre ha estado igual».

Antonio Monsalvo asegura que estos desperfectos, como el del pequeño hueco que se observa al inicio del paseo, han provocado incidentes. «Una señora se cayó y tuvieron que atenderla, por este paseo pasa mucha gente y cuantas más dificultades haya más accidentes habrá», dice este vecino de Alicante.

Suciedad alrededor de las papeleras y desperfectos en un monolito. / Héctor Fuentes

Otra de las personas que se quejan es Inmaculada Soto, que también pasea al lado de El Postiguet «desde hace años y siempre ha estado igual, parece que no quieran arreglar nada». Según explica, «por aquí pasa mucha gente corriendo o andando rápido y cuando esquivan los huecos es frecuente que se choquen» con otros caminantes. «Tal como está el suelo y con toda la gente que hay, es raro que no haya más caídas».

Proyecto olvidado

En 2022 la Concejalía de Urbanismo, liderada entonces por Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) y ya con Luis Barcala (PP) como alcalde, presentó un proyecto para reorganizar espacios en el entorno de El Postiguet para dar continuidad a La Explanada y al paseo del puerto.

Entre las novedades se incluía la ampliación de zonas verdes, regeneración de paseo de Gómiz eliminando aparcamientos, aglutinar kioscos de hostelería dotándolos de un mismo diseño y ampliar el paseo cambiando, también la superficie actualmente deteriorada. La iniciativa quedó en el cajón.