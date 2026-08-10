El Hospital de Alicante es el primero en fabricar productos sanitarios a medida en la Comunidad

La Unidad Mixta de Diseño y Fabricación Biomédica (BioFab), creada por la Universidad de Alicante (UA) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), ha obtenido la licencia de fabricación de producto sanitario a medida. Se convierte así en la primera unidad hospitalaria 3D de la Comunidad Valenciana autorizada para diseñar y fabricar este tipo de productos sanitarios. Aunque se ha empezado por la provincia, se harán modelos para otros hospitales de España.

De hecho, la licencia, concedida por la Dirección General de Farmacia de la Conselleria de Sanidad, permite diseñar y fabricar productos para toda Europa. Esto supone un cambio de paradigma en la actividad investigadora de BioFab y convierte al Dr Balmis en el único de la Comunidad con una unidad de fabricación biomédica acreditada para el diseño de productos sanitarios a medida y desarrollar planificación quirúrgica avanzada.

Los productos sanitarios que fabrica BioFab permiten entrenar operaciones. / INFORMACIÓN

Prótesis

El director científico de BioFab e investigador de la UA, Javier Esclapés, apunta que esta certificación «transforma por completo el rumbo de la unidad creada hace cuatro años, durante los cuales ha desarrollado proyectos de investigación enfocados a la planificación quirúrgica, la instrumentación médica o quirúrgica, las órtesis (dispositivos correctores) y prótesis y los productos de apoyo, a través de la impresión 3D». La unidad deja de ser un espacio orientado exclusivamente a la investigación biomédica para integrarse plenamente en la actividad asistencial diaria, con total validez legal y clínica.

La nueva autorización permite diseñar y fabricar productos sanitarios personalizados directamente desde el Hospital Doctor Balmis, lo que favorecerá la colaboración estrecha entre ingenieros biomédicos y profesionales clínicos, quienes trabajarán de manera coordinada para desarrollar soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades específicas de cada paciente. Hasta este momento, en el centro hospitalario, la fabricación de biomodelos —réplicas tridimensionales exactas de órganos o estructuras óseas del paciente— y de guías quirúrgicas personalizadas, esenciales para estudiar con precisión la anatomía del enfermo y planificar cirugías complejas, dependía de proveedores externos.

Fabricación de prototipos en BioFab / INFORMACIÓN

Tiempos de respuesta

Según Esclapés, este nuevo modelo permitirá reducir significativamente los tiempos de respuesta, aumentar la capacidad de personalización y optimizar los recursos del sistema sanitario.

El gerente del departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, cree que la obtención de esta licencia «no solo representa un logro técnico y regulatorio, sino que define un modelo organizativo innovador dentro del sistema público de salud, basado en la multidisciplinariedad, la investigación aplicada y la generación de conocimiento transferible y escalable». Asimismo, destaca que este centro «se consolida a la vanguardia de la medicina personalizada, integrando la ingeniería biomédica y la práctica clínica hospitalaria al servicio directo de los pacientes».

La nueva labor de BioFab comenzará de forma inmediata en el Hospital Doctor Balmis, inicialmente en dos especialidades en las que la precisión milimétrica resulta determinante para la planificación y el éxito quirúrgico.

TACs y resonancias

Uno de los primeros en integrar este modelo es el servicio de Radiodiagnóstico, dirigido por el doctor Luis Concepción. A partir de imágenes médicas avanzadas como TAC y resonancia magnética, se realiza un trabajo de segmentación precisa que permite generar modelos tridimensionales fieles a la anatomía del paciente. Estas imágenes son adecuadas y modificadas posteriormente por el personal de ingeniería biomédica, para su correcta fabricación en impresión 3D y diseño de instrumentos a medida.

BioFab colaborará con el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, dirigido por el doctor Antonio García, en la planificación virtual de intervenciones complejas y en la elaboración de biomodelos y guías quirúrgicas específicas para cada paciente, lo que permitirá a los equipos médicos estudiar y ensayar las intervenciones sobre réplicas exactas de la anatomía del enfermo antes de entrar en el quirófano, mejorando la precisión y la seguridad del procedimiento.

Además, la unidad diseñará y fabricará para los servicios hospitalarios guías quirúrgicas personalizadas con materiales biocompatibles, que podrán utilizarse durante la intervención para aumentar la precisión del procedimiento, mejorar la seguridad y optimizar los resultados clínicos. Para dar a conocer este hito, la Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica organizará un encuentro el 16 de octubre en el Colegio de Médicos, con unidades de referencia de toda España y que contará con una exposición de biomodelos y guías quirúrgicas mediante fabricación 3D.